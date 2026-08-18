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सितंबर में मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल संभव, 2 अक्टूबर को नई योजना शुरू करने की तैयारी

नई दिल्ली: भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम के गठन के बाद अब पार्टी सूत्रों की मानें तो मोदी सरकार में सितंबर महीने में मंत्रिमंडल विस्तार और बड़े फेरबदल की तैयारियां तेज हो गई हैं. सूत्रों के अनुसार, जल्दी ही सरकार में बड़ा बदलाव हो सकता है. करीब दो दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के या तो मंत्रालय बदले जा सकते हैं या कुछ को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है.

वहीं, सरकार के सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार 2 अक्टूबर को एक महत्वाकांक्षी योजना की भी घोषणा कर सकती है जो आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित हो सकती है.

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम और चुनावी राज्यों के प्रभारियों की घोषणा के बाद अब बारी पार्टी के सबसे बड़े निर्णायक मंडल संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति की घोषणा की है. इसके साथ ही मोदी कैबिनेट और मंत्रिमंडल में भी बदलाव की सुगबुगाहट शुरू गई है और पार्टी के अंदर इस बात को लेकर काफी मंथन चल रहा है.

दिल्ली से जानकारी देतीं ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना. (ETV Bharat)

सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जयंती के दिन एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ करेंगे. सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर पार्टी को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 2 अक्टूबर से पहले पार्टी के अंदर जो बदलाव होने हैं उसे पूरा कर लिया जाए और यही वजह है कि भाजपा अध्यक्ष ने नए पदाधिकारियों का परिचय कराने संबंधी बैठक 22 अगस्त को रखी है.