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मोदी सरकार के 12 साल: CAA से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक... क्या बदल गई राजनीतिक रणनीति?

2019 में CAA आया. इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में लंबे समय तक प्रदर्शन हुए. सरकार का जवाब यही था कि CAA नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं. NRC को लेकर भी आशंकाएं उठीं लेकिन सरकार ने अपने सार्वजनिक रुख में बदलाव नहीं किया.

इस सवाल का जवाब जानने के लिए, पहले मोदी सरकार के पिछले 12 साल का राजनीतिक पैटर्न समझना होगा. 2014 से 2019 और फिर 2019 से 2024, इन दोनों टर्म में सरकार की कार्यशैली लगभग एक जैसी रही. बड़ा फैसले, साफ राजनीतिक संदेश और विरोध के बावजूद फैसलों पर टिके रहने की कोशिश. यही वजह है कि सरकार के समर्थक इसे निर्णायक नेतृत्व कहते रहे जबकि विपक्ष इसे अड़ियल रवैया बताता रहा.

2018 में मी टू विवाद के बाद तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एम. जे. अकबर ने इस्तीफा दिया था, लेकिन वह किसी सरकारी नीति या प्रशासनिक फैसले से जुड़ा मामला नहीं था बल्कि व्यक्तिगत आरोपों के बाद बना नैतिक और राजनीतिक दबाव था. यही वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अलग माना जा रहा है. सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक मंत्री क्यों बदला? असल सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार की राजनीति बदल रही है?

मोदी सरकार के 12 साल के शासन काल में CAA, NRC और 3 कृषि कानूनों जैसे मुद्दों पर कई बड़े आंदोलन हुए, लेकिन तीन कृषि कानूनों की वापसी कोछोड़ दें तो सरकार की एक ही पहचान रही है और वो है अपने फैसलों पर डटे रहना. इस दौरान कई बार सरकार ने अपना पक्ष भी बदला, लेकिन किसी केंद्रीय मंत्री की जवाबदेही इस तरह तय होती नहीं दिखी, जिस तरह नीट पेपर लीक मामले में हुआ. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये मोदी सरकार के कॉन्फिडेंस की मात है या रणनीतिक बदलाव का संकेत या फिर ऐसा कुछ जो आम लोगों को नजर नहीं आता?

इसके बाद 2020 में सरकार तीन कृषि कानून लेकर आई. इसके खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर एक साल से ज्यादा समय तक आंदोलन चला. आखिरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तीनों कानून वापस लेने की घोषणा की. इसके सरकार का बड़ा राजनीतिक यू-टर्न माना गया, लेकिन उस समय भी किसी केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी तय नहीं हुई. यानी नीति बदली, लेकिन चेहरा नहीं. फिर आया- समान नागरिक संहिता यानी UCC. ये सरकार का बड़ा एजेंडा है, लेकिन ये भी पूरे देश में एक साथ लागू नहीं हो सका. कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर कानून बनाया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये अभी भी राजनीतिक सहमति का विषय बना हुआ है.

पेपर लीक का मामला क्यों है अलग?

यानी तीन बड़े विवाद... तीन बड़े राजनीतिक दबाव लेकिन किसी मंत्री के इस्तीफे की नौबत नहीं आई. यहीं से 2026 का मामला अलग हो जाता है क्योंकि इस बार विवाद किसी कानून का नहीं था. किसी पहचान की राजनीति का नहीं था. किसी राज्य विशेष का भी नहीं था. इस बार सवाल था- देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का. NEET, NTA, पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली पर भरोसा. यही इस आंदोलन को बाकी आंदोलनों से अलग बनाता है.

राजनीतिक रूप से देखें तो ये सिर्फ छात्र आंदोलन भी नहीं था. इस आंदोलन का असर मेडिकल अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं रहा. इसके साथ जुड़ गए माता-पिता, कोचिंग सेक्टर, मध्यम वर्ग और पहली बार वोट देने जा रही युवा आबादी यानी एक ऐसा वर्ग जो चुनावों में भी निर्णायक माना जाता है.

पेपर लीक ने विपक्ष को भी बड़ा मुद्दा दे दिया. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और दूसरे विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाया. विपक्ष ने जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रणाली की विफलता की राजनीतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.

ईटीवी ग्राफिक्स (ETV Bharat)

2024 के बाद गठबंधन की मजबूरी

विपक्ष के आरोपों के जवाब में सरकार ने मामले की जांच, परीक्षा रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने और सुधारों की दिशा में कदम उठाने की बात कही, लेकिन क्या सिर्फ विपक्ष के दबाव से कोई सरकार इतना बड़ा फैसला लेती है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2014 और 2019 की मोदी सरकार पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी. 2024 के बाद सरकार NDA गठबंधन के साथ चल रही है. ऐसे में राजनीतिक संदेश, जनभावना और सहयोगी दलों की संवेदनशीलता, तीनों पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं.

एक और फर्क समझिए, CAA, NRC और किसान आंदोलन, मुख्य तौर पर अलग-अलग सामाजिक समूहों से जुड़े मुद्दे थे, लेकिन NEET विवाद लगभग हर राज्य, हर भाषा, हर वर्ग और लाखों परिवारों को सीधे प्रभावित करने वाला मुद्दा बन गया यानी ये सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं रहा बल्कि ये भरोसे का मामला बन गया.

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यही वजह है कि 2024 में NEET विवाद के बाद बनी डॉ. के. राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के बावजूद, जब 2026 में फिर परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठे तो विपक्ष ने इसे जवाबदेही का मुद्दा बनाया. सरकार ने भी इसके बाद सिर्फ जांच की बात नहीं की बल्कि परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए नया टास्क फोर्स बनाया और कानून में बदलाव का प्रस्ताव रखा. यानी 12 साल की राजनीति के बाद अब सवाल सिर्फ नीतियों का नहीं बल्कि जवाबदेही का भी है और यही शायद इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश भी है.

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