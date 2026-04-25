मोदी सरकार ने मेरे खिलाफ कई मामले दर्ज किए, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं : राहुल
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कई केस दर्ज हैं लेकिन टीएमसी पर एक भी नहीं.
By PTI
Published : April 25, 2026 at 8:04 PM IST
हुगली (पश्चिम बंगाल) : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी नीत सरकार ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ कोई मामला नहीं है. उन्होंने दावा किया कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि वह भाजपा से “सीधे” मुकाबला नहीं करती हैं.
यह बताते हुए कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनसे लगातार पांच दिनों तक 55 घंटे पूछताछ की, कांग्रेस नेता ने पूछा, “ममता बनर्जी से कितने घंटे पूछताछ की गई?”
लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी या सीबीआई द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए हुगली जिले के सेरामपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा, “ऐसा इसलिए है, क्योंकि वह भाजपा से सीधे तौर पर मुकाबला नहीं करती हैं.” इस संबंध में टीएमसी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
#WATCH | Hooghly, West Bengal | Lok Sabha Leader of Opposition and Congress MP Rahul Gandhi says, " ...on one side is the congress party, the constitution, unity, and brotherhood; on the other side is the bjp, rss, hatred, violence, and arrogance. you know that wherever rss and… pic.twitter.com/uHpkXolYHP— ANI (@ANI) April 25, 2026
यह बताते हुए कि वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, गांधी ने कहा, “मेरा घर छीन लिया गया, मेरी लोकसभा सदस्यता छीन ली गई; मेरे खिलाफ 36 मामले दर्ज हैं.”
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों से लड़ने के लिए उन्हें हर 10-15 दिनों में झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार जैसे विभिन्न राज्यों की यात्रा करनी पड़ती है. गांधी ने जोर देकर कहा कि केवल कांग्रेस पार्टी ही भाजपा को वैचारिक आधार पर चुनौती देती है, और दावा किया कि मोदी उन पर, पार्टी अध्यक्ष खड़गे और अन्य लोगों पर चौबीसों घंटे हमले करते हैं.
उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री राज्य में चुनाव के दौरान ही तृणमूल कांग्रेस प्रमुख पर हमला करते हैं और कहा, “बंगाल के चुनाव खत्म होने दीजिए; नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेंगे.”
गांधी ने कहा कि मोदी जानते हैं कि भाजपा और आरएसएस तथा उनकी विचारधारा को केवल कांग्रेस ही हरा सकती है, तृणमूल कांग्रेस नहीं. उन्होंने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख पर पश्चिम बंगाल में उद्योग को नष्ट करने और बेरोजगारी पैदा करने का आरोप लगाया.
हुगली कभी इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। यहां जूट मिलें और कई इंडस्ट्रीज थीं, जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी।— Congress (@INCIndia) April 25, 2026
लेकिन आज की सच्चाई यह है कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी को रोजगार देने से कोई मतलब नहीं है।
ये दोनों लोग सिर्फ सत्ता चाहते हैं, जनता के लिए काम नहीं करते।
: नेता… pic.twitter.com/TrTqpEEBiW
उन्होंने मुख्यमंत्री पर उनकी पार्टी के गुंडों और कार्यकर्ताओं के हितों के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए कहा, “बंगाल में नौकरी पाने के लिए तृणमूल में किसी का रिश्तेदार होना जरूरी है, वरना नौकरी नहीं मिलेगी.” बनर्जी पर जनता के कल्याण और आय सृजन के लिए कुछ भी नहीं करने का आरोप लगाते हुए, कांग्रेस नेता ने पास के हिंदमोटर में बंद पड़े हिंदुस्तान मोटर्स कारखाने की ओर इशारा किया.
उन्होंने कहा, “बंगाल कभी देश का औद्योगिक केंद्र हुआ करता था, लेकिन पहले वाम मोर्चा और फिर तृणमूल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया.”
उन्होंने दावा किया, “अगर नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो ममता बनर्जी भी उनसे पीछे नहीं हैं.” गांधी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान ही हजारों करोड़ रुपये के सारदा और रोज वैली पोंजी स्कीम घोटाले हुए थे.
उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस शासित राज्य में कोयले की तस्करी और अवैध खनन होता है और बंगाल में हर गतिविधि पर गुंडा कर लगाया जाता है. रायबरेली के सांसद ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर उसी तरह के अत्याचार करती है जैसे भाजपा देश के अन्य हिस्सों में करती है.
उन्होंने पूछा, “ममता बनर्जी ने 2021 में पांच लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन क्या किसी को रोजगार मिला है?” उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में 84 लाख युवाओं ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है.
टीएमसी शासन के तहत महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने का दावा करते हुए, कांग्रेस नेता ने 2024 में राज्य द्वारा संचालित आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा, “ममता बनर्जी बंगाल में भाजपा के लिए रास्ता खोल रही हैं”, और तर्क दिया कि अगर उन्होंने जनता के हितों के लिए काम किया होता, तो भाजपा राज्य में अपनी पैठ नहीं बना पाती.
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