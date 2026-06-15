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'रजिस्ट्रेशन करवाए आरएसएस, बताए कहां से मिलता है फंड', मोहन भागवत बोले- 'हिंदू धर्म की तरह आरएसएस, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं'

बेंगलुरु : कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस को लेकर कई तीखे सवाल पूछे हैं. उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर आरएसएस से जवाबदेही की मांग की है. उनका कहना है कि जिस संस्था ने 100 साल पूरे कर लिए हों और जो 60 हजार से अधिक शाखाओं का आयोजन करता है, उसका रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं है. आरएसएस ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया है.

खड़गे ने सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से कहा कि वह अपना पंजीकरण कराए, अपनी कानूनी स्थिति स्पष्ट करे तथा वित्तपोषण के स्रोत, आय, खर्च और संपत्ति का खुलासा करे. उन्होंने कहा कि आरएसएस को पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही बनाए रखनी चाहिए.

प्रियांक खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, "सबसे पहले, आरएसएस को 100 साल पूरे करने पर बधाई.जो संगठन 60,000 से ज़्यादा शाखाओं और करोड़ों स्वयंसेवकों का दावा करता है, उसे पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही भी बनाए रखनी चाहिए. आरएसएस की सबसे बड़ी और अहम फैसला लेने वाली संस्था 'अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा' ​​की कर्नाटक के लिए 2025–26 की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में आरएसएस की 4,127 रोजाना शाखाएं, 1,389 साप्ताहिक मिलन, 60 मासिक मंडलियां और 2,194 समाजोत्सव (जिनमें 19.61 लाख लोग शामिल हुए) हैं. साथ ही, 562 रूट मार्च भी आयोजित किए गए, जिनमें 2.21 लाख वर्दीधारी लोग शामिल हुए. इतने बड़े पैमाने और प्रभाव के साथ, आरएसएस को अपनी कानूनी स्थिति, रजिस्ट्रेशन, पदाधिकारियों, फंडिंग, खर्च, टैक्स और सार्वजनिक गतिविधियों के लिए जरूरी मंजूरियों के बारे में साफ-साफ बताना चाहिए."

खड़गे ने कहा, "अगर नागरिकों, मजदूरों, एनजीओ, ट्रस्ट, मंदिरों और कंपनियों से रजिस्ट्रेशन कराने, जानकारी देने और कानून का पालन करने की उम्मीद की जाती है, तो आरएसएस को इससे छूट क्यों मिलनी चाहिए?अपने शताब्दी वर्ष में, आरएसएस को जिम्मेदारी से संविधान का पालन करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए, लागू टैक्स चुकाने चाहिए और संविधान के दायरे में रहकर पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए."

मंत्री ने कहा कि आरएसएस की संगठनात्मक मौजूदगी इतनी व्यापक है, खासकर जब इसमें नियमित रूप से लोगों को जुटाना, पोशाक पहनकर मार्च करना और बड़े पैमाने पर सामाजिक संपर्क जैसे काम शामिल हों, कि इसे कोई निजी या अनौपचारिक व्यवस्था नहीं माना जा सकता.

उन्होंने कहा कि आरएसएस की गतिविधियां कानूनी स्थिति, जवाबदेही, वित्तीय पारदर्शिता, सार्वजनिक व्यवस्था, अनुमतियों, वित्तपोषण के स्रोतों और भारत के संविधान व कानूनों के पालन को लेकर सवाल उठाती हैं.

सोमवार को मीडिया के साथ साझा किए गए 13 जून के पत्र में कहा गया, "हम आरएसएस से अनुरोध करते हैं कि वह अपने पदाधिकारियों को अधिकृत करे ताकि वे उन कानूनी आधारों को समझा सकें, जिनके तहत इतना बड़ा संगठन लागू कानूनों के तहत विधिक इकाई या 'व्यक्तियों के समूह' के तौर पर औपचारिक रूप से पंजीकृत हुए बिना गोपनीयता में कार्य करता है."

उन्होंने पूछा कि जब नागरिकों, मजदूर संगठनों, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), न्यास, मंदिरों और कंपनियों से पंजीकरण कराने, जानकारी देने और कानून का पालन करने की उम्मीद की जाती है तो आरएसएस को इससे छूट क्यों मिलनी चाहिए.

पत्र में कहा गया है, "इस संदर्भ में यह उचित और जरूरी है कि आरएसएस भी आगे आए और निम्नलिखित जानकारी सार्वजनिक करे: अपनी कानूनी स्थिति और संगठनात्मक ढांचा, अपने पदाधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण, दान, योगदान और आय एवं खर्च और संपत्ति का विवरण."