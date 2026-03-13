ETV Bharat / bharat

ईरान से बातचीत में देरी पर घिरी मोदी सरकार, संजय सिंह बोले- गलत विदेश नीति से देश में खड़ा हुआ ऊर्जा संकट

प्रधानमंत्री ने अमेरिका और इजराइल के दबाव में आकर ईरान से दूरी बना ली, जिसका परिणाम अब देश को भुगतना पड़ रहा है- संजय सिंह

ईरान से बातचीत में देरी पर घिरी मोदी सरकार
ईरान से बातचीत में देरी पर घिरी मोदी सरकार (ETV Bharat)
Published : March 13, 2026 at 12:52 PM IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी शुरू से सरकार को ईरान से बातचीत करने की सलाह देती रही, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज किया. अब जब देश में गैस और ऊर्जा संकट की स्थिति बनने लगी है तब प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की.

संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार को सलाह दे रहे थे कि ईरान से बातचीत कर भारत के ऊर्जा हितों को सुरक्षित रखा जाए. उन्होंने कहा कि ईरान भारत का पारंपरिक मित्र रहा है और उसने हमेशा भारत को सस्ता तेल मुहैया कराया है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका और इजराइल के दबाव में आकर ईरान से दूरी बना ली, जिसका परिणाम अब देश को भुगतना पड़ रहा है.

होर्मुज समुद्री मार्ग को लेकर जताई चिंता

संजय सिंह ने कहा कि भारत की लगभग 60 प्रतिशत कच्चे तेल की आपूर्ति और करीब 50 प्रतिशत गैस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर आती है. ऐसे में सरकार को पहले ही ईरान के साथ संबंध मजबूत करने चाहिए थे. उन्होंने कहा कि अगर इस मार्ग में किसी तरह की बाधा आती है तो भारत में ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है, जिसका असर आम जनता और उद्योगों पर सीधे तौर पर पड़ेगा.

युद्ध और हिंसा की घटनाओं पर सरकार की चुप्पी

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने युद्ध और हिंसा की घटनाओं की निंदा की, लेकिन भारत सरकार ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाया. उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों ने युद्ध के खिलाफ बयान दिए, जबकि भारत की ओर से कोई मजबूत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई.

गैस कीमतों में बढ़ोतरी और आपूर्ति संकट का आरोप

संजय सिंह ने कहा कि देश में एलपीजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. उन्होंने कहा घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में करीब 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में लगभग 115 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने दावा किया कि कई जगहों पर गैस की कमी के कारण होटल उद्योग और छोटे कारोबारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

भारत को ईरान से सस्ता तेल खरीदना चाहिए

संजय सिंह ने केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ईरान से सस्ता तेल खरीदना चाहिए. उन्होंने कहा कि चीन समेत कई देश ईरान से तेल खरीद रहे हैं और उनके जहाज आसानी से उसी मार्ग से गुजर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत को भी बिना किसी दबाव के अपने हितों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए.

प्रधानमंत्री से स्पष्ट जवाब की मांग

संजय सिंह ने प्रेस वार्ता के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए कहा कि ईरान के राष्ट्रपति से हुई हालिया बातचीत में भारत की ऊर्जा जरूरतों और स्ट्रैट ऑफ होर्मुज से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर क्या ठोस समाधान निकला है? उन्होंने कहा कि देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकार ऊर्जा संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है और आने वाले समय में गैस और तेल की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाएगी.

