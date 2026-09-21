ETV Bharat / bharat

5 साल में 24 लाख दफ्तरों से निकला करोड़ों टन कबाड़; मोदी सरकार ने स्क्रैप बेचकर कमाए ₹5,102 करोड़

Government Offices Cleanliness Drive: कबाड़ से देश की जो कमाई हुई है उसमें चंद्रयान-3 जैसे महत्वपूर्ण 8 प्रोजेक्ट पर सरकार सफलतापूर्वक काम कर सकती है.

Etv Bharat
5 साल में 24 लाख दफ्तरों से निकला करोड़ों टन कबाड़. (Photo Credit; Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 21, 2026 at 5:06 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: Modi Government Earning from Scrap: जब भी कभी आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहां अक्सर आपको एक कोने में धूल फांकता फाइलों का ढेर लगा, खराब कंप्यूटर, टूटी कुर्सियां-मेजें पड़ी दिख जाती है. ये कबाड़ जहां ऑफिस की स्वच्छता-सुंदरता पर दाग लगाता है, वहीं कार्यालय का स्पेस भी खा रहा होता है.

लेकिन, इसी कबाड़ से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल में 5,102 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली, जो चंद्रयान-3 के बजट से करीब 8 गुना है. 24 लाख से अधिक दफ्तरों में चले वेस्ट टू वेल्थ' (कचरे से कमाई) स्वच्छता अभियान ने न सिर्फ कमाई कराई बल्कि 1000 लाख वर्ग फीट का स्पेस भी खाली हुआ. अब 2 अक्टूबर से ये अभियान एक बार फिर से शुरू होने वाला है. ETV Bharat की इस रिपोर्ट में अभियान ने देश को क्या-क्या दिया? इसके बारे में विस्तार से जानिए.

जानिए, साल दर साल कैसे बढ़ती जा रही कबाड़ से देश की कमाई.
जानिए, साल दर साल कैसे बढ़ती जा रही कबाड़ से देश की कमाई. (Photo Credit; Getty Images)

2019 में किस उद्देश्य से शुरू हुआ वेस्ट टू वेल्थ अभियान: केंद्र सरकार ने वेस्ट टू वेल्थ (Waste to Wealth) मिशन साल 2019 में आधिकारिक तौर पर शुरू किया. इसके तहत सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और कबाड़ निपटान के लिए 2021 से विशेष अभियान (Special Campaigns) चलाए गए.

दरअसल, वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम सरकार की एक ऐसी पहल है, जिसका उद्देश्य कबाड़ का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करके उससे ऊर्जा, खाद और मूल्यवान उत्पाद बनाना तय किया गया. यह अभियान प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC) के तहत केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय से ऑपरेट होता है.

चंद्रयान-3 के बजट से करीब 8 गुना की कमाई सरकार ने कबाड़ बेचकर की: वेस्ट टू वेल्थ मिशन के जरिए देश भर के 24.20 लाख से अधिक सरकारी स्थानों/दफ्तरों से पुरानी फाइलों और कबाड़ को बेचकर सरकार ने 2021-2025 के बीच 5,102.91 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमाई की है, जो चंद्रयान-3 के बजट (615 करोड़ रुपए) से करीब 8 गुना है.

इसके साथ ही दफ्तरों से कबाड़ हटाने के बाद लगभग 1,000 लाख वर्ग फीट की जगह खाली हुई है, जिसका उपयोग अब काम के लिए किया जा रहा है. लगभग 1.80 करोड़ से अधिक पुरानी और बेकार फाइलों को या तो नष्ट कर दिया गया या उनका डिजिटलीकरण किया गया. सरकार के अनुसार, कबाड़ की कमाई का इस्तेमाल सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण और अन्य विकास परियोजनाओं में किया जा रहा है.

साल दर साल बढ़ती गई कबाड़ से कमाई: सरकारी कार्यालयों में कबाड़ हटाने और स्वच्छता के लिए साल 2021 से शुरू हुए अभियान से जो कमाई हुई उसका ग्राफ साल दर साल बढ़ता ही गया. साल 2021 में जहां केवल 62 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, वहीं साल 2025 के अभियान में यह बढ़कर 833.92 करोड़ रुपए तक पहुंच गई. यह बढ़ता ग्राफ यह दिखाता है कि अभियान हर साल और अधिक प्रभावी गति से बढ़ रहा है.

कबाड़ निपटान से 5 साल में 4 लाख से अधिक को रोजगार: सरकार के वेस्ट टू वेल्थ और सर्कुलर इकोनॉमी यानी कचरा प्रबंधन अभियानों के कारण पिछले 5 साल में लाखों लोगों को रोजगार मिला है. सरकार की स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स (Skill Council for Green Jobs, SCGJ) और पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न ग्रीन स्किल प्रोग्राम्स के तहत 4 लाख से अधिक युवाओं को ग्रीन जॉब्स के लिए सर्टिफाइड किया जा चुका है.

SCGJ ने पर्यावरण, कचरा प्रबंधन और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 5 लाख से अधिक को ट्रेनिंग दी है. इसके अलावा, सरकार की गोवर्धन योजना के तहत देश भर में 1,000 से अधिक बायोगैस और सीबीजी प्लांट्स चालू किए गए हैं. इन प्लांट्स के निर्माण, ऑपरेसन और कबाड़/गोबर कलेक्शन लॉजिस्टिक्स में हजारों ग्रामीण युवाओं को तकनीकी और गैर-तकनीकी रोजगार मिला है.

सरकारी दफ्तरों का कबाड़ हटने से जानिए कितना स्पेस खाली हुआ.
सरकारी दफ्तरों का कबाड़ हटने से जानिए कितना स्पेस खाली हुआ. (Photo Credit; Getty Images)

एक साल में 72 लाख हरित रोजगार पैदा होने की उम्मीद: एनएलबी सर्विसेस (NLB Services) समेत अन्य इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश में पर्यावरण और विकास से जुड़े सुधारों के कारण फाइनेंशियल ईयर 2027-28 तक लगभग 72.9 लाख ग्रीन जॉब्स (हरित रोजगार) तैयार होने का अनुमान है. इसके अलावा, अकेले सर्कुलर इकोनॉमी (कचरा और प्लास्टिक रीसाइक्लिंग) के पूरी तरह व्यवस्थित होने पर 33 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है.

रेल मंत्रालय ने कराई सबसे ज्यादा कमाई: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) की रिपोर्ट और विशेष अभियानों के आंकड़ों के अनुसार, स्वच्छता और कबाड़ हटाने के अभियान से हुई कमाई में रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) सबसे आगे रहा है.

इसके बाद भारी उद्योग, कोयला और रक्षा जैसे मंत्रालयों ने कमाई कराई. DARPG की मासिक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2026 में रेलवे ने कबाड़ बेचकर 111.85 करोड़ रुपए की कमाई की थी. दरअसल, रेलवे के पास पुराने ट्रैक, कोच और मशीनरी अधिक होती है. इसके चलते मंत्रालय लगातार पहले स्थान पर रहा.

रक्षा मंत्रालय, ऑफिस स्पेस खाली कराने में सबसे आगे: कोयला मंत्रालय कबाड़ हटाने और कमाई में लगातार दूसरे या तीसरे स्थान पर बना रहा. भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries, MHI) ने भी सरकारी भारी उद्योगों के परिसरों से निकले कबाड़ और पुरानी मशीनों की नीलामी से भारी राजस्व जुटाया. जबकि, रक्षा मंत्रालय कमाई के मामले में थोड़ा पीछे रहा.

लेकिन ऑफिस स्पेस खाली कराने में सबसे आगे रहा है. रक्षा विभाग ने अपने दफ्तरों और परिसरों से लाखों वर्ग फीट कीमती जगह खाली कराई है. इसके साथ ही डाक विभाग और रक्षा मंत्रालय ने लाखों की संख्या में पुरानी फाइलों की समीक्षा करके उनका निपटान किया है.

कचरा बीनने वालों को मिली कानूनी पहचान, सैलरी: आम तौर पर कचरा बीनने वाले लोग किसी कंपनी या सरकार के कर्मचारी नहीं होते. वे सुबह कचरे के ढेरों या सड़कों से कबाड़ बीनते हैं, उसे कबाड़ियों को बेचते हैं. उससे जो कमाई होती है उसी से गुजर-बसर करते थे. वेस्ट टू वेल्थ और सर्कुलर इकोनॉमी नीतियों के तहत, अब नगर निगम इन्हें आधिकारिक स्वच्छता मित्र या कचरा संग्राहक के रूप में रजिस्टर्ड कर पहचान पत्र दे रहे हैं.

इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने का कानूनी अधिकार मिलता है. साथ ही, इन्हें निश्चित सैलरी या प्रति घर से कचरा उठाने के बदले तय शुल्क का हकदार बनाया जा रहा है. ये गाड़ियों के साथ घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करते हैं.

विशेष अभियान 6.0 में ई-कचरा प्रबंधन पर जोर: सरकार विशेष अभियान 6.0 (Special Campaign 6.0) 02 अक्टूबर से शुरू करने जा रही है. 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में सरकार का मुख्य ध्यान ई-कचरा प्रबंधन (E-Waste Management) पर है. दरअसल, सरकार में तेजी से बढ़ते डिजिटल टूल्स और प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण पुराने कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर और सर्वर अब आउटडेटेड हो चुके हैं.

इसलिए इस बार अभियान में पर्यावरण के अनुकूल कचरा हटाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है. इसके लिए सभी मंत्रालयों और सरकारी दफ्तरों से कहा गया है कि वे नॉन-फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक सामानों की पहचान करें और उन्हें अलग करें.

ETV भारत प्रीमियम की ये खबरें भी पढ़िए

TAGGED:

GOVERNMENT EARNED FROM SCRAP
GOVT OFFICES CLEANLINESS DRIVE
SPECIAL CAMPAIGN 6
EB PREMIUM
MODI GOVERNMENT SCRAP EARNING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.