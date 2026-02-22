ETV Bharat / bharat

विकास की गंगा बहा मेरठ में गरजे मोदी, विपक्ष की ज़हरीली राजनीति पर खुलकर बरसे

मेरठ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया. इसके साथ ही मेरठ में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया. मोहिउद्दीनपुर में प्रधानमंत्री की जनसभा हुई. उससे पहले, शताब्दी नगर स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत को हरी झंडी दिखाई.

रविवार का दिन वेस्टर्न यूपी के लिए बेहद खास है. आज पीएम नरेंद्र मोदी पीएम मेरठ मेट्रो की सौगात दिए. मेरठ वासी जहां काफी समय से मेरठ मेट्रो का इंतजार कर रहे थे, वहीं नमो भारत भी अब मेरठ के मोदीपुरम तक संचालित होगी. पीएम मोदी के हाथों सौगात पाकर मेरठ वासियों में खुशी देखी जा रही है.

मेरठ से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है. विकसित भारत की कनेक्टिवटी कैसी होगी, यह उसकी एक शानदार झांकी है. शहर के लिए मेट्रो और ट्वीन सिटी के विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन ये काम बखूबी करेगी. मुझे खुशी है कि यह काम उत्तर प्रदेश में हुआ है.

आज का यह कार्यक्रम भाजपा डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति को भी दर्शाता है. हमारी कार्य संस्कृति है कि जिस काम का शिलान्यास किया जाए उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया जाए. इस वजह से अब परियोजनाएं पहले की तरह लटकती-भटकती नहीं है.

पीएम मोदी ने कहा नमो भारत या मेट्रो सेवा दोनों का शिलान्यास करने का अवसर मिला था. आज मुझे ही इनके लोकार्पण का मौका मिला है. थोड़ी देर पहले मैंने मेरठ मेट्रो में सफर किया. इस दौरान छात्रों और यात्रियों से बातचीत हुई. सभी का कहना था कि इतने शानदार काम की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी. सबके सब पुराने दिनों को याद कर रहे थे.

बहनों ने बताया कि कुछ साल पहले काम होते ही नहीं थे. यहां डर और भय का माहौल होता था. एक तरफ कानून व्यवस्था भी सुधरी है, दूसरी तरफ लोगों को सुविधापूर्ण और सुरक्षित यात्रा का भी माध्यम मिला है. साथियों मुझे खुशी है कि नमो भारत रैपिड रेल नारी शक्ति के सामार्थ्य का प्रतीक बनी है. ट्रेन आपरेटर समेत ज्यादा काम में हमारी बेटियां ही नेतृत्व कर रहीं हैं. यूपी और दिल्ली वालों को देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा और मेरठ मेट्रो के लिए बधाई देता हूं.

पीएम ने कहा कि मेरठ की इस धरती से मेरा भी एक खास नाता रहा है. 2014 के चुनाव, 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव में मेरठ से ही मेरी चुनावी सभाओं की शुरुआत हुई. मेरठ के किसानों, उद्यमियों, श्रमिकों और कारीगरों-दुकानदारों ने मुझे हमेशा समर्थन दिया है. मैंने तब भी कांग्रेस सपा और बसपा को कहा था कि अपनी जहरीली राजनीति छोड़िए. आइए विकास के मुद्दे पर मुकाबला करके देखते हैं. इन दलों ने अपनी जहरीली राजनीति नहीं बदली. भाजपा ने विकास और नीति-रीति को सर्वोपरि रखा. देश का विकास सर्वोपरि रखा. इसका एक उदाहरण हमारी मेरठ मेट्रो भी है.

2014 के पहले भारत में मेट्रो का विस्तार बहुत ही धीमी गति से हो रहा था. हालत यह थी कि कांग्रेस सरकार के समय में देश के 5 शहरों में ही मेट्रो चल पाई. आज भाजपा सरकार में देश के 25 शहरों में मेट्रो चलने लगी है. आज भारत मेट्रो के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है. यूपी में मेरठ के अलावा भी कई सारे शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है. बीते 11 वर्षों में देश के कई शहरों में मेट्रो पहुंची. भाजपा सरकार देश की जनता को सुविधा देने चाहती है. देश वालों को हाईस्पीड नेटवर्क देना चाहती है. इस वजह से आज नमो भारत जैसी आधुनिक हाईस्पीड ट्रेन चली है. वंदे भारत चल रही है.

कांग्रेस की जब दिल्ली में सरकार थी तब यह संभव नहीं था. तब प्रोजेक्ट घोटालों में गुम हो जाते थे. मेट्रो जैसी तकनीक विदेश से मंगवानी पड़ती थी. हमने देश को आत्मनिर्भरता में आगे बढ़ाया. भाजपा की प्राथमिकता देश का विकास है. एक ही ट्रेक पर नमो भारत और मेट्रो चलेंगे. एक ही प्लेटफार्म पर आप यात्रा कर सकेंगे. इससे आप दिल्ली आसानी से आ जा सकते हैं. इससे मेरठ के लोगों को बहुत फायदा होता है. रोज यात्रा करने वालों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा. जो दिल्ली में नौकरी करते हैं और मेरठ में घर हैं उन्हें इसका बड़ा फायदा होगा. इससे आपका पैसा भी बचेगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा. यहां पश्चिम यूपी में कई एक्सप्रेस वे, कॉरीडोर, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है. ये प्रोजेक्ट जब बनते हैं तब भी रोजगार मिलते हैं, जब नए कारोबार आते हैं तो उससे भी रोजगार मिलते हैं. यूपी की ये धरती सृजन की धरती है. यहां के किसान हों, पशुपालक हों, उद्यमी हों, बुनकर शिल्पकार हों, सभी विरासत को साकार कर रहे हैं.