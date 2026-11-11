रामपुर CRPF कैंप केस: हमले में घायल फांसी से बरी मोहम्मद शरीफ जिंदा थे, बेटे का आरोप उन्हें अस्पताल ले जाने नहीं दिया
रामपुर CRPF कैंप हमले के मामले में सेशन कोर्ट से फांसी की सजा पानेवाले और बाद में हाईकोर्ट से बरी हुए मोहम्मद शरीफ की हत्या.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 11:03 AM IST
रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले के मामले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. इस हमले के मामले में रामपुर की सेशन कोर्ट से फांसी की सजा पाने वाले और बाद में हाईकोर्ट से बरी हुए मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई.
हैरानी की बात यह है कि वारदात के वक्त मोहम्मद शरीफ अपने बेटे के साथ थे. बेटे का आरोप है कि पुलिस के बुलाने पर वह अपने पिता को थाने लेकर गया था और वापस लौटते समय बाइक सवार बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दीं. अब इस हत्याकांड ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
दरअसल, यह पूरा मामला साल 2007 में रामपुर के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले से जुड़ा है. 31 दिसंबर 2007 की रात आतंकियों ने नए साल की शुरुआत में एक जनवरी 2008 को तड़के करीब 2 बजकर 15 मिनट पर एके-47, एके-56 और हैंड ग्रेनेड से लैस होकर सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया था.
आतंकियों ने जवानों के क्वार्टर तक पहुंचने की कोशिश की थी. करीब चार घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद आतंकी फरार हो गए थे. इस हमले में सीआरपीएफ के छह जवान और एक रिक्शा चालक समेत सात लोगों की मौत हुई थी.
इस मामले में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया था. इनमें मोहम्मद शरीफ का नाम भी शामिल था. रामपुर के खजुरिया निवासी मोहम्मद शरीफ को सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. हालांकि, बाद में हाईकोर्ट ने उसे इस हमले के मामले में बरी कर दिया था.
आर्म्स एक्ट के मुकदमे में उसकी दोषसिद्धि बरकरार रही. सजा पूरी होने के बाद करीब एक साल पहले वह बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हुआ था. अब हत्या की वारदात को लेकर मृतक के बेटे अबू वाहिद ने चौंकाने वाला दावा किया है.
उसका कहना है कि पुलिसकर्मी बंटी नाम के व्यक्ति ने फोन कर उसके पिता को थाने बुलाया था. वेरिफिकेशन और मीटिंग की बात कहकर दोनों को थाने बुलाया गया. वहां मुलाकात नहीं हुई और कुछ देर बाद उन्हें वापस भेज दिया गया.
आरोप है कि थाने से करीब 500 मीटर दूर पहुंचते ही सफेद रंग की अपाचे बाइक पर सवार दो नकाबपोश बदमाश पीछे से आए और गोलियां चलाने लगे. गोली लगने से गाड़ी असंतुलित हुई और पिता-पुत्र सड़क किनारे गिर गए. इसके बाद बदमाश फरार हो गए.
अबू वाहिद का कहना है कि उसके पिता को पीठ और सिर में गोलियां लगी थीं. वह उन्हें अस्पताल लेकर जा रहा था, लेकिन काफी देर तक इलाज नहीं मिल सका. बेटे ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उसका कहना है कि वह अपने पिता के लिए इंसाफ चाहता है.
वहीं, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह का कहना है कि बेटे की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. अब सवाल यह है कि आखिर मोहम्मद शरीफ की हत्या के पीछे क्या वजह थी? क्या यह पुरानी रंजिश का मामला है या इसके पीछे कोई दूसरी साजिश है? क्या थाने बुलाए जाने और हत्या के बीच कोई कनेक्शन है? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे.
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