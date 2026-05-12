ETV Bharat / bharat

पश्चिम एशिया संकट: विपक्ष के दबाव के बीच सरकार जल्द उठा सकती है बड़ा कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार ( File Photo/ ANI )

अनामिका रत्ना नई दिल्ली: अमेरिका-इजराइल और ईरान संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अस्थिरता के बीच भारत पर ऊर्जा संकट का दबाव बढ़ गया है. मंगलवार को विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील के बाद केंद्र सरकार पर सर्वदलीय बैठक (ऑल पार्टी मीटिंग) बुलाने का दबाव और तेज कर दिया है. एनसीपी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि पीएम मोदी की अपील अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर डाल सकती हैं लेकिन आम नागरिकों, उद्योगों तथा निवेशकों में असमंजस की स्थिति पैदा कर रही हैं. उन्होंने तत्काल ऑल पार्टी मीटिंग की मांग की. अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इसे 'सरकार की तैयारी की कमी' करार दिया और संसद में विस्तृत चर्चा की मांग उठाई. सूत्रों के अनुसार, सरकार विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए जल्द ही बड़ा कदम उठा सकती है – संभवतः एक और ब्रिफिंग या ऑल पार्टी मीटिंग. सूत्रों की मानें तो सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रियों के समूह की बैठक में टास्क फोर्स बनकर इसपर काम करने की बात तो हुई है, साथ ही पीएम के सुझावों को जल्द अमल में लाने पर भी चर्चा हुई. प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद मंगलवार को अंतर-मंत्रालयी मीडिया ब्रिफिंग हुई, जिसमें पेट्रोलियम, विदेश, शिपिंग और अन्य मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हुए. अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि ईंधन का भंडार पर्याप्त है (60 दिनों का कच्चा तेल), कोई कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों का संरक्षण जरूरी है. पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पीएम की अपील को दोहराते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार-पूलिंग, ईवी और वर्क-फ्रॉम-होम पर जोर दिया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनौपचारिक मंत्रियों के समूह (IGoM) की बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सतर्कता बरतनी होगी. सीआर पाटिल ने की पेश की नजीर

इस बीच प्रधानमंत्री की अपील के बाद सरकार में सक्रियता बढ़ गई है. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने सबसे पहले नजीर पेश करते हुए घोषणा की कि वह पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए किसी भी सरकारी या निजी कार्यक्रमों में पायलट या एस्कॉर्ट वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे. उन्होंने सरकार को साफ-साफ निर्देश दे दिया था कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई काफिला या अतिरिक्त गाड़ियां न लगाई जाएं. साथ ही केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने जल संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर निर्देश जारी किए, जो ईंधन बचत और आत्मनिर्भरता अभियान से जुड़े हैं. पाटिल ने कहा कि जब देश और दुनिया कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) के संकट का सामना कर रही है, तब एक जिम्मेदार प्रतिनिधि के रूप में ईंधन बचाना हमारा कर्तव्य है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 'जल शक्ति' और 'कैच द रेन' (Catch the Rain) जैसे अभियानों को जिस तरह उन्होंने सफल बनाया है, उसी तरह अब ईंधन बचाने के इस संदेश को भी वे जन-जन तक पहुंचाना चाहते हैं. उनका कहना है कि यदि केंद्रीय मंत्री ऐसी 'पहल' करेंगे तो सामान्य नागरिकों में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि जब नेतृत्व स्वयं पालन करता है, तभी समाज में बड़ा परिवर्तन आता है.