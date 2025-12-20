ETV Bharat / bharat

सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चलाया,...हम लड़ने को प्रतिबद्ध, सोनिया गांधी का केंद्र पर हमला

सोनिया गांधी ने कहा मनरेगा को कमजोर करके मोदी सरकार ने लाखों किसानों, मजदूरों और भूमिहीन लोगों के हितों पर हमला किया है.

Former Congress President Sonia Gandhi
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 20, 2025 at 5:12 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली : कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विकसित भारत-जी राम जी विधेयक संसद में पारित होने के बाद आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है. साथ ही करोड़ों किसानों के अलावा श्रमिकों व भूमिहीन ग्रामीण तबके के हितों पर हमला किया है.

सोनिया गांधी ने शनिवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि पार्टी नए काले कानून के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

उन्होंने कहा, “मुझको आज भी याद है, जब 20 साल पहले डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था. यह ऐसा क्रांतिकारी कदम था, जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला था. विशेष रूप से वंचित, शोषित, गरीब और अतिगरीब लोगों के लिए रोजी-रोटी का जरिया बना.”

सोनिया गांधी ने कहा, “रोजगार के लिए अपनी मिट्टी, अपना गांव, अपना घर-परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी. साथ ही रोजगार का कानूनी हक भी दिया गया, इसके अलावा ग्राम पंचायतों को ताकत मिली. मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया.”

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पिछले 11 वर्ष में केंद्र की मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश की. जबकि कोविड के समय ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ था.

उन्होंने कहा, "अफसोस है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है. इसमें न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप-स्वरूप बिना विचार-विमर्श किए, बिना किसी से सलाह किए और बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया."

कांग्रेस नेता ने कहा, "मनरेगा को लाने और लागू करने में कांग्रेस का बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था. ये देशहित और जनहित से जुड़ी योजना थी. मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है."

सोनिया गांधी ने कहा, "इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब पूरी तरह से तैयार हैं. 20 साल पहले अपने गरीब भाई-बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी, आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं. " कांग्रेस नेता ने कहा, "मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं."

