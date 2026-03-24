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वृंदावन में मोहन भागवत; जीवनदीप आश्रम का हुआ लोकार्पण, एमपी सीएम समेत कई दिग्गज़ पहुंचे समारोह में

भागवत ने संतों से आशीर्वाद लिया, एमपी सीएम मोहन यादव, बिहार के पूर्व राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संबोधित किया.

MOHAN BHAGWAT IN MATHURA
वृंदावन में मोहन भागवत, जीवनदीप आश्रम का हुआ लोकार्पण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 11:23 AM IST

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Updated : March 24, 2026 at 11:47 AM IST

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मथुरा : मथुरा के वृन्दावन के रुक्मिणी बिहार में स्थित नव निर्माण आश्रम यतेंद्र गिरी महाराज के आश्रम का लोकार्पण करने संघ सह सरकार्यवाह मोहन भागवत पहुंचे.

उनके साथ बिहार के पूर्व राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान भी पहुंचे है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं. समारोह को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी संबोधित किया.

वृंदावन में जीवनदीप आश्रम का लोकार्पण. एमपी सीएम मोहन यादव, पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और डीजीएम ब्रजेश पाठक ने किया संबोधित. (ETV Bharat)

बिहार के पूर्व राज्यपाल मोहम्मद आरिफ ने खान ने मंच से संबोधन करते हुए कहा कि वृंदावन की पावन भूमि पर स्वामी जी के आश्रम का उद्घाटन करने का मौका मुझे प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहाकि "मैं केवल इतना ही कहूंगा कि ब्रज की धरती को साधु-संतों ने सींचा है. ब्रज की धरती पर साधु-संतों से हमेशा आशीर्वाद बना रहा है"

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से संबोधन करते हुए कहां की वृंदावन की पावन भूमि पर स्वामी यतींद्रानंद गिरी महाराज के आश्रम की बधाई देता हूं और 2028 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित कुंभ के लिए भी निमंत्रण देता हूं.

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मंच से संबोधन करते हुए कहा केवल इतना ही कहूंगा, कि वृंदावन की पवन आईएसएम स्वामी यतींद्रानंद गिरि महाराज ने सनातन धर्म के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया और कई आश्रम देश में बने हैं वृंदावन में आश्रम बनाने पर बधाई देता हूं. साधु-संतों ने हमेशा से देश की संस्कृति को बचाने और मार्गदर्शन करने का काम किया है.

बता दें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे. वहां से वह अपनी एक दिवसीय दौरे पर वृंदावन में हैं.

आज सुबह मोहन भागवत वृंदावन के रुक्मणि विहार स्थित जीवन दीप आश्रम पहुंच. यहां पर महामंडलेश्वर यतीन्द्र गिरी महाराज रुड़की के आश्रम का लोकार्पण कार्यक्रम चल रहा है.

बता दें कि वृंदावन का ये जीवनदीप आश्रम साधु-संतों की सेवा के साथ-साथ ध्यान और योग का बड़ा बनेगा. यहां योग और क्रियायोग साधना पर जोर रहेगा.

लोकार्पण कार्यक्रम में कई प्रमुख संत और नेता शामिल हुए हैं.

गौर करें तो संघ प्रमुख के आगमन पर सुरक्षा के लिए गए विशेष इंतज़ाम किए गए. आम जनता और साधु-संतों की भागीदारी भी है.

इस साथ ही यतेंद्र गिरी महाराज के आश्रम का लोकार्पण के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए. उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और अधिकारी भी आए.

Last Updated : March 24, 2026 at 11:47 AM IST

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