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पश्चिम एशिया संकट: विपक्ष के दबाव के बीच सरकार जल्द उठा सकती है बड़ा कदम

शरद पवार समेत विपक्षी नेताओं ने पश्चिम एशिया संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है. सूत्रों की मानें तो सरकार विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए बड़ा कदम उठा सकती है.वहीं पीएम मोदी की अपील का असर सरकार में दिखने लगा है जिसके तहत केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने सबसे पहले कदम उठाते हुए अपनी सुरक्षा में लगी गाड़ियों की संख्या में कटौती भी की है.

Modi govt likely to call all party meeting as Opposition intensifies pressure over West Asia Crisis
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार (File Photo/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 12, 2026 at 8:19 PM IST

6 Min Read
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अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: अमेरिका-इजराइल और ईरान संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अस्थिरता के बीच भारत पर ऊर्जा संकट का दबाव बढ़ गया है. मंगलवार को विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील के बाद केंद्र सरकार पर सर्वदलीय बैठक (ऑल पार्टी मीटिंग) बुलाने का दबाव और तेज कर दिया है. एनसीपी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि पीएम मोदी की अपील अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर डाल सकती हैं लेकिन आम नागरिकों, उद्योगों तथा निवेशकों में असमंजस की स्थिति पैदा कर रही हैं. उन्होंने तत्काल ऑल पार्टी मीटिंग की मांग की.

अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इसे 'सरकार की तैयारी की कमी' करार दिया और संसद में विस्तृत चर्चा की मांग उठाई. सूत्रों के अनुसार, सरकार विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए जल्द ही बड़ा कदम उठा सकती है – संभवतः एक और ब्रिफिंग या ऑल पार्टी मीटिंग.

सूत्रों की मानें तो सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रियों के समूह की बैठक में टास्क फोर्स बनकर इसपर काम करने की बात तो हुई है, साथ ही पीएम के सुझावों को जल्द अमल में लाने पर भी चर्चा हुई.

प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद मंगलवार को अंतर-मंत्रालयी मीडिया ब्रिफिंग हुई, जिसमें पेट्रोलियम, विदेश, शिपिंग और अन्य मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हुए. अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि ईंधन का भंडार पर्याप्त है (60 दिनों का कच्चा तेल), कोई कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों का संरक्षण जरूरी है. पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पीएम की अपील को दोहराते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार-पूलिंग, ईवी और वर्क-फ्रॉम-होम पर जोर दिया.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनौपचारिक मंत्रियों के समूह (IGoM) की बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सतर्कता बरतनी होगी.

सीआर पाटिल ने की पेश की नजीर
इस बीच प्रधानमंत्री की अपील के बाद सरकार में सक्रियता बढ़ गई है. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने सबसे पहले नजीर पेश करते हुए घोषणा की कि वह पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए किसी भी सरकारी या निजी कार्यक्रमों में पायलट या एस्कॉर्ट वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे. उन्होंने सरकार को साफ-साफ निर्देश दे दिया था कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई काफिला या अतिरिक्त गाड़ियां न लगाई जाएं.

साथ ही केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने जल संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर निर्देश जारी किए, जो ईंधन बचत और आत्मनिर्भरता अभियान से जुड़े हैं. पाटिल ने कहा कि जब देश और दुनिया कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) के संकट का सामना कर रही है, तब एक जिम्मेदार प्रतिनिधि के रूप में ईंधन बचाना हमारा कर्तव्य है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 'जल शक्ति' और 'कैच द रेन' (Catch the Rain) जैसे अभियानों को जिस तरह उन्होंने सफल बनाया है, उसी तरह अब ईंधन बचाने के इस संदेश को भी वे जन-जन तक पहुंचाना चाहते हैं.

उनका कहना है कि यदि केंद्रीय मंत्री ऐसी 'पहल' करेंगे तो सामान्य नागरिकों में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि जब नेतृत्व स्वयं पालन करता है, तभी समाज में बड़ा परिवर्तन आता है.

सरकार अन्य मंत्रियों और राज्यों से भी इसी तरह के ठोस कदमों की उम्मीद कर रही है.

बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी की सात सूत्री अपील में पेट्रोल-डीजल खपत कम करने, मेट्रो/पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग बढ़ाने, कार-पूलिंग अपनाने, वर्क-फ्रॉम-होम को प्रोत्साहन, अनावश्यक विदेश यात्राएं टालने, सोने की गैर-जरूरी खरीदारी एक साल के लिए स्थगित करने, खाद्य तेल कम इस्तेमाल करने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की गई थी. इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार बचाना और होर्मुज ब्लॉकेज के असर को कम करना है.

सरकार के सामने उसे लेकर बड़ी चुनौतियां हैं. कच्चे तेल की कीमतें 100-126 डॉलर प्रति बैरल हो चुकी हैं. रुपया को कमजोर होने से बचाना है. साथ ही इससे पूरे देश में महंगाई का भी खतरा काफी बढ़ गया है. इसका असर मंगलवार को बाजार पर भी दिखा, सेंसेक्स बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ.

महंगाई और कीमत बढ़ोतरी की आशंका
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी पार्टी के नेता महंगाई और कीमत बढ़ोतरी की आशंका जाता रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे कि वो अपनी रणनीतियों का खुलासा विपक्ष के साथ बैठक बुलाकर करें. हालांकि सरकार का कहना है कि हाल ही में ईरान से लाखों बैरल कच्चा तेल आयात किया गया है जो संकट की स्थिति उपजने के बाद भी लिया गया है, लेकिन दीर्घकालिक अनिश्चितता फिलहाल बनी हुई है.

उधर सरकार के निर्देश के बाद से विदेश, रक्षा और पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार सक्रिय हैं. भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही, भारत समुद्री बीमा पूल (Bharat Maritime Insurance Pool) और कूटनीतिक प्रयास जारी हैं. लेकिन अगर संकट लंबा खिंचा तो महंगाई बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा पर दबाव पड़ेगा और राजनीतिक आलोचना भी तेज होगी.

इस बात को लेकर सरकार भी अंदरखाने तैयारी कर रही है. सरकार के सूत्रों की मानें तो विपक्ष के सवालों का भी सरकार की तरफ से समाधान जल्द ही किए जाने की योजना बनाई जा रही ताकि इस समय विपक्ष ज्यादा हमलावर ना हो पाए और उसे राजनीतिक लाभ लेने का कोई भी मौका ना मिले.

सरकार के सूत्रों के मुताबिक, पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) इस पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है और सफल प्रबंधन से राष्ट्रीय एकता और आर्थिक मजबूती पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की हिदायत दी जा रही है.

नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार नागरिकों, राज्यों और विपक्ष के साथ समन्वय से संकट का सामना करना चाहती है. यह समय एक दूसरे पर टिपण्णी करने का नहीं बल्कि सरकार के साथ मिलकर इस वैश्विक समस्या का समाधान निकालने का है. उन्होंने कहा कि कई अन्य देशों के हालात तो काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं. हमारे प्रधानमंत्री की सूझबूझ के कारण सरकार संकट से पहले ही समाधान निकालने की कोशिश में है ताकि लोग परेशान ना हों. मगर विपक्ष को समय की गंभीरता समझनी चाहिए. उन्होंने ये भी संकेत दिए कि सरकार जल्द ही विपक्ष के सभी सवालों और आशंकाओं को दूर करेगी.

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