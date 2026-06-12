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सरकार का बड़ा आदेश, 90 दिनों तक नहीं खरीद पाएंगे पेट्रोल और डीजल, जानें क्यों

मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को लेकर मोदी सरकार ने 90 दिनों के लिए यह पाबंदी लगाई है.

MODI GOVT ORDER PETROL DIESEL
90 दिनों तक नहीं खरीद पाएंगे पेट्रोल और डीजल, (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 12, 2026 at 9:06 AM IST

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नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने आज शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को लेकर केंद्र सरकार ने देश के पेट्रोल पंप से भारी मात्रा में इंडस्ट्रियल पेट्रोल और डीजल को खरीदने पर पाबंदी लगा दी है. सरकारी आदेश के मुताबिक इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने से रोक दिया है और इसके बजाय उनसे अपनी जरूरत का सामान बल्क सेल पॉइंट (थोक बिक्री केंद्रों) से खरीदने को कहा है.

बता दें, ये रोक 90 दिनों तक लागू रहेंगी. ये रोक कुछ इलाकों में, खासकर डीजल की डिमांड में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी के बाद लगाई गई हैं, क्योंकि कीमतों में अंतर के कारण बल्क यूजर्स ने पेट्रोल पंप से फ्यूल खरीदना शुरू कर दिया है. दिल्ली में पेट्रोल पंप पर डीजल की कीमत Rs 95.20 प्रति लीटर है, जबकि बल्क में इसकी कीमत 134.50 रुपये प्रति ली. है.

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