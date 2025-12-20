ETV Bharat / bharat

सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चलाया,...हम लड़ने को प्रतिबद्ध, सोनिया गांधी का केंद्र पर हमला

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ( PTI )

नई दिल्ली : कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विकसित भारत-जी राम जी विधेयक संसद में पारित होने के बाद आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है. साथ ही करोड़ों किसानों के अलावा श्रमिकों व भूमिहीन ग्रामीण तबके के हितों पर हमला किया है. सोनिया गांधी ने शनिवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि पार्टी नए काले कानून के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा, “मुझको आज भी याद है, जब 20 साल पहले डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था. यह ऐसा क्रांतिकारी कदम था, जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला था. विशेष रूप से वंचित, शोषित, गरीब और अतिगरीब लोगों के लिए रोजी-रोटी का जरिया बना.” सोनिया गांधी ने कहा, “रोजगार के लिए अपनी मिट्टी, अपना गांव, अपना घर-परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी. साथ ही रोजगार का कानूनी हक भी दिया गया, इसके अलावा ग्राम पंचायतों को ताकत मिली. मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया.”