60 घंटे में 'गिर जाएगी मोदी सरकार': ये क्या कह रहे हैं संजय राउत !

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के यह दावा करने के दो दिन बाद कि भारत में जल्द ही केंद्र में बदलाव हो सकता है, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत ने बुधवार को भी ऐसे ही दावे किए. राउत ने कहा कि दिल्ली में बातचीत से लगता है कि एक "पॉलिटिकल भूकंप" आएगा, जिससे 19 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार) को नरेंद्र मोदी सरकार गिर सकती है.

SS (UBT) के स्पोक्सपर्सन राउत ने कहा कि दिल्ली के पॉलिटिकल गलियारों में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने की बातें हो रही हैं. राउत ने आज सुबह मीडिया से कहा, "दिल्ली के पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि 19 दिसंबर को पॉलिटिकल भूकंप आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी."

जब उनसे खास तौर पर पूछा गया कि क्या इन दावों में कोई सच्चाई है और क्या US सरकार इस संभावित पॉलिटिकल बदलाव में शामिल है, तो राउत ने कहा, "इस पॉलिटिकल भूकंप का सेंटर US में है. यह कुछ ऐसा है, जो पृथ्वीराज चव्हाण ने भी कुछ दिन पहले कहा था, और हां, इसी पर चर्चा हो रही है."

सांसद ने यह भी दावा किया कि भगवा पार्टी ने अपने सभी नेताओं को दिल्ली में रहने के लिए कहा है. उन्होंने आगे कहा, "सभी BJP नेताओं को दिल्ली में रहने और शहर न छोड़ने के लिए कहा गया है. जाहिर है कुछ तो पक रहा है." कुछ दिन पहले, कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा था, "देश में सबसे बड़ा राजनीतिक भूकंप 19 दिसंबर को आएगा. भारत का प्रधानमंत्री बदल जाएगा, और एक मराठी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा." चव्हाण ने कहा था कि वह व्यक्ति BJP से हो सकता है.