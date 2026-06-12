ETV Bharat / bharat

सरकार का बड़ा आदेश, 90 दिनों तक नहीं खरीद पाएंगे पेट्रोल और डीजल, जानें क्यों

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने आज शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को लेकर केंद्र सरकार ने देश के पेट्रोल पंप से भारी मात्रा में इंडस्ट्रियल पेट्रोल और डीजल को खरीदने पर पाबंदी लगा दी है. सरकारी आदेश के मुताबिक इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने से रोक दिया है और इसके बजाय उनसे अपनी जरूरत का सामान बल्क सेल पॉइंट (थोक बिक्री केंद्रों) से खरीदने को कहा है.

बता दें, ये रोक 90 दिनों तक लागू रहेंगी. ये रोक कुछ इलाकों में, खासकर डीजल की डिमांड में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी के बाद लगाई गई हैं, क्योंकि कीमतों में अंतर के कारण बल्क यूजर्स ने पेट्रोल पंप से फ्यूल खरीदना शुरू कर दिया है. दिल्ली में पेट्रोल पंप पर डीजल की कीमत Rs 95.20 प्रति लीटर है, जबकि बल्क में इसकी कीमत 134.50 रुपये प्रति ली. है.