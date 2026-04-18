दुनिया के 7 देशों की राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी 64% तक, भारत में 33% आरक्षण कब?
33 percent Women Reservation: मोदी सरकार नहीं पास करा पाई महिला आरक्षण बिल, आईए जानते हैं, देश की राजनीति में महिलाओं की अभी कितनी हिस्सेदारी.
Published : April 18, 2026 at 5:18 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 5:32 PM IST
Women in Indian Politics: मोदी सरकार की महिलाओं को राजनीति में पावरफुल बनाने योजना विपक्ष के अड़ंगे के चलते धरी की धरी रह गई. राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार 3 बिल, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026, संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 (Delimitation Bill 2026) सदन में लेकर आई थी.
लेकिन, वोटिंग के बाद विधेयकों को दो तिहाई बहुमत (352 वोट) नहीं मिला. 528 सांसदों में से पक्ष में 298 वोट मिले, जबकि 230 ने खिलाफ मतदान किया. इसके चलते ये बिल पास नहीं हो पाए और महिला आरक्षण लटक गया. जबकि, दुनिया के 7 देश ऐसे हैं जहां की संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी 64% तक है.
अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब देश की महिलाओं का राजनीति में 33% आरक्षण मिलेगा. हालांकि, विधेयक पास नहीं होने पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने देशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है. इन सबके बीच आईए जानते हैं कि वर्तमान में राजनीति में महिलाओं की स्थिति क्या है?
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देश की राजनीति में महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी: भारत की राजनीति में महिलाओं की स्थिति पहले के मुकाबले अब बदल रही है. यह अब भागीदारी से नेतृत्व की ओर बढ़ रही है. आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में आम चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की कुल संख्या 1957 में 3% से बढ़कर 2024 में 10% हो गई है. यही नहीं, चुनी गई महिला सदस्यों की संख्या, जो पहली लोकसभा में 22 और दूसरी लोकसभा में 27 थी, वो अब 18वीं लोकसभा में बढ़कर 75 हो गई है. यानी 543 में से 14% सांसद महिला हैं.
पंचायत चुनाव में महिलाओं को मिल रहा आरक्षण: राज्यसभा में भी, 1952 में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, जबकि वर्तमान में 39 है. यह कुल सदस्यों का लगभग 17% है. इसके अलावा, देश में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में लगभग 14.5 लाख चुनी हुई महिला प्रतिनिधि (EWRs) हैं. जो कुल चुने हुए प्रतिनिधियों का लगभग 46% है. देश में ऐसे 21 राज्य हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण के संवैधानिक आदेश के मुकाबले पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है.
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राजनीति में महिलाओं की वैश्विक स्थिति: इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन (IPU) और UN Women के नए डेटा के अनुसार महिलाएं अभी भी समान राजनीतिक शक्ति से बहुत दूर हैं. दुनिया भर में कैबिनेट पदों में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 22.4% और संसदीय सीटों में 27.5% है. हालांकि, 14 देशों ने कैबिनेट में लैंगिक समानता हासिल कर ली है, जिससे यह साबित होता है कि समान प्रतिनिधित्व संभव है. फिर भी, आठ देशों में अभी भी कोई महिला मंत्री नहीं है.
राजनीति में महिलाओं की धीमी रफ्तार: दुनिया भर में संसदीय सीटों पर महिलाओं की हिस्सेदारी 27.5% है, जो 2025 के 27.2% से थोड़ी ज्यादा है. सिर्फ 0.3 प्रतिशत अंकों की यह बढ़ोतरी, 2017 के बाद से दर्ज की गई सबसे धीमी वृद्धि का लगातार दूसरा साल है. यह इस बात को उजागर करता है कि राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाएं कितनी धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं.
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संसदीय नेतृत्व में महिलाओं की स्थिति कमजोर: इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन (IPU) और UN Women के नए डेटा के अनुसार संसदीय नेतृत्व में भी महिलाओं की स्थिति कमजोर हो रही है. जनवरी 2026 तक दुनिया भर में 54 महिलाएं संसद की स्पीकर के तौर पर काम कर रही हैं, जो कुल स्पीकरों का 19.9% है. यह पिछले साल के मुकाबले लगभग 4 प्रतिशत अंकों की गिरावट है. 21 सालों में महिला स्पीकरों की संख्या में पहली बार कमी आई है.
राजनीति में महिलाओं को करना पड़ता डर का सामना: डेटा के अनुसार राजनीति में महिलाओं को जनता की तरफ से, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ही जगहों पर बढ़ती हुई शत्रुता और डराने-धमकाने का सामना करना पड़ रहा है. सर्वे में शामिल 76% महिला सांसदों ने बताया कि उन्हें जनता द्वारा डराया-धमकाया गया, जबकि पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 68% था. यह एक ऐसा चलन है जो महिलाओं को चुनाव लड़ने से रोकता है और समान राजनीतिक सत्ता की दिशा में हो रही प्रगति को धीमा कर रहा है.
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