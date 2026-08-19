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विशाखापत्तनम में RSS की तीन दिवसीय समन्वय बैठक, मोहन भागवत ने ने भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित किए

यह बैठक 19 से 21 अगस्त तक होगी जिसमें जनसांख्यिकीय असंतुलन, मादक पदार्थ के मुद्दे और कई अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा.

Mohan Bhagwat inaugurates three-day RSS coordination meeting in Vizag
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय 'अखिल भारतीय समन्वय बैठक' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2026 at 10:30 PM IST

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विशाखापत्तनम: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में तीन दिवसीय 'अखिल भारतीय समन्वय बैठक' का उद्घाटन किया. बैठक आज से 21 तारीख की शाम तक विशाखापत्तनम जिले के आनंदपुरम मंडल के गुडीलोवा स्थित विज्ञान विहार आवास विद्यालय में शुरू हुई, जहां भागवत ने भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित किए.

इस सालाना अखिल भारतीय समन्वय बैठक में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, सभी सह-सरकार्यवाह और अन्य केंद्रीय पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं.

सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने इन बैठकों का उद्घाटन किया. इस समन्वय बैठक में संघ से प्रेरित 32 अलग-अलग संगठनों, जैसे भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय किसान संघ, राष्ट्र सेविका समिति और अन्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव, अखिल भारतीय संगठन मंत्री और कुछ चुने हुए कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं. बैठक में कुल 327 प्रतिनिधियों के शामिल हो रहे हैं, जिनमें विभिन्न संगठनों के 253 प्रमुख कार्यकर्ता (जिनमें 49 महिलाएं हैं) और संघ के पदाधिकारी शामिल हैं.

आरएसएस ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक विशाखापत्तनम के पास गुरुलोवा स्थित 'विज्ञान विहार' स्कूल में शुरू हुई. बैठक का उद्घाटन सरसंघचालक मोहन भागवत ने किया."

यह बैठक 19 से 21 अगस्त तक होगी जिसमें जनसांख्यिकीय असंतुलन, मादक पदार्थ के मुद्दे और कई अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा. इनमें भागवत के अलावा सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सह-सरकार्यवाह और अन्य केंद्रीय पदाधिकारियों सहित संघ से प्रेरित 32 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी हिस्सा लेंगे.

साथ ही बैठक में सामाजिक समरसता, पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली, पारिवारिक शिक्षा, आत्म-अनुशासन और नागरिक कर्तव्यों जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी. मोहन भागवत इन बैठकों में दिशा-निर्देश देंगे.

युवा हमारी जनसांख्यिकीय शक्ति, सही दिशा मिले तो लाभ होगा: भागवत
इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि युवा देश की जनसांख्यिकीय शक्ति हैं और यदि उनकी क्षमता का सही उपयोग किया जाए तो देश ‘विश्वगुरु’ बनेगा, वरना वे भविष्य में समाज पर बोझ बन सकते हैं.

उन्होंने यह भी जोर दिया कि जब जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं तो विपक्ष और आंदोलन लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा होते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘संविधान या देश के कानूनों को नुकसान पहुंचाए बिना संवाद और बहस जारी रहनी चाहिए."

भागवत ने लोकमत मीडिया समूह की ओर से कस्तूरचंद पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 30 साल बाद वे भी उम्रदराज हो जाएंगे. उन्होंने युवाओं से कहा कि वे केवल अपने बारे में न सोचें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों के प्रति भी संवेदनशील रहें.

भागवत ने युवाओं से साहसी बनने और आत्मविश्वास के साथ भविष्य का सामना करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपना भविष्य और देश की दिशा तय करने के लिए काम करना चाहिए.

ये भी पढ़ें: आजादी की रक्षा के साथ देश की एकता, सुरक्षा और समृद्धि बनाए रखने की जरूरत : मोहन भागवत

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