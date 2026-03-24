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मोहन भागवत का बड़ा बयान - बोले, 3 बच्चे ज़रूर पैदा करें

कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ मोहन भागवत समेत दर्जनों साधु संत धर्माचार्य महामंडलेश्वर मौजूद हुए.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्र नंद गिरी महाराज का जीवनदीप आश्रम का लोकार्पण मंगलवार को वृंदावन के रुक्मणी विहार में किया गया.

वृंदावन के रुक्मणी विहार में स्थित नवनिर्मित जीवन दीप आश्रम का लोकार्पण करने संघ सह सरकार्यवाह डॉ. मोहन भागवत समेत कई बड़ी हस्तियां कार्यक्रम में पहुंची थीं. मोहन भागवत ने संतों के अनुरोध पर मंच से कहा देश में जन्म दर बहुत कम होती जा रही है, इसलिए तीन बच्चे ज़रूर पैदा होने चाहिए, तभी आगे की दिशा तय होगी. आज जो पश्चिमी देशों में हो रहा है, उसे सबका ही नुकसान है.

मथुरा: मथुरा के वृंदावन में मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सह सरकार्यवाह डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि देश में जन्म दर बहुत कम होती जा रही है, इसलिए तीन बच्चे ज़रूर पैदा होने चाहिए, तभी आगे की दिशा तय होगी.

मंच पर महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्र नंद गिरी महाराज ने अनुरोध किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ मोहन भागवत से देश में जनसंख्या कानून आना चाहिए और घटती जनसंख्या हिंदुओं के लिए चिंता का विषय है.

संतों के आग्रह पर मोहन भागवत ने मंच से संबोधन करते हुए कहा कि "संतों ने जो आग्रह किया है, उसका मंच नहीं है. केंद्र सरकार इस और ज़रूर ध्यान देगी, लेकिन मैं तो केवल इतना ही कहूंगा. देश में जन्म दर कम होती जा रही है. पहले परिवारों में 8 और 10 बच्चे होकर रिश्तेदारी भी बढ़ाई जाती थी, लेकिन आज आवश्यकता है कम से कम तीन बच्चे ज़रूर हो, क्योंकि आने वाले 10 सालों में इसका परिवर्तन देखने को मिलेगा. अगर सब बुजुर्ग हो जाएंगे, तो देश कौन चलाएगा."

उन्होंने कहा कि, "मैंने दोस्तों से सुना है, घर में अगर तीन बच्चे हैं, तो बचपन में लड़ते-झगड़ते हैं. वहीं बड़े होने के बाद उनमें प्रेम और बढ़ जाता है. बचपन में हुआ झगड़ा बड़े होने पर प्रेम की भावना जागृत हो जाती है और एक विकसित माहौल पैदा करते हैं, उसे घर में कई समस्या नहीं हो सकती. अगर परिवार में ढाई के औसत से नीचे गए, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है. और दो से नीचे जाते हैं तो स्थिति और बिगड़ जाती है."

मोहन भागवत ने कहा कि जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपना चुके हैं, उनके लिए वापसी के सभी दरवाजे खुले हैं. आज जरूरी है उन लोगों को समझाया जाए और वापसी कराई जाए. धर्म परिवर्तन गलत हुआ. वही लोग अपनी भूल मानकर अपने घर वापसी कर सकते हैं उनके लिए सभी दरवाजे खुले हैं.

विदेश से घुसे हुए लोगों को भारत से निकालो

डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि जो लोग विदेशी सीमा से भारत में घुस आए हैं, ऐसे लोगों को चिह्नित करके भारत से बाहर निकलना चाहिए और उनको कोई सुविधा का लाभ भी नहीं मिलना चाहिए. सबसे पहले उनकी पहचान करो अपने देश के नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, जो सीमाएं लांघ कर आए हैं. ऐसे लोगों को चिह्नित करो और अधिकारियों को बताओ. उन्होंने कहाकि कभी-कभी ऐसे लोग कारण बन जाते हैं. देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं. ऐसे लोगों को रोजगार और सुविधा नहीं देनी चाहिए.