देखिए आपके NTA ने अभी क्या किया है," UGC-NET की 3 परीक्षाएं कैंसिल होने पर भड़के राहुल गांधी, पीएम मोदी पर साधा निशाना
राहुल गांधी ने एनटीए की इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के लिए यूजीसी-नेट परीक्षा दोबारा कराने के फैसले की आलोचना की.
Published : August 17, 2026 at 1:35 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यूजीसी-नेट (UGC-NET) के कुछ विषयों की परीक्षा फिर से कराए जाने को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जो एक परीक्षा तक नहीं करा सकती.
एनटीए ने जून में आयोजित यूजीसी-नेट 2026 के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की परीक्षा रविवार को दोबारा कराने की घोषणा की. राहुल गांधी ने एनटीए के फैसले की आलोचना की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि, देखिए आपके (पीएम मोदी) एनटीए ने अभी क्या किया है."
Modi ji, look at what your NTA has just done.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 17, 2026
UGC-NET exams for Sociology, English and Commerce were held between 22 and 30 June. Nearly two months later, NTA has cancelled all three because it set faulty papers and repeated old questions.
Thousands of candidates who prepared… https://t.co/TUMhhMhjvL
उन्होंने कहा कि एजेंसी ने खराब पेपर बनाए और पुराने सवाल दोहराए, जिससे हजारों छात्रों को सितंबर में दोबारा परीक्षा देने के लिए मजबूर होना पड़ा. एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, "सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स के लिए यूजीसी-नेट परीक्षा 22 से 30 जून के बीच हुए थे. लगभग दो महीने बाद, एनटीए ने तीनों को रद्द कर दिया है क्योंकि इसमें खराब पेपर सेट किए गए थे और पुराने सवाल दोहराए गए थे."
राहुल गांधी ने कहा कि जिन हजारों छात्रों ने एग्जाम की तैयारी की थी, उन्हें अब यह प्रक्रिया फिर से दोहराना होगा. राहुल गांधी ने कहा, "हजारों छात्र जिन्होंने सालों तक तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस भरी, दूर के सेंटर पर गए, उन्हें अब सितंबर में यह सब फिर से करना होगा. एनटीए गलती करता है लेकिन छात्र को सजा मिलती है." कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली एक 'एक्सट्रैक्शन मशीन' बन गया है. उन्होंने दावा किया कि यह छात्रों का पैसा, साल, मानसिक स्वास्थ्य और मनोबल को कम करता है, लेकिन बदले में कुछ देता नहीं. नौकरी भी नहीं.
उन्होंने कहा, "एनटीए अभी भी असली सवाल का जवाब नहीं देगा. राहुल ने सवाल किया, क्या ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले लीक हुए थे. मोदी सरकार के हर दूसरे हिस्से की तरह, एनटीए कभी नहीं कहता कि यह उनकी गलती है. हर दूसरे समझौते वाले पेपर की तरह, मुझे पूरा यकीन है कि कोई जवाबदेही नहीं होगी." उन्होंने एनटीए से इसके लिए जवाबदेही की मांग की और कहा कि, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम था, आखिरी नहीं. उन्होंने कहा कि, एनटीए के नेतृत्व को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.
उन्होंने आगे कहा, "पीएम मोदी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो एग्जाम नहीं चला सकते. बस परीक्षा देने वाले छात्रों पर इल्जाम लगाया जाता है. उन्होंने कहा कि, ऐसे छात्रों का साल बर्बाद हो रहा है. राहुल ने कहा कि, वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पीएम मोदी इसका जवाब नहीं देते."
उन्होंने कहा, "यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम के करीब दो महीने बाद एनटीए ने खुद माना कि इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के प्रश्न पत्र में तथ्य, टाइपिंग और अनुवाद की गलतियां थीं. अब इन तीनों विषयों की परीक्षा 9 और 10 सितंबर को फिर से होंगे.
राहुल गांधी ने सवाल किया, एनटीए की गलतियों की सजा देश के छात्र क्यों भुगतें. क्या सच में इतनी गंभीर गलतियों का पता लगाने में करीब दो महीने लगते हैं. सरकार को बताना चाहिए कि दूसरे 84 विषयों की परीक्षा दे चुके हजारों छात्रों के रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है. जून में एग्जाम देने वाले युवाओं के लिए हर दिन मायने रखता है. क्या लाल किले की प्राचीर से देश के युवाओं को डांटने वाले प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी के बारे में कुछ कहेंगे. देश का युवा जवाब मांग रहा है."
एनटीए के मुताबिक, उसे अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र (इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी) के प्रश्न पेपर में कई गलतियों की कई शिकायतें मिलीं. एजेंसी ने कहा कि उसने गलतियों की जांच के लिए एक कमिटी बनाई और उसकी सिफारिशों के आधार पर, "निष्पक्ष और बिना गलती वाली परीक्षा" पक्का करने के लिए परीक्षाएं दोबारा कराने का फैसला किया. इंग्लिश और कॉमर्स की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को होगी, जबकि सोशियोलॉजी की 10 सितंबर को होगी. एनटीए ने कहा कि छात्रों से कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी, जबकि बाकी 84 विषयों के रिजल्ट तय समय पर ही घोषित किए जाएंगे और सीट आवंटन कम नहीं किया जाएगा.
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