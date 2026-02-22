ETV Bharat / bharat

विकास की गंगा बहा मेरठ में गरजे मोदी, विपक्ष की ज़हरीली राजनीति पर खुलकर बरसे

पीएम मोदी ने शताब्दी नगर स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत को हरी झंडी दिखाई. जनसभा में घोषणाएं की.

पीएम मोदी ने शताब्दी नगर स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत को हरी झंडी दिखाई. जनसभा में घोषणाएं की.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 2:26 PM IST

मेरठ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया. इसके साथ ही मेरठ में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया. मोहिउद्दीनपुर में प्रधानमंत्री की जनसभा हुई. उससे पहले, शताब्दी नगर स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत को हरी झंडी दिखाई.

रविवार का दिन वेस्टर्न यूपी के लिए बेहद खास है. आज पीएम नरेंद्र मोदी पीएम मेरठ मेट्रो की सौगात दिए. मेरठ वासी जहां काफी समय से मेरठ मेट्रो का इंतजार कर रहे थे, वहीं नमो भारत भी अब मेरठ के मोदीपुरम तक संचालित होगी. पीएम मोदी के हाथों सौगात पाकर मेरठ वासियों में खुशी देखी जा रही है.

मेरठ से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है. विकसित भारत की कनेक्टिवटी कैसी होगी, यह उसकी एक शानदार झांकी है. शहर के लिए मेट्रो और ट्वीन सिटी के विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन ये काम बखूबी करेगी. मुझे खुशी है कि यह काम उत्तर प्रदेश में हुआ है.

आज का यह कार्यक्रम भाजपा डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति को भी दर्शाता है. हमारी कार्य संस्कृति है कि जिस काम का शिलान्यास किया जाए उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया जाए. इस वजह से अब परियोजनाएं पहले की तरह लटकती-भटकती नहीं है.

पीएम मोदी ने कहा नमो भारत या मेट्रो सेवा दोनों का शिलान्यास करने का अवसर मिला था. आज मुझे ही इनके लोकार्पण का मौका मिला है. थोड़ी देर पहले मैंने मेरठ मेट्रो में सफर किया. इस दौरान छात्रों और यात्रियों से बातचीत हुई. सभी का कहना था कि इतने शानदार काम की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी. सबके सब पुराने दिनों को याद कर रहे थे.

बहनों ने बताया कि कुछ साल पहले काम होते ही नहीं थे. यहां डर और भय का माहौल होता था. एक तरफ कानून व्यवस्था भी सुधरी है, दूसरी तरफ लोगों को सुविधापूर्ण और सुरक्षित यात्रा का भी माध्यम मिला है. साथियों मुझे खुशी है कि नमो भारत रैपिड रेल नारी शक्ति के सामार्थ्य का प्रतीक बनी है. ट्रेन आपरेटर समेत ज्यादा काम में हमारी बेटियां ही नेतृत्व कर रहीं हैं. यूपी और दिल्ली वालों को देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा और मेरठ मेट्रो के लिए बधाई देता हूं.

पीएम ने कहा कि मेरठ की इस धरती से मेरा भी एक खास नाता रहा है. 2014 के चुनाव, 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव में मेरठ से ही मेरी चुनावी सभाओं की शुरुआत हुई. मेरठ के किसानों, उद्यमियों, श्रमिकों और कारीगरों-दुकानदारों ने मुझे हमेशा समर्थन दिया है. मैंने तब भी कांग्रेस सपा और बसपा को कहा था कि अपनी जहरीली राजनीति छोड़िए. आइए विकास के मुद्दे पर मुकाबला करके देखते हैं. इन दलों ने अपनी जहरीली राजनीति नहीं बदली. भाजपा ने विकास और नीति-रीति को सर्वोपरि रखा. देश का विकास सर्वोपरि रखा. इसका एक उदाहरण हमारी मेरठ मेट्रो भी है.

2014 के पहले भारत में मेट्रो का विस्तार बहुत ही धीमी गति से हो रहा था. हालत यह थी कि कांग्रेस सरकार के समय में देश के 5 शहरों में ही मेट्रो चल पाई. आज भाजपा सरकार में देश के 25 शहरों में मेट्रो चलने लगी है. आज भारत मेट्रो के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है. यूपी में मेरठ के अलावा भी कई सारे शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है. बीते 11 वर्षों में देश के कई शहरों में मेट्रो पहुंची. भाजपा सरकार देश की जनता को सुविधा देने चाहती है. देश वालों को हाईस्पीड नेटवर्क देना चाहती है. इस वजह से आज नमो भारत जैसी आधुनिक हाईस्पीड ट्रेन चली है. वंदे भारत चल रही है.

कांग्रेस की जब दिल्ली में सरकार थी तब यह संभव नहीं था. तब प्रोजेक्ट घोटालों में गुम हो जाते थे. मेट्रो जैसी तकनीक विदेश से मंगवानी पड़ती थी. हमने देश को आत्मनिर्भरता में आगे बढ़ाया. भाजपा की प्राथमिकता देश का विकास है. एक ही ट्रेक पर नमो भारत और मेट्रो चलेंगे. एक ही प्लेटफार्म पर आप यात्रा कर सकेंगे. इससे आप दिल्ली आसानी से आ जा सकते हैं. इससे मेरठ के लोगों को बहुत फायदा होता है. रोज यात्रा करने वालों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा. जो दिल्ली में नौकरी करते हैं और मेरठ में घर हैं उन्हें इसका बड़ा फायदा होगा. इससे आपका पैसा भी बचेगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा. यहां पश्चिम यूपी में कई एक्सप्रेस वे, कॉरीडोर, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है. ये प्रोजेक्ट जब बनते हैं तब भी रोजगार मिलते हैं, जब नए कारोबार आते हैं तो उससे भी रोजगार मिलते हैं. यूपी की ये धरती सृजन की धरती है. यहां के किसान हों, पशुपालक हों, उद्यमी हों, बुनकर शिल्पकार हों, सभी विरासत को साकार कर रहे हैं.

इससे भारत औऱ यूपी को फायदा हो रहा है. दुनिया का नजरिया अब भारत के प्रति आशावान है. दुनिया के विकसित देश भारत के साथ व्यापारिक समझौते कर रहे हैं. एक समय था जब कांग्रेस की सरकार चाहकर भी विकसित देशों के साथ समझौते नहीं कर पा रही थी. आज विकसित देश भारत के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक हैं. उनको भारत के विकास में अपना भविष्य दिखता है. उनको लगता है कि भारत वह ताकत है जो 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान दे सकता है. बीते वर्षों में भाजपा सरकार के समझौतों से छोटे उद्योगों को बहुत फायदा हुआ. इसका फायदा मेरठ के खेल उद्योगों, इसके अलावा कैंची, क्राकरी, पीतल, लकड़ी, लेदर और टेक्सटाइल उद्योगों को फायदा मिलने वाला है. भाजपा की प्राथमिकता देश के छोटे-छोटे शहरों को दुनिया तक ले जाना है.

यूपी को 95,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि मिली

पीएम ने कहाकि मेरठ के उद्योग अब अमेरिका और यूरोप को अपने उत्पाद आसानी से बेच सकेंगे. मेरठ और हापुड़ ने चौधरी चरण सिंह को देखा है. यह हमारा सौभाग्य है कि हमने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया. किसानों की आय बढ़ाने पर हमने काम किया है. पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भी किसानों के बहुत काम आ रहा है. अब तक यूपी के किसानों को इस स्कीम के तहत लगभग 95 हजार करोड़ मिल चुके हैं. इसमें मेरठ के किसानों को लगभग 800 करोड़ रुपए मिले हैं. देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए काम कर रहे हैं.

कांग्रेस पर साधा निशाना

प्रधानमंत्री ने कहाकि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ. दुनिया के 80 प्रतिनिधि दिल्ली आए. 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए. लाखों लोग आए. दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ है. कांग्रेस ने भारत के वैश्विक आयोजन पर सवाल उठाए. इसे राजनीति का अखाड़ा बना दिया. समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए. आपके बारे में देश जानता है फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी.

एआई समिट देश का कार्यक्रम था, कांग्रेस ने मर्यादाएं तोड़ी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहाकि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है. इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है. हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी होती है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जुट जाता है ताकि मेहमान गांव की अच्छी छवि लेकर जाए. कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है. ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहता है. उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है. हम इसको भी सहन कर लेंगे. कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि एआई समिट बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, यह देश के सम्मान का कार्यक्रम था. कांग्रेस ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी.

सपा सरकार के अपराधी अब यूपी की जेलों में

पीएम मोदी ने कहा कि सपा सरकार में जो अपराधी बेखौफ घूमते थे वो आज यूपी की जेलो में हैं. जब कानून सुधरता है तब व्यापार के लिए माहौल बनता है. इस वजह से यूपी की अर्थव्यवस्था में उछाल देखने को मिला है. कल ही मुझे यूपी की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास करने का मौका मिला. इससे नए निवेश और नए रोजगार के लिए अद्भुत संभावनाएं बनेंगी. भाजपा सरकार ऐसे ही यूपी को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी.

