कौन खत्म करवाएगा ईरान युद्ध ? अमेरिकी रणनीतिकार ने पीएम मोदी का सुझाया नाम

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अमेरिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे मध्यस्थ की तलाश करनी चाहिए. मैकग्रेगर और कार्लसन युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के संभावित परिणामों पर चर्चा कर रहे थे.

अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता और टिप्पणीकार टकर कार्लसन को दिए एक साक्षात्कार में, अमेरिकी सेना के सेवानिवृत्त कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने कहा कि इजराइल-ईरान युद्ध में अमेरिका की निरंतर भागीदारी से गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे.

इसका जवाब दिया है अमेरिकी रणनीतिक विशेषज्ञ कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने. उनका जवाब सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है. उन्होंने सीधे तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है.

इसके जवाब में ईरान इस युद्ध का दायरा लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. वह होर्मुज की खाड़ी पर अपनी पकड़ को मजबूत करता जा रहा है. खुद अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि होर्मुज के रास्ते युद्ध से पहले ईरान जितनी मात्रा में तेल सप्लाई करता था, उससे कहीं अधिक तेल सप्लाई कर रहा है, जबकि दूसरे देश पहले के मुकाबले बहुत कम तेल इस रास्ते से ले जा रहे हैं. होर्मुज के रास्ते करीब 20 फीसदी कच्चा तेल ढोया जाता है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, कि इस युद्ध पर विराम कौन लगा सकता है ?

नई दिल्ली : ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को कौन खत्म करा सकता है, इस पर बहस चल पड़ी है. एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रंप ने कहा था कि वह जब चाहें, तब इस युद्ध को समाप्त कर देंगे, क्योंकि ईरान के पास अब कुछ नहीं बचा है जिसे अमेरिका टारगेट कर सके.

कार्लसन मैकग्रेगर से पूछते हैं कि अमेरिका इस "ईरान युद्ध" से कैसे बाहर निकल सकता है. इस पर मैकग्रैगर ने कहा- मोदी को मध्यस्थ के रूप में बनाने पर हल निकल सकता है.

मैकग्रेगर ने कहा, "आप कह सकते हैं कि मोदी अभी इजराइल में थे. यह ठीक है. इजराइल के साथ उनके अच्छे संबंध हैं. यह कोई बुरी बात नहीं है. ईरान के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं. और चीन के साथ भी उनके संबंध ठीक-ठाक हैं."

उन्होंने आगे कहा, "वह ऐतिहासिक रूप से एक तटस्थ राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं जो कद, शक्ति और प्रभाव में लगातार बढ़ रहा है. हमें इसे पहचानना और इसका स्वागत करना चाहिए, न कि इसे एक समस्या के रूप में देखना चाहिए. और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को उनसे बात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमें इसे समाप्त करने की आवश्यकता है."

मैकग्रेगर के अनुसार, बढ़ते संघर्ष से वैश्विक बाजारों और ऊर्जा की कीमतों में भारी उथल-पुथल मच सकती है. उन्होंने वीडियो में कहा, "कोई पूछेगा, इसे खत्म क्यों नहीं करते ? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते, तो तेल की कीमत 300 डॉलर प्रति बैरल तक गिर जाएगी. हम देखेंगे कि 60-80 फीसदी शेयर बाजार धराशायी हो जाएंगे. लोग खरबों डॉलर की संपत्ति खो देंगे. यह एक आपदा होगी, और इससे उबरना हमारे लिए असंभव होगा."

वरिष्ठ भाजपा नेता और वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "जब कर्नल डगलस मैकग्रेगर जैसे अमेरिकी रणनीतिक विशेषज्ञ भी टकर कार्लसन के शो में यह कहते हैं कि ईरान युद्ध को रोकने के लिए सबसे अच्छा मध्यस्थ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है. भारत का उदय हो चुका है. एक मूकदर्शक के रूप में नहीं, न ही एक संतुलनकारी भूमिका निभाने वाले के रूप में, बल्कि एक सभ्यतागत शक्ति के रूप में, जिसकी बात अब प्रतिद्वंद्वी खेमों में भी मायने रखती है. गंभीर नेतृत्व के एक दशक का यही रूप है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत से अब केवल बात नहीं की जाती, बल्कि भारत के बारे में उस देश के रूप में बात की जाती है जिसकी जरूरत दुनिया में उथल-पुथल मचने पर दूसरों को पड़ सकती है. यह बदलाव नारों से नहीं आया, बल्कि विश्वसनीयता, रणनीतिक स्वायत्तता और किसी की कठपुतली बने बिना सभी पक्षों से बातचीत करने की क्षमता से आया है."

उन्होंने आगे लिखा, "जो लोग अब भी भारत को कम आंकते हैं, उसके उदय को तुच्छ समझते हैं, या उसकी कूटनीति को महत्वहीन मानते हैं, उन्हें अपनी अज्ञानता की कीमत समझनी चाहिए. दुनिया तेजी से बदल रही है, और इसमें भारत का स्थान अब बहस का विषय नहीं है. जो कोई भी इसे नहीं समझ पाएगा, वह भारत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. वे केवल यह उजागर करेंगे कि उनकी अपनी समझ कितनी अप्रासंगिक हो चुकी है. नया भारत अब केवल दर्शक नहीं है. यह एक निर्णायक सभ्यतागत शक्ति है जिसकी विश्वसनीयता हर सीमा को पार कर चुकी है. जो लोग अब भी भारत को कम आंकने में लगे हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए. दुनिया उनकी छोटी सोच से आगे बढ़ चुकी है."

