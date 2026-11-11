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रामपुर CRPF कैंप केस: हमले में घायल फांसी से बरी मोहम्मद शरीफ जिंदा थे, बेटे का आरोप उन्हें अस्पताल ले जाने नहीं दिया

रामपुर CRPF कैंप केस: 'हमले में घायल फांसी से बरी मोहम्मद शरीफ जिंदा थे; ( ईटीवी भारत )

रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले के मामले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. इस हमले के मामले में रामपुर की सेशन कोर्ट से फांसी की सजा पाने वाले और बाद में हाईकोर्ट से बरी हुए मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

हैरानी की बात यह है कि वारदात के वक्त मोहम्मद शरीफ अपने बेटे के साथ थे. बेटे का आरोप है कि पुलिस के बुलाने पर वह अपने पिता को थाने लेकर गया था और वापस लौटते समय बाइक सवार बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दीं. अब इस हत्याकांड ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रामपुर CRPF कैंप केस: 'हमले में घायल फांसी से बरी मोहम्मद शरीफ जिंदा थे; (ईटीवी भारत) दरअसल, यह पूरा मामला साल 2007 में रामपुर के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले से जुड़ा है. 31 दिसंबर 2007 की रात आतंकियों ने नए साल की शुरुआत में एक जनवरी 2008 को तड़के करीब 2 बजकर 15 मिनट पर एके-47, एके-56 और हैंड ग्रेनेड से लैस होकर सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया था. CRPF कैंप हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या. (ईटीवी भारत) आतंकियों ने जवानों के क्वार्टर तक पहुंचने की कोशिश की थी. करीब चार घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद आतंकी फरार हो गए थे. इस हमले में सीआरपीएफ के छह जवान और एक रिक्शा चालक समेत सात लोगों की मौत हुई थी. इस मामले में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया था. इनमें मोहम्मद शरीफ का नाम भी शामिल था. रामपुर के खजुरिया निवासी मोहम्मद शरीफ को सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. हालांकि, बाद में हाईकोर्ट ने उसे इस हमले के मामले में बरी कर दिया था. CRPF कैंप हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या. (ईटीवी भारत) आर्म्स एक्ट के मुकदमे में उसकी दोषसिद्धि बरकरार रही. सजा पूरी होने के बाद करीब एक साल पहले वह बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हुआ था. अब हत्या की वारदात को लेकर मृतक के बेटे अबू वाहिद ने चौंकाने वाला दावा किया है.