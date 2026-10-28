ETV Bharat / bharat

'प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना' को मंजूरी, 7395 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को 'प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना' (PM VGSY) को मंजूरी दी गई. PM-VGSY केंद्र प्रायोजित योजना है, इसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय शासन को मजबूत करना और विकसित भारत के दृष्टिकोण को जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाना है.

प्रेस ब्रीफिंग में कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना को 2026-27 से 2030-31 तक (16वें वित्त आयोग की अवधि के साथ समाप्त होने वाली) लागू करने की मंजूरी दी गई है.

योजना का फोकस eGramSwaraj पोर्टल पर सालाना 2.55 लाख समग्र ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) को तैयार करने में सहायता करना, जिसमें सहभागी और साक्ष्य-आधारित प्लानिंग के माध्यम से गांव की प्राथमिकताओं, संबंधित केंद्रीय और राज्य विभागों के हस्तक्षेपों तथा उपलब्ध संसाधनों को एक साथ लाया जा सके.

लाभार्थियों की संख्या इस योजना से 2.55 लाख से अधिक पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों के लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी और अन्य हितधारक सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे. जागरुकता कार्यक्रमों के जरिये हर बार कम से कम एक करोड़ नागरिकों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है. यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी, जिनमें पारंपरिक स्थानीय निकाय वाले क्षेत्र भी शामिल हैं.

इस योजना का बजट 7,395.55 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 4,869.48 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों का हिस्सा 2,526.07 करोड़ रुपये है.

मौजूदा डिजिटल और आउटरीच प्लेटफॉर्मों, ग्राम सभाओं और अन्य पंचायत मंचों का उपयोग करके प्रत्येक समन्वित जागरूकता-सृजन अभियान में कम से कम 1 करोड़ नागरिकों तक पहुंच बनाना, ताकि प्रासंगिक सरकारी योजनाओं और राष्ट्रीय पहलों की समझ को बेहतर किया जा सके और उनके स्थानीय प्रभावों पर सूचित चर्चा को बढ़ावा दिया जा सके.

क्षमता निर्माण और डिजिटल मार्गदर्शन के माध्यम से हर साल लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ-साथ पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों की शासन क्षमताओं को मजबूत करना, ताकि समग्र नियोजन, नागरिकों के साथ संवाद, संसाधन प्रबंधन और स्थानीय रूप से प्रासंगिक सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में प्रगति में सुधार किया जा सके.

AuditOnline के जरिये सालाना कम से कम 2.55 लाख ऑनलाइन ऑडिट योजनाओं को तैयार करने और उनसे संबंधित ऑडिट को समय पर पूरा करने में सहायता करना. बेहतर अकाउंटिंग, सार्वजनिक प्रकटीकरण, और स्वयं के स्रोत से राजस्व (Own Source Revenue) जुटाने में सुधार के साथ-साथ, यह उपलब्ध धन के लिए जवाबदेही को मजबूत करेगा और पंचायतों को वित्तीय रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा.

महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने को मंजूरी

इसके अलावा, कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी. इससे 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.

वैष्णव ने बताया कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर हर साल कुल 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा. इससे केंद्र सरकार के लगभग 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. उन्होंने आगे कहा, "यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है."

यह भी पढ़ें- आ गया दिवाली का बड़ा तोहफा, केंद्रीय कर्मचारियों की मौज, DA में हुआ सीधे 3% का तगड़ा इजाफा