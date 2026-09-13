18वें BRICS सम्मेलन में मोदी-शी की महामुलाकात: ब्राजील से दिल्ली तक... जानें दोनों नेताओं की मुलाकातों का पूरा इतिहास
18वें ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात. जानिए, 2014 से 2026 तक दोनों नेताओं की मुलाकातों का पूरा इतिहास.
Published : September 13, 2026 at 2:14 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 13 सितंबर तक चला 18वां ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन वैश्विक कूटनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया. इस ऐतिहासिक सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थीं. 13 सितंबर को शिखर सम्मेलन के समापन के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग वापस लौट गए.
भारत- चीन के रिश्तों में जब भी कोई हलचल होती है, तो इतिहास के पन्ने खुद-ब-खुद पलटने लगते हैं. शी ने पिछली बार 2019 में चेन्नई के पास मामल्लपुरम में मोदी के साथ अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया था. साल 2014 से लेकर अब तक, दोनों नेता कई बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कभी गर्मजोशी से, तो कभी तनाव के साये के बीच एक-दूसरे से मिल चुके हैं.
साबरमती के तट से लेकर महाबलीपुरम के समुद्र किनारे तक और ब्राजील से लेकर रूस के कज़ान तक- दोनों के बीच मुलाकातों का एक लंबा और दिलचस्प सफरनामा रहा है. आइए डालते हैं एक नजर पीएम मोदी और शी जिनपिंग की उन ऐतिहासिक मुलाकातों की पूरी टाइमलाइन पर, जिन्होंने समय-समय पर एशिया और पूरी दुनिया की सियासत का रुख तय किया है...
15 जुलाई 2014: फोर्टालेजा, ब्राजील, छठे ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या
प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ सबसे पहली मुलाकात ब्राजील के फोर्टालेजा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग हुई थी. यह 80 मिनट लंबी बैठक प्रधानमंत्री की चीन के साथ शिखर-स्तर की पहली बातचीत थी.
दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और चीन के पास न केवल आपस में फायदेमंद साझेदारी बनाने के बेहतरीन अवसर हैं, बल्कि वे एशियाई और वैश्विक समृद्धि को तेजी से बढ़ाने वाले माध्यम भी बन सकते हैं. राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय संबंधों के महत्व पर जोर देते हुए कहा था: "जब भारत और चीन मिलते हैं, तो पूरी दुनिया देखती है."
17-19 सितंबर 2014: शी जिनपिंग की भारत की आधिकारिक यात्रा
यह शी जिनपिंग की भारत की आधिकारिक यात्रा थी. पिछले छह दशकों में शी जिनपिंग पहले ऐसे चीनी नेता बने जिनका सार्वजनिक स्वागत किया गया. दोनों पक्षों के बीच 12 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें से एक समझौते के तहत चीन पांच वर्षों में भारत के बुनियादी ढांचे में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा.
14-15 मई, 2015 : शियान (Xian) चीन
प्रधानमंत्री के रूप में यह मोदी की पहली चीन यात्रा थी. पीएम मोदी पहले ऐसे वैश्विक नेता बने जिनका स्वागत राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने गृहनगर शियान में किया. दोनों नेताओं ने शिखर-स्तर की वार्ता में आतंकवाद, सीमा विवाद और आपसी विश्वास बढ़ाने के उपायों जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा की.
08 जुलाई, 2015 : उफा, रूस
रूस के उफा शहर में ब्रिक्स (BRICS) और एससीओ (SCO) शिखर सम्मेलन से ठीक पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत के उस कदम पर "तकनीकी रोक" लगाने का मुद्दा उठाया, जिसमें भारत ने 26/11 हमले के मास्टरमाइंड जकी-उर रहमान लखवी की रिहाई को लेकर पाकिस्तान से सवाल किया था.
शिखर सम्मेलन से अलग हुई इस 95 मिनट की बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने सीमा से जुड़े मुद्दों और सीमा वार्ता प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत पर भी चर्चा की. इसके साथ ही, मोदी ने शी जिनपिंग को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से होकर बनाए जा रहे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को लेकर भारत की चिंताओं से भी अवगत कराया.
23 जून 2016: ताशकंद, उज्बेकिस्तान
यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उस समय भारत ने संवेदनशील परमाणु तकनीक तक पहुंच को नियंत्रित करने वाले खास 'परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह' (NSG) की सदस्यता के लिए आवेदन किया था. मोदी ने शी जिनपिंग से भारत के आवेदन का योग्यता के आधार पर निष्पक्ष और सही मूल्यांकन करने का आग्रह किया. हालांकि, चीन ने इसके बाद से लगातार एनएसजी में भारत के शामिल होने का विरोध किया है.
04 सितंबर 2016: हांगझू, चीन में जी-20 शिखर सम्मेलन
शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक में, पीएम मोदी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से होकर गुजरने वाले अरबों डॉलर के 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे' पर भारत की चिंताओं को उठाया था. उन्होंने शी जिनपिंग से कहा था कि "स्थायी संबंधों और उनके लगातार विकास को सुनिश्चित करने के लिए, यह बेहद जरूरी है कि हम एक-दूसरे की आकांक्षाओं, चिंताओं और रणनीतिक हितों का सम्मान करें."
15 अक्टूबर 2016: गोवा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
जी-20 शिखर सम्मेलन के एक महीने बाद, मोदी और शी गोवा में मिले, जहां उन्होंने आतंकवाद, एनएसजी और व्यापार व निवेश बढ़ाने सहित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की. आठवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग हुई इस बातचीत का रुख सकारात्मक और सहयोगात्मक था, जो कि पिछले महीनों में भारत-चीन संबंधों में दिखी कड़वाहट और तनाव से बिल्कुल अलग था.
09 जून 2017: अस्ताना, कजाकिस्तान (एससीओ बैठक से अलग)
अस्ताना में मोदी और शी की मुलाकात से ठीक पहले का समय काफी तनावपूर्ण था, क्योंकि सिर्फ एक महीने पहले भारत ने बीजिंग द्वारा आयोजित 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' शिखर सम्मेलन का निमंत्रण ठुकरा दिया था.
07 जुलाई 2017: हैम्बर्ग, जर्मनी (जी-20 शिखर सम्मेलन)
विवादित सीमा क्षेत्र डोकलाम में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जारी भारी तनाव के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी में जी-20 शिखर सम्मेलन से अलग राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अनौपचारिक मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच एक औपचारिक द्विपक्षीय बैठक इसलिए तय नहीं हो पाई थी, क्योंकि बीजिंग का मानना था कि मोदी और शी के बीच आधिकारिक बातचीत के लिए माहौल ठीक नहीं था.
05 सितंबर 2017: श्यामेन, चीन (ब्रिक्स शिखर सम्मेलन)
यह बैठक डोकलाम में 73 दिनों तक चले गतिरोध के सुलझने के बाद हुई थी. इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, चीन ने पहली बार पाकिस्तान में सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद (JeM), लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और हक्कानी नेटवर्क को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी.
26-28 अप्रैल 2018: वुहान, चीन (पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन)
दोनों नेताओं ने अप्रैल 2018 में चीन के वुहान में हुए पहले अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के दौरान बनी इस सहमति को दोहराया कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत और चीन स्थिरता के बड़े कारक हैं. साथ ही, दोनों पक्ष अपने मतभेदों को समझदारी से संभालेंगे और किसी भी मुद्दे पर मतभेदों को विवाद नहीं बनने देंगे.
09 जून 2018: किंगदाओ, चीन (एससीओ शिखर सम्मेलन)
मोदी और शी ने चीन के किंगदाओ में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग भारत और चीन के बीच समग्र द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। अपनी शुरुआती बातचीत में मोदी ने कहा था कि भारत और चीन के बीच मजबूत और स्थिर संबंध एक स्थिर और शांतिपूर्ण दुनिया को प्रेरित कर सकते हैं।
26 जुलाई 2018: जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स शिखर सम्मेलन)
जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और शी के बीच सार्थक बातचीत हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने अपनी हालिया मुलाकातों से बने तालमेल को बनाए रखने और सीमा पर शांति सुनिश्चित करने के लिए अपनी-अपनी सेनाओं को उचित निर्देश देने की आवश्यकता पर जोर दिया.
30 नवंबर 2018: ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना (जी-20 शिखर सम्मेलन)
पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में जी-20 शिखर सम्मेलन से अलग मुलाकात की.
13 जून 2019: बिश्केक, किर्गिस्तान, (एससीओ शिखर सम्मेलन)
किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग मोदी और शी की मुलाकात हुई, जहां उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की.
27 जून 2019: ओसाका, जापान (जी-20 शिखर सम्मेलन)
जापान के ओसाका में जी-20 शिखर सम्मेलन से अलग पीएम मोदी ने शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक की.
11 अक्टूबर 2019: मामल्लापुरम, चेन्नई में दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन
दोनों नेता अक्टूबर 2019 में चेन्नई के मामल्लापुरम में दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के दौरान फिर से मिले, जो उनकी आखिरी द्विपक्षीय बैठक थी. विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, दोनों नेताओं ने वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के बड़े, दीर्घकालिक और रणनीतिक मुद्दों पर मैत्रीपूर्ण माहौल में गहराई से विचारों का आदान-प्रदान किया. साथ ही उन्होंने अपनी इस समझ को दोहराया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी रहेंगे.
13 नवंबर 2019: ब्रासीलिया, ब्राजील (ब्रिक्स शिखर सम्मेलन)
दोनों नेताओं ने 2019 में ब्राजील के ब्रासीलिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मुलाकात की, जहां शी जिनपिंग ने मोदी को 2020 में चीन में होने वाले तीसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था.
15 नवंबर 2022: बाली, इंडोनेशिया (जी-20 शिखर सम्मेलन)
भारतीय प्रधानमंत्री ने 2022 के शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा जी-20 नेताओं के लिए आयोजित रात्रिभोज में शी जिनपिंग के साथ शिष्टाचार का आदान-प्रदान किया और संक्षिप्त बातचीत की.
22-24 अगस्त 2023: जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, (ब्रिक्स शिखर सम्मेलन)
पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग जोहान्सबर्ग में एक द्विपक्षीय बैठक की. शी जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने लद्दाख में एलएसी (LAC) पर अनसुलझे मुद्दों को लेकर भारत की चिंताओं को रेखांकित किया. दोनों नेता अपने संबंधित अधिकारियों को सैनिकों को तेजी से पीछे हटाने और तनाव कम करने के प्रयासों को तेज करने का निर्देश देने पर सहमत हुए.
23 अक्टूबर 2024: कज़ान, रूस (16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अक्टूबर 2024 को कज़ान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग से मुलाकात की. दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत-चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधि जल्द ही बैठक करेंगे ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की निगरानी की जा सके और सीमा विवाद का एक निष्पक्ष, उचित और आपसी रूप से स्वीकार्य समाधान तलाशा जा सके. द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने और उन्हें फिर से मजबूत बनाने के लिए विदेश मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के स्तर पर संबंधित बातचीत के माध्यमों का भी उपयोग किया जाएगा.
31 अगस्त 2025: तियानजिन, चीन (शंघाई सहयोग संगठन- SCO के नेताओं का शिखर सम्मेलन)
प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के नेताओं के शिखर सम्मेलन से अलग चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग से मुलाकात की. प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया. दोनों नेताओं ने पिछले साल सैनिकों के पीछे हटने की सफल प्रक्रिया और तब से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति व स्थिरता बने रहने पर संतोष व्यक्त किया.
उन्होंने अपने समग्र द्विपक्षीय संबंधों के राजनीतिक दृष्टिकोण और दोनों देशों की जनता के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए, सीमा विवाद का एक निष्पक्ष, उचित और आपसी रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई.
PM @narendramodi welcomed President Xi Jinping in New Delhi for the BRICS Summit.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 12, 2026
Both leaders had a productive meeting on the sidelines, where they reviewed the steady progress in India-China relations since their last meeting in Tianjin. They underscored the importance of… pic.twitter.com/H3uJLgCROf
12 सितंबर 2026ः नई दिल्ली, 18वें BRICS समिट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नई दिल्ली में 12 सितंबर को 18वें BRICS समिट के मौके पर एक मीटिंग की. मीटिंग के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा- 'दिल्ली BRICS समिट के मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. हमने भारत-चीन रिश्तों के पूरे दायरे का रिव्यू किया. साथ ही अगले साल शुरू होने वाली चीन की ब्रिक्स BRICS समिट की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं भी दीं.'
विदेश मंत्रालय (MEA) की तरफ से जारी एक रिलीज में बताया गया है, दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि 'मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए' और दोहराया कि दोनों देशों को अपने रिश्ते के बारे में एक स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग-टर्म नजरिया अपनाना चाहिए. बातचीत के बारे में बताते हुए, बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने अगस्त 2025 में तियानजिन में अपनी पिछली मीटिंग के बाद से भारत-चीन के आपसी रिश्तों में लगातार हो रही तरक्की का स्वागत किया.
उन्होंने फिर से कहा कि दोनों देशों को अपने रिश्तों को लेकर स्ट्रेटेजिक और लंबे समय का नजरिया अपनाना चाहिए. मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए. प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को तीन बातों से गाइड होना चाहिए- आपसी सम्मान, आपसी सेंसिटिविटी और आपसी हित.
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