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मोगा के किसान चरणजीत सिंह ने जीती 50 लाख की बंपर लॉटरी, सिर पर 50 लाख रुपये का कर्ज था

मोगा के किसान चरणजीत सिंह ने जीती 50 लाख की बंपर लॉटरी ( ETV Bharat )

मोगा: पंजाब के मोगा शहर के मथुरापुरी कॉलोनी के रहने वाले एक मध्यम-वर्गीय किसान की किस्मत अचानक चमक गई. किसान चरणजीत सिंह ने पंजाब स्टेट डियर बंपर लॉटरी में 50 लाख रुपये का इनाम जीतकर सबको हैरान कर दिया. सबसे खास बात यह है कि चरणजीत सिंह पर लगभग 13 लाख रुपये का कर्ज है और अब इस बड़ी रकम से उन्हें बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है. लॉटरी जीतने वाले किसान चरणजीत सिंह ने कहा, "वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए समय-समय पर लॉटरी टिकट खरीदते थे, लेकिन पहली बार भगवान ने उन पर इतनी कृपा की है. उन्होंने कहा, "इस रकम से वह सबसे पहले अपने सिर पर लटके 13 लाख रुपये के कर्ज को चुकाएंगे. इसके अलावा, वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ समाज सेवा के कामों में भी योगदान देंगे." पंजाब स्टेट डियर बंपर लॉटरी ने बदली किस्मत लॉटरी स्टॉल चलाने वाले प्रदीप कुमार गोली ने बताया कि चरणजीत सिंह ने रविवार को मोगा में प्रताप रोड पर स्थित गोली लॉटरी स्टॉल से 1,000 रुपये का पंजाब स्टेट डियर बंपर लॉटरी टिकट खरीदा था. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह टिकट उनकी जिंदगी बदल देगा. सोमवार सुबह जब वह अपना टिकट चेक करवाने लॉटरी स्टॉल पहुंचे, तो स्टॉल चलाने वाले प्रदीप कुमार गोली ने उन्हें बताया कि उनके टिकट ने 50 लाख रुपये का पहला इनाम जीता है. यह सुनकर चरणजीत सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.