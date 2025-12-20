सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चलाया,...हम लड़ने को प्रतिबद्ध, सोनिया गांधी का केंद्र पर हमला
सोनिया गांधी ने कहा मनरेगा को कमजोर करके मोदी सरकार ने लाखों किसानों, मजदूरों और भूमिहीन लोगों के हितों पर हमला किया है.
Published : December 20, 2025 at 5:12 PM IST
नई दिल्ली : कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विकसित भारत-जी राम जी विधेयक संसद में पारित होने के बाद आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है. साथ ही करोड़ों किसानों के अलावा श्रमिकों व भूमिहीन ग्रामीण तबके के हितों पर हमला किया है.
सोनिया गांधी ने शनिवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि पार्टी नए काले कानून के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
VIDEO | Congress leader Sonia Gandhi issues a video statement on VB-G RAM G Bill replacing MGNREGA.— Press Trust of India (@PTI_News) December 20, 2025
She says, " over the past 11 years, the modi government has made every attempt to weaken mgnrega, despite it being a lifeline for the poor during covid. recently, the government… pic.twitter.com/k1vOMG6Mgj
उन्होंने कहा, “मुझको आज भी याद है, जब 20 साल पहले डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था. यह ऐसा क्रांतिकारी कदम था, जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला था. विशेष रूप से वंचित, शोषित, गरीब और अतिगरीब लोगों के लिए रोजी-रोटी का जरिया बना.”
सोनिया गांधी ने कहा, “रोजगार के लिए अपनी मिट्टी, अपना गांव, अपना घर-परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी. साथ ही रोजगार का कानूनी हक भी दिया गया, इसके अलावा ग्राम पंचायतों को ताकत मिली. मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया.”
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पिछले 11 वर्ष में केंद्र की मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश की. जबकि कोविड के समय ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ था.
Watch: Congress MP Sonia Gandhi says, " i still remember that 20 years ago, when dr. manmohan singh was prime minister, the mgnrega law was passed in parliament with consensus. it was a revolutionary step that benefited crores of rural families, especially the deprived, exploited,… pic.twitter.com/s0pDLIOuou— IANS (@ians_india) December 20, 2025
उन्होंने कहा, "अफसोस है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है. इसमें न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप-स्वरूप बिना विचार-विमर्श किए, बिना किसी से सलाह किए और बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया."
कांग्रेस नेता ने कहा, "मनरेगा को लाने और लागू करने में कांग्रेस का बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था. ये देशहित और जनहित से जुड़ी योजना थी. मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है."
सोनिया गांधी ने कहा, "इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब पूरी तरह से तैयार हैं. 20 साल पहले अपने गरीब भाई-बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी, आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं. " कांग्रेस नेता ने कहा, "मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं."
ये भी पढ़ें- Explained : नरेगा से मनरेगा और अब वीबी जी राम जी की यात्रा, क्या बदल जाएगा ?