ETV Bharat / bharat

60 घंटे में 'गिर जाएगी मोदी सरकार': ये क्या कह रहे हैं संजय राउत !

राउत ने कहा, "BJP नेताओं को दिल्ली में रहने और शहर न छोड़ने के लिए कहा गया है. साफ है कि कुछ तो पक रहा."

Sanjay Raut
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत मुंबई में मीडिया से बात करते हुए. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 17, 2025 at 2:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के यह दावा करने के दो दिन बाद कि भारत में जल्द ही केंद्र में बदलाव हो सकता है, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत ने बुधवार को भी ऐसे ही दावे किए. राउत ने कहा कि दिल्ली में बातचीत से लगता है कि एक "पॉलिटिकल भूकंप" आएगा, जिससे 19 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार) को नरेंद्र मोदी सरकार गिर सकती है.

SS (UBT) के स्पोक्सपर्सन राउत ने कहा कि दिल्ली के पॉलिटिकल गलियारों में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने की बातें हो रही हैं. राउत ने आज सुबह मीडिया से कहा, "दिल्ली के पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि 19 दिसंबर को पॉलिटिकल भूकंप आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी."

जब उनसे खास तौर पर पूछा गया कि क्या इन दावों में कोई सच्चाई है और क्या US सरकार इस संभावित पॉलिटिकल बदलाव में शामिल है, तो राउत ने कहा, "इस पॉलिटिकल भूकंप का सेंटर US में है. यह कुछ ऐसा है, जो पृथ्वीराज चव्हाण ने भी कुछ दिन पहले कहा था, और हां, इसी पर चर्चा हो रही है."

सांसद ने यह भी दावा किया कि भगवा पार्टी ने अपने सभी नेताओं को दिल्ली में रहने के लिए कहा है. उन्होंने आगे कहा, "सभी BJP नेताओं को दिल्ली में रहने और शहर न छोड़ने के लिए कहा गया है. जाहिर है कुछ तो पक रहा है." कुछ दिन पहले, कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा था, "देश में सबसे बड़ा राजनीतिक भूकंप 19 दिसंबर को आएगा. भारत का प्रधानमंत्री बदल जाएगा, और एक मराठी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा." चव्हाण ने कहा था कि वह व्यक्ति BJP से हो सकता है.

इसी तरह के कयास पहले BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के समय भी लगाए गए थे. उस समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं के नामों पर चर्चा हो रही थी. गडकरी, जिन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का मजबूत समर्थन हासिल है, मोदी के करीबी नहीं माने जाते हैं. सभी चर्चाओं के बीच, BJP ने आखिरकार बिहार से पांच बार के MLA नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना.

इस बीच, राउत ने कहा कि शिवसेना (UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के बीच सीट-शेयरिंग पर बातचीत बुधवार शाम तक खत्म हो जाएगी. उन्होंने कहा, "BMC चुनावों के लिए सीट-शेयरिंग की बातचीत आज शाम तक फाइनल हो जाएगी, और एक-दो दिन में इसकी घोषणा कर दी जाएगी." राउत ने कहा कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के साथ-साथ ठाणे, कल्याण-डोंबिवली और नवी मुंबई के लिए भी सीट-शेयरिंग की घोषणा की जाएगी.

इस बीच, BJP ने अभी तक संजय राउत के सरकार गिरने के बयान पर कोई कमेंट नहीं किया है.

ये भी पढ़ें - कांग्रेसी नेता पृथ्वीराज चव्हाण का सवाल, क्या हमें बड़ी आर्मी की जरूरत है? ऑपरेशन सिंदूर के बयान पर माफी मांगने से किया इनकार

TAGGED:

MODI GOVT TO COLLAPSE
19 DECEMBER
PRITHVIRAJ CHAVAN
19 DEC को दिल्ली में पॉलिटिकल भूकंप
SANJAY RAUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.