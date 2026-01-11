ETV Bharat / bharat

मोदी-दीदी की साठगांठ से टाटा नैनो प्रोजेक्ट सिंगूर से गुजरात गया: CPM नेता सलीम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( File/ ANI )

कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल के सिंगूर में होने वाली जनसभा से पहले, टाटा नैनो कार प्रोजेक्ट पर लंबे समय से दबा हुआ विवाद फिर से राजनीतिक सुर्खियों में आ गया है. CPI(M) के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए उन पर 'पूर्वी भारत के औद्योगिक भविष्य के साथ धोखा' करने और गुजरात को एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर उभरने में मदद करने का आरोप लगाया. पूर्व सांसद सलीम ने आरोप लगाया कि 2008 में टाटा मोटर्स का सिंगूर से बाहर निकलना—जिसे इंडस्ट्री के लोग बंगाल में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा झटका मानते थे—तब की विपक्षी नेता ममता बनर्जी और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक गुप्त समझौते का नतीजा था. उनके अनुसार, इसी 'मिलीभगत' की वजह से नैनो कार प्रोजेक्ट को सिंगूर से गुजरात के साणंद में शिफ्ट किया गया था. CPI(M) के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम (ANI) पीएम मोदी के आगामी सिंगूर दौरे का जिक्र करते हुए सलीम ने कहा कि प्रधानमंत्री को सबसे पहले 'ममता बनर्जी से मिलने के बहाने' कालीघाट काली मंदिर जाना चाहिए और कार फैक्ट्री को गुजरात भेजने में मदद करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए. उन्होंने दावा किया, "ममता बनर्जी ने BJP के बढ़ावा देने पर कार फैक्ट्री को साणंद भेजा." सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता सलीम ने आगे कहा कि गुजरात के औद्योगिक विकास में ममता बनर्जी की भूमिका अहम थी. उन्होंने पूछा, "मोदी मोदी बन गया, गुजरात गुजरात बन गया—इसके पीछे भी ममता की सहमति थी. क्या प्रधानमंत्री इस सच को मानेंगे?" उन्होंने भाजपा नेतृत्व को सिंगूर मामले के पीछे के राजनीतिक इतिहास को मानने की चुनौती दी. सिंगूर आंदोलन के दौरान BJP की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मोहम्मद सलीम ने कहा कि पार्टी को उस समय अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए. उन्होंने कहा, "तब BJP की क्या भूमिका थी? वे सच नहीं बताएंगे. हमें करना होगा, आपको—पुरालेखों को सामने लाना होगा. इतिहास इतनी आसानी से मिटाया नहीं जा सकता."