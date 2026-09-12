मोहन भागवत बोले- यशस्वी बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है मनुष्य का सार्थक बनना, अब दुनिया सुनती है भारत की बात
संघ प्रमुख ने कहा कि सतत प्रयासों से राम मंदिर का सपना सच हुआ. अब आर्थिक-सामरिक ताकत बढ़ने से दुनिया भारत की बात सुनती है.
Published : September 12, 2026 at 9:34 PM IST
जोधपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा है कि जीवन में सतत प्रयास हमेशा सफल होते हैं. उन्होंने देश की बढ़ती ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत पहले भी अच्छी बातें करता था, लेकिन तब कोई सुनता नहीं था. आज वैश्विक पटल पर भारत की बात इसलिए सुनी जा रही है क्योंकि आर्थिक और सामरिक दृष्टि से हमारा बल बढ़ा है. पूरी दुनिया हमेशा बलवान को ही देखती और पूजती है, इसलिए व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक, सभी का शक्तिशाली होना पहली आवश्यकता है. हमें एक ऐसा भारत बनाना है जो डराने के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए खड़ा हो. संघ प्रमुख शनिवार को नागौर के गोटन स्थित एलके सिंघानिया एजुकेशन सेंटर के 37वें वार्षिक पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे.
सतत प्रयासों से साकार हुआ राम मंदिर का सपना: समारोह को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा, "हम तीस साल से राम मंदिर के लिए संघर्ष करते रहे. कई बार मन में विचार आता था कि यह कब पूरा होगा? लेकिन हमारे रज्जू भैया हमेशा कहते थे कि प्रयास करते रहो, यह जरूर होगा. आखिरकार वह सपना सच हो गया. इसलिए हमें कभी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए." उन्होंने भाग्य और कर्म का सिद्धांत समझाते हुए कहा कि सफलता की कोई गारंटी नहीं ले सकता, मनुष्य के हाथ में सिर्फ पूरी ईमानदारी से निर्दोष प्रयास करना है. जैसे 'माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आने पर ही फल होय', वैसे ही ऋतु का आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास जारी रहने चाहिए.
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क्रांतिकारियों का बलिदान कभी असफल नहीं था: संघ प्रमुख ने कहा कि दुनिया की नजर में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भले ही असफल रहा हो, लेकिन वही आंदोलन आगे चलकर 1942 और 1947 की आजादी की नींव बना. उन्होंने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का उदाहरण देते हुए कहा, "इन क्रांतिकारियों ने अपनी आंखों से देश की आजादी नहीं देखी और पहले ही शहीद हो गए. दुनिया इन्हें असफल कह सकती है, लेकिन वास्तव में वे सार्थक हुए थे. मनुष्य के लिए यशस्वी होने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उसका सार्थक बनना है."
शिक्षा में कौशल का समावेश होना आवश्यक: उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान या पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होनी चाहिए. मन, बुद्धि और ज्ञान की असली शक्ति शिक्षा से ही मिलती है. शिक्षा का उद्देश्य केवल सिलेबस पूरा करना नहीं, बल्कि मनुष्य को पढ़ाना है. धर्म हमेशा मनुष्य के आचरण से चलता है और वह आचरण सिखाने वाला शिक्षक होता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी शिक्षा में कौशल का समावेश होना आवश्यक है ताकि बच्चों को भविष्य में आत्मनिर्भर बनने के लिए कहीं हाथ न फैलाना पड़े.
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कबड्डी सिर्फ खेल नहीं, जीवन का गहरा दर्शन है: समारोह में बच्चों द्वारा दी गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा में भले ही सुर और ताल न पूछे जाएं, लेकिन यह कला संस्कार सिखाती है. कला का उद्देश्य हमेशा 'सत्यम शिवम सुंदरम' होना चाहिए. उन्होंने खेलों के महत्व पर कहा कि बच्चे खेल-खेल में भी जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ते हैं. कबड्डी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, "कबड्डी खेलते समय जब कोई खिलाड़ी आउट (मर) हो जाता है, तो वह साथी खिलाड़ी के प्रयास से दोबारा जीवित होकर खेल में लौट आता है. यह खेल बच्चों के मानस को सिखाता है कि जीवन में मौत या असफलता अंतिम अंत नहीं है. कबड्डी जीवन का पाठ पढ़ाने वाला एक बेहतरीन खेल है." कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने संस्थान के मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया. संघ प्रमुख जोधपुर में रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे.
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