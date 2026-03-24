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वृंदावन में मोहन भागवत; जीवनदीप आश्रम का हुआ लोकार्पण, एमपी सीएम समेत कई दिग्गज़ पहुंचे समारोह में

मथुरा : मथुरा के वृन्दावन के रुक्मिणी बिहार में स्थित नव निर्माण आश्रम यतेंद्र गिरी महाराज के आश्रम का लोकार्पण करने संघ सह सरकार्यवाह मोहन भागवत पहुंचे.

उनके साथ बिहार के पूर्व राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान भी पहुंचे है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं. समारोह को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी संबोधित किया.

वृंदावन में जीवनदीप आश्रम का लोकार्पण. एमपी सीएम मोहन यादव, पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और डीजीएम ब्रजेश पाठक ने किया संबोधित. (ETV Bharat)

बिहार के पूर्व राज्यपाल मोहम्मद आरिफ ने खान ने मंच से संबोधन करते हुए कहा कि वृंदावन की पावन भूमि पर स्वामी जी के आश्रम का उद्घाटन करने का मौका मुझे प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहाकि "मैं केवल इतना ही कहूंगा कि ब्रज की धरती को साधु-संतों ने सींचा है. ब्रज की धरती पर साधु-संतों से हमेशा आशीर्वाद बना रहा है"

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से संबोधन करते हुए कहां की वृंदावन की पावन भूमि पर स्वामी यतींद्रानंद गिरी महाराज के आश्रम की बधाई देता हूं और 2028 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित कुंभ के लिए भी निमंत्रण देता हूं.

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मंच से संबोधन करते हुए कहा केवल इतना ही कहूंगा, कि वृंदावन की पवन आईएसएम स्वामी यतींद्रानंद गिरि महाराज ने सनातन धर्म के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया और कई आश्रम देश में बने हैं वृंदावन में आश्रम बनाने पर बधाई देता हूं. साधु-संतों ने हमेशा से देश की संस्कृति को बचाने और मार्गदर्शन करने का काम किया है.