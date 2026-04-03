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न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का मामला : मोफक्करुल इस्लाम बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार

मोफक्करुल इस्लाम बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार ( ETV Bharat )

मालदा : पश्चिम बंगाल के मोथाबारी में जजों के साथ हुई घटना वाले मामले में कोलकाता पुलिस ने कथित मास्टरमाइंड मोफक्करुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया है. एजेंसी के अधिकारियों ने पुष्टि की कि मोफक्करुल बागडोगरा हवाई अड्डे पर पकड़े जाने के समय भागने की कोशिश कर रहा था. मोफक्करुल पेशे से वकील है. सीआईडी ​​की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार व्यक्ति बागडोगरा से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट में सवार होने वाला था. एडीजी (उत्तर बंगाल) कालियप्पन जयरामन ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति को मालदा ले जाया गया है. पुलिस ने इस घटना में संलिप्तता के आरोप में पहले ही 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था. कल यानी गुरुवार को पांच और लोगों को गिरफ्तार किया गया. हालांकि, पुलिस मुख्य आरोपी मोफक्करुल की तलाश में जुटी हुई थी. अब मोफक्करुल इस्लाम और एकरामुल बागानी को हिरासत में लिया गया है. घटना वाले दिन मोफक्करुल को एक वाहन के ऊपर खड़े होकर भड़काऊ बयान देते हुए देखा गया था. उन पर भीड़ को उकसाने का आरोप है. वह फरार चल रहा था. मोफक्करुल 2021 में चुनाव लड़ चुका है. वह कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत करता है. 2021 के विधानसभा चुनावों में, उन्होंने उत्तर दिनाजपुर के इटाहार निर्वाचन क्षेत्र से एमआईएम (एआईएमआईएम) पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और 831 वोट हासिल किए थे. उन पर पहले भी भड़काऊ भाषण देने के आरोप लग चुके हैं. गिरफ्तारी के बाद, मोफक्करुल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "मुझे एसआईआर (मतदाता सूची का संक्षिप्त संशोधन) प्रक्रिया के नाम पर 'डी-वोटर' (संदिग्ध मतदाता) घोषित किए गए व्यक्तियों के आंदोलन का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. मैंने इस आंदोलन का आयोजन नहीं किया. मैं कोलकाता से अलीपुरद्वार जा रहा था. रास्ते में यह विरोध प्रदर्शन देखकर मैंने भाषण दिया. मेरे कारण किसी भी न्यायाधीश को हिरासत में नहीं लिया गया. मैंने अपना भाषण राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर स्थित सुजापुर में दिया था. न्यायाधीशों को हिरासत में लेने की घटना वास्तव में मोथाबारी में हुई थी." उन्होंने आगे कहा, "मुझे बागडोगरा हवाई अड्डे पर उस समय गिरफ्तार किया गया जब मैं कानूनी मामलों के लिए जा रहा था. मुझे कुछ समय तक जनता से दूर रहना होगा. हालांकि, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे सुनिश्चित करें कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो." मालदा ले जाते समय, उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, "वैध मतदाताओं को लेकर संघर्ष जारी है, और यह जारी रहेगा."