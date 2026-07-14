मोगा के किसान चरणजीत सिंह ने जीती 50 लाख की बंपर लॉटरी, सिर पर 50 लाख रुपये का कर्ज था
सिर पर 13 लाख रुपये का कर्ज था. एक दिन मोगा के किसान की चमकी किस्मत और उसने 50 लाख की लॉटरी जीत ली.
Published : July 14, 2026 at 6:47 PM IST
मोगा: पंजाब के मोगा शहर के मथुरापुरी कॉलोनी के रहने वाले एक मध्यम-वर्गीय किसान की किस्मत अचानक चमक गई. किसान चरणजीत सिंह ने पंजाब स्टेट डियर बंपर लॉटरी में 50 लाख रुपये का इनाम जीतकर सबको हैरान कर दिया.
सबसे खास बात यह है कि चरणजीत सिंह पर लगभग 13 लाख रुपये का कर्ज है और अब इस बड़ी रकम से उन्हें बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है. लॉटरी जीतने वाले किसान चरणजीत सिंह ने कहा, "वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए समय-समय पर लॉटरी टिकट खरीदते थे, लेकिन पहली बार भगवान ने उन पर इतनी कृपा की है.
उन्होंने कहा, "इस रकम से वह सबसे पहले अपने सिर पर लटके 13 लाख रुपये के कर्ज को चुकाएंगे. इसके अलावा, वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ समाज सेवा के कामों में भी योगदान देंगे."
पंजाब स्टेट डियर बंपर लॉटरी ने बदली किस्मत लॉटरी स्टॉल चलाने वाले प्रदीप कुमार गोली ने बताया कि चरणजीत सिंह ने रविवार को मोगा में प्रताप रोड पर स्थित गोली लॉटरी स्टॉल से 1,000 रुपये का पंजाब स्टेट डियर बंपर लॉटरी टिकट खरीदा था.
उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह टिकट उनकी जिंदगी बदल देगा. सोमवार सुबह जब वह अपना टिकट चेक करवाने लॉटरी स्टॉल पहुंचे, तो स्टॉल चलाने वाले प्रदीप कुमार गोली ने उन्हें बताया कि उनके टिकट ने 50 लाख रुपये का पहला इनाम जीता है. यह सुनकर चरणजीत सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.
लॉटरी स्टॉल चलाने वाले प्रदीप कुमार गोली ने बताया, "उन्होंने यह टिकट लुधियाना की भनोट एंटरप्राइज के जरिए शिवम एजेंसी से लिया था. उनके अनुसार, यह टिकट पहले किसी दूसरे ग्राहक के लिए रखा गया था, लेकिन वह व्यक्ति इसे लेने नहीं आया." बाद में, वही टिकट चरणजीत सिंह को बेच दिया गया और किस्मत ने उनका साथ दिया."
जश्न का माहौल बन गया
50 लाख की लॉटरी जीतने की खबर मिलते ही प्रताप रोड पर स्थित लॉटरी स्टॉल पर जश्न का माहौल बन गया. ढोल की थाप पर लोगों ने भांगड़ा किया, एक-दूसरे को लड्डू खिलाए और जीतने वाले किसान को बधाई दी. इलाके के लोग भी इस खुशी में शामिल हुए. यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि किस्मत कब और किस पर मेहरबान होगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.
एक तरफ, 50 लाख रुपये के इस इनाम ने उस किसान के लिए नई उम्मीद, नया हौसला और नई शुरुआत ला दी है, जो 13 लाख रुपये के कर्ज की चिंता में दिन गुजार रहा था. अब पूरे इलाके में इस खुशकिस्मत किसान की चर्चा हो रही है और लोग लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं.
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