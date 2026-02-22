बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब! तमिलनाडु में दिल्ली पुलिस का एक्शन, 6 लोग गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों के समर्थन में पोस्ट और सामग्री साझा कर रहे थे.
Published : February 22, 2026 at 11:23 AM IST|
Updated : February 22, 2026 at 11:34 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठनों के समर्थन में सोशल मीडिया पर सक्रिय एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों के समर्थन में पोस्ट और सामग्री साझा कर रहे थे तथा संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबत, उमर, मोहम्मद लितान, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल के रूप में हुई है.
ये कार्रवाई दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में की गई. जहां से सभी आरोपियों को दबोचा गया. पुलिस टीम ने उथुकुली क्षेत्र से दो, पल्लादम से तीन और तिरुमुरुगनपूंडी इलाके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया कि सभी आरोपी परिधान उद्योग में काम कर रहे थे और फर्जी आधार कार्ड के जरिए अपनी पहचान छिपाकर रह रहे थे.
दिल्ली पुलिस ने तमिलनाडु से मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबात, उमर, मोहम्मद लितान, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल नाम के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो असामाजिक गतिविधियों में शामिल हैं। वे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के समर्थन में सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट कर रहे थे। 2 आरोपियों…— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 22, 2026
दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र की गई है और किसी भी प्रकार की राष्ट्रविरोधी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
ये भी पढ़ें :