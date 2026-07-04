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मोदी सरकार का बड़ा कदम, UAPA कानून के तहत जारी की 23 पाकिस्तानी आतंकियों की लिस्ट

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने आज शनिवार को आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके 23 आतंकियों की एक लिस्ट जारी की है. मंत्रालय के अनुसार इन आतंकवादियों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (UAPA) के तहत लिस्ट में डाला गया है.

यह भी पता चला है कि गृह मंत्रालय ने इन 23 आतंकियों को UAPA कानून की चौथी अनुसूची में शामिल किया गया है. 23 आतंकियों की लिस्ट में आतंकी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित हैं. ये आतंकी पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे हैं.