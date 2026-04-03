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मोदी, हिमंत ने आदिवासियों के विकास के लिए रोडमैप तैयार किया : अमित शाह

असम में एक रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ( PTI )

गुवाहाटी : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने आदिवासियों के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया है. उन्होंने इस रोडमैप को लागू करने के लिए मतदाताओं से राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह किया.

ग्वालपाड़ा जिले के दुधनोई में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति नहीं बनाया, लेकिन मोदी ने इस चलन को बदल दिया और द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनीं.

उन्होंने कहा, “केंद्र में प्रधानमंत्री और यहां असम में मुख्यमंत्री के पास राज्य में आदिवासियों के विकास के लिए एक रोडमैप है. अगर लोग भाजपा को लगातार तीसरी बार जनादेश देते हैं, तो इसे (रोडमैप) आगे बढ़ाया जाएगा.”

कामरूप जिले के पलाशबाड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष के भारत के दुश्मन देश से संबंध होने के आरोप हैं. उन्होंने कहा, “लेकिन वह इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं.”

शाह ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध होने के हिमंत के आरोपों की पृष्ठभूमि में यह टिप्पणी की. हालांकि, उन्होंने न तो गोगोई का नाम लिया और न ही दुश्मन देश की पहचान पाकिस्तान के रूप में की.

गृह मंत्री ने कांग्रेस पर पलाशबाड़ी में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) की स्थापना के लिए लाए गए विधेयक को रोकने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि वह भाजपा ही थी, जिसने राज्य में आईआईएम की स्थापना सुनिश्चित की.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता “जितना चाहें हमारा विरोध कर सकते हैं, लेकिन वह इसे (आईआईएम) स्थापित होने से नहीं रोक सकते.”

गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा पलाशबाड़ी को शिक्षा का केंद्र बनाना चाहती है. उन्होंने कहा कि राज्य के लिए भाजपा की नीति ‘अप्रोच असम, एस्पायर असम और इंस्पायर असम’ है.

दुधनोई में शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी आदिवासी कल्याण की बात नहीं की. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकारों ने आदिवासियों के विकास पर केवल 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में उनके लिए 1.38 लाख करोड़ रुपये दिए.

गृह मंत्री ने ग्वालपाड़ा को ‘मिनी असम’ करार दिया, क्योंकि वहां राभा, बोडो, हाजोंग और कोच सहित कई जनजातियों के लोगों के अलावा आदिवासी चाय बागान श्रमिक रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि केवल भाजपा ही इन लोगों का विकास सुनिश्चित कर सकती है.

शाह ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के दायरे में नहीं आएंगे.

उन्होंने कहा, “कांग्रेस आदिवासियों को डराने के लिए अफवाहें फैला रही है कि वे यूसीसी से प्रभावित होंगे, लेकिन यह सरासर झूठ है और कोई भी आदिवासी इसके दायरे में नहीं आएगा.”

पलाशबाड़ी में शाह ने कहा कि यूसीसी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी को भी चार बार शादी करने की अनुमति न मिले.

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ही वह व्यक्ति हैं, जिन्होंने आदिवासियों की कला, संस्कृति, भोजन, वस्त्र, संगीत और नृत्य को वैश्विक मंच पर पहुंचाया।

उन्होंने कहा, “हर आदिवासी परिवार को एक गाय और एक भैंस दी जाएगी। मैं सहकारिता मंत्री के रूप में इसे सुनिश्चित करूंगा.”

शाह ने आरोप लगाया, “नेहरू-गांधी परिवार ने कभी असम के कल्याण के बारे में नहीं सोचा. 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान (जवाहरलाल) नेहरू ने असम को ‘टाटा, बाय-बाय’ कह दिया... लेकिन भाजपा किसी को भी एक इंच जमीन नहीं हड़पने देगी.”