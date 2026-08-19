मोदी कैबिनेट ने चार रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, 410 किमी बढ़ जाएगा रेल नेटवर्क
नए रेलवे प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ जिलों को कवर करेंगे और लगभग 6,448 गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे.
Published : August 19, 2026 at 4:19 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बुधवार को चार रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी. इन प्रोजेक्ट्स की कुल अनुमानित लागत 9,450 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है और 2030-31 तक पूरे होने का लक्ष्य रखा गया है.
पहला प्रोजेक्ट खड़गपुर-भद्रक (रानीताल) चौथी रेल लाइन है. पश्चिम बंगाल और ओडिशा को जोड़ने वाले इस रेलखंड की लंबाई 173 किमी है.
दूसरा प्रोजेक्ट ओडिशा में भद्रक से हरिदासपुर तक 75 किमी तक फैली चौथी रेल लाइन है.
तीसरा प्रोजेक्ट गुम्मिडिपुंडी-गुदुर तीसरी और चौथी रेल लाइन है. आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच फैले इस रेलखंड की लंबाई 90 किमी है.
चौथा प्रोजेक्ट ओडिशा में कटक से पारादीप (बड़ाबंधा) तीसरी और चौथी लाइन है, जिसकी लंबाई 72 किमी है.
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नए प्रोजेक्ट्स से इंडियन रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता बेहतर होगी. ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स परिचालन को आसान बनाने और भीड़ कम करने के लिए हैं. बयान में कहा गया है कि ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री के नया भारत दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जो बड़े पैमाने पर विकास के जरिये क्षेत्र के लोगों को "आत्मनिर्भर" बनाएगा, जिससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे.
6,448 गांवों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी
प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ जिलों को कवर करने वाले इन चार प्रोजेक्ट्स के पूरा होने पर भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क करीब 410 किमी बढ़ जाएगा. बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स करीब 60 लाख की आबादी वाले लगभग 6,448 गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे.
साथ ही इससे देश भर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल संपर्क में सुधार होगा, जिनमें कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, मां भद्रकाली मंदिर, मां धमारई मंदिर, पंचलिंगेश्वर मंदिर, तलसारी-उदयपुर और चांदीपुर बीच, पुलिकट झील, नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, भगवान वीरराघव पेरुमल मंदिर, गदा कुजंगा जगन्नाथ मंदिर, सरला मंदिर, धबलेश्वर मंदिर और बौद्ध स्थल ललितगिरी शामिल हैं.
प्रस्तावित प्रोजेक्ट कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, लोहा और स्टील, कंटेनर, ऑटोमोबाइल और अनाज जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए अहम रूट हैं. क्षमता बढ़ाने के काम से 76 मिलियन टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी.
रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा-कुशल परिवहन का साधन होने के कारण देश के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में मदद करेगा, साथ ही इससे लगभग 13 करोड़ लीटर तेल के आयात में कमी आएगी और लगभग 65 करोड़ किलोग्राम CO2 उत्सर्जन घटेगा, जो 2.6 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है.
एनएच-22 के मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड को मंजूरी
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में एनएच-22 के मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड को हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के तहत 3590.73 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत और 82.578 किमी की कुल लंबाई के साथ 4-लेन स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने की मंजूरी दी.
रेल मंत्री ने कहा, प्रस्तावित प्रोजेक्ट बिहार के बढ़ते नेशनल हाईवे नेटवर्क के साथ इसके इंटीग्रेशन के कारण महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक महत्व रखता है. यह सोनबरसा में भारत-नेपाल बॉर्डर को NH-27 (ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर) पर मुजफ्फरपुर जैसे आर्थिक केंद्र से जोड़ने वाले एक मुख्य फीडर कॉरिडोर के तौर पर काम करता है. मंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से मुजफ्फरपुर, मकसूदपुर, रुन्नी सैदपुर, थुम्मा, डुमरा, भुतही और सोनबरसा के घनी आबादी वाले इलाकों में भीड़भाड़ काफी कम हो जाएगी.
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