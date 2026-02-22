ETV Bharat / bharat

बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब! तमिलनाडु में दिल्ली पुलिस का एक्शन, 6 लोग गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों के समर्थन में पोस्ट और सामग्री साझा कर रहे थे.

6 गिरफ्तार
6 गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 22, 2026 at 11:23 AM IST

Updated : February 22, 2026 at 11:34 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठनों के समर्थन में सोशल मीडिया पर सक्रिय एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों के समर्थन में पोस्ट और सामग्री साझा कर रहे थे तथा संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबत, उमर, मोहम्मद लितान, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल के रूप में हुई है.

ये कार्रवाई दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में की गई. जहां से सभी आरोपियों को दबोचा गया. पुलिस टीम ने उथुकुली क्षेत्र से दो, पल्लादम से तीन और तिरुमुरुगनपूंडी इलाके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया कि सभी आरोपी परिधान उद्योग में काम कर रहे थे और फर्जी आधार कार्ड के जरिए अपनी पहचान छिपाकर रह रहे थे.

छापेमारी के दौरान आरोपियों के कब्जे से आठ मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आतंकी संगठनों के समर्थन में सामग्री प्रसारित करने के लिए किया जा रहा था। प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि आरोपियों ने देश के विभिन्न शहरों की रेकी की थी.पुलिस ने बताया कि राजधानी में “फ्री कश्मीर” के पोस्टर लगाए जाने की घटना की कड़ियां भी इसी नेटवर्क से जुड़ी हो सकती हैं. फिलहाल सभी आरोपियों को ट्रेन के जरिए दिल्ली लाया जा रहा है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जाएगी.

दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र की गई है और किसी भी प्रकार की राष्ट्रविरोधी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Last Updated : February 22, 2026 at 11:34 AM IST

संपादक की पसंद

