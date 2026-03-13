ईरान से बातचीत में देरी पर घिरी मोदी सरकार, संजय सिंह बोले- गलत विदेश नीति से देश में खड़ा हुआ ऊर्जा संकट
प्रधानमंत्री ने अमेरिका और इजराइल के दबाव में आकर ईरान से दूरी बना ली, जिसका परिणाम अब देश को भुगतना पड़ रहा है- संजय सिंह
Published : March 13, 2026 at 12:52 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी शुरू से सरकार को ईरान से बातचीत करने की सलाह देती रही, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज किया. अब जब देश में गैस और ऊर्जा संकट की स्थिति बनने लगी है तब प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की.
संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार को सलाह दे रहे थे कि ईरान से बातचीत कर भारत के ऊर्जा हितों को सुरक्षित रखा जाए. उन्होंने कहा कि ईरान भारत का पारंपरिक मित्र रहा है और उसने हमेशा भारत को सस्ता तेल मुहैया कराया है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका और इजराइल के दबाव में आकर ईरान से दूरी बना ली, जिसका परिणाम अब देश को भुगतना पड़ रहा है.
कल प्रधानमंत्री Narendra Modi ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की और उसके बारे में लंबा-चौड़ा ट्वीट भी किया। लेकिन सवाल यह है कि जब हालात बिगड़ रहे थे तब वे चुप क्यों थे?— AAP (@AamAadmiParty) March 13, 2026
हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को तुरंत ईरान से बात करनी चाहिए, लेकिन मोदी जी उस समय United… pic.twitter.com/xXyXgdxtvt
होर्मुज समुद्री मार्ग को लेकर जताई चिंता
संजय सिंह ने कहा कि भारत की लगभग 60 प्रतिशत कच्चे तेल की आपूर्ति और करीब 50 प्रतिशत गैस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर आती है. ऐसे में सरकार को पहले ही ईरान के साथ संबंध मजबूत करने चाहिए थे. उन्होंने कहा कि अगर इस मार्ग में किसी तरह की बाधा आती है तो भारत में ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है, जिसका असर आम जनता और उद्योगों पर सीधे तौर पर पड़ेगा.
प्रधानमंत्री Narendra Modi जिस United States की लगातार खुशामद कर रहे हैं, वही अमेरिका अब भारत पर फिर से टैरिफ़ लगाने की तैयारी कर रहा है।— AAP (@AamAadmiParty) March 13, 2026
2014 से पहले मोदी जी के भाषण सुनकर लगता था कि वे किसी भी हाल में भारत के हित से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन आज हालात ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वे… pic.twitter.com/qoQW4C4ZDL
युद्ध और हिंसा की घटनाओं पर सरकार की चुप्पी
संजय सिंह ने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने युद्ध और हिंसा की घटनाओं की निंदा की, लेकिन भारत सरकार ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाया. उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों ने युद्ध के खिलाफ बयान दिए, जबकि भारत की ओर से कोई मजबूत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई.
दुनिया के कई देशों ने Iran और United States के बीच बढ़ते युद्ध के ख़तरे पर खुलकर बयान दिए। लेकिन हमारे महामानव की तरफ़ से एक शब्द तक नहीं आया।— AAP (@AamAadmiParty) March 13, 2026
इधर भारत में हालात ये हो गए कि लोग LPG Cylinder के लिए लंबी-लंबी लाइनों में लग गए। कई फैक्ट्रियाँ बंद होने लगीं, और पूरे देश में ऊर्जा… pic.twitter.com/Aj14AveYc7
गैस कीमतों में बढ़ोतरी और आपूर्ति संकट का आरोप
संजय सिंह ने कहा कि देश में एलपीजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. उन्होंने कहा घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में करीब 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में लगभग 115 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने दावा किया कि कई जगहों पर गैस की कमी के कारण होटल उद्योग और छोटे कारोबारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
जो United States खुद संकट से जूझ रहा है, जो अपने हालात तक संभाल नहीं पा रहा है। हमारे महामानव उसी अमेरिका के पीछे-पीछे चलने में लगे हुए हैं।— AAP (@AamAadmiParty) March 13, 2026
जैसे प्रधानमंत्री के मित्र हर आपदा में अवसर तलाश लेते हैं, वैसे ही Donald Trump भी इस वैश्विक संकट को अपने फायदे में बदलने में जुटे हुए… pic.twitter.com/AYKwKlgHA2
भारत को ईरान से सस्ता तेल खरीदना चाहिए
संजय सिंह ने केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ईरान से सस्ता तेल खरीदना चाहिए. उन्होंने कहा कि चीन समेत कई देश ईरान से तेल खरीद रहे हैं और उनके जहाज आसानी से उसी मार्ग से गुजर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत को भी बिना किसी दबाव के अपने हितों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए.
प्रधानमंत्री से स्पष्ट जवाब की मांग
संजय सिंह ने प्रेस वार्ता के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए कहा कि ईरान के राष्ट्रपति से हुई हालिया बातचीत में भारत की ऊर्जा जरूरतों और स्ट्रैट ऑफ होर्मुज से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर क्या ठोस समाधान निकला है? उन्होंने कहा कि देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकार ऊर्जा संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है और आने वाले समय में गैस और तेल की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाएगी.
