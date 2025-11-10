मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मंत्री का कार्यभार संभाला, बोले- 'अल्पसंख्यकों के उत्थान पर रहेगा ध्यान'
अजहरुद्दीन ने अधिकारियों से मुलाकात की और उन प्राथमिकता वाले मामलों की पहचान करने को कहा जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है.
Published : November 10, 2025 at 2:42 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना के मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सोमवार को हैदराबाद में राज्य के लोक उद्यम एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का कार्यभार संभाल लिया. उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की और उन प्राथमिकता वाले मामलों की पहचान करने को कहा जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है. अज़हरुद्दीन ने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम करेंगे.
न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा, "मैंने अभी-अभी कार्यभार संभाला है. कल से हम काम शुरू करेंगे. बहुत सारी चीज़ें हैं. हम बैठकर पता लगाएंगे कि कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनका तुरंत समाधान किया जाना है. इसलिए, हम उन पर काम करेंगे. हम लोगों की बेहतरी और सभी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम करेंगे."
अजहरुद्दीन को मंत्री बनाये जाने के बाद तेलंगाना का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने दावा किया कि अजहर को मंत्री नियुक्त करने का निर्णय राजनीति से प्रेरित है. आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य जुबली हिल्स में मतदाताओं को प्रभावित करना है, जहां से अजहरुद्दीन पहले कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं.
बता दें कि तेलंगाना में जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव होना है. 11 नवंबर को मतदान होगा, जिसके बाद 14 नवंबर को मतगणना होगी. बीआरएस नेता और जुबली हिल्स के विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के बाद उपचुनाव कराया जा रहा है.
अजहरुद्दीन ने तेलंगाना के प्रसिद्ध कवि और गीतकार आंदे श्री के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इसे राज्य के लिए एक बड़ी क्षति बताया. उन्होंने कहा कि आंदे श्री न केवल एक प्रतिभाशाली गीतकार और गायक थे, बल्कि उन्होंने तेलंगाना आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था. अजहरुद्दीन ने उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की बात कही.
कौन थे अंदे श्रीः
अंदे श्री एक प्रसिद्ध तेलुगु गीतकार और कवि थे, जो अपनी लोक-शैली की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हुए. उनका देशभक्ति गीत "जय जय हे तेलंगाना" तेलंगाना राज्य आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रगान बन गया, जिससे उन्हें अपार सम्मान मिला. 10 नवंबर को 64 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया.
