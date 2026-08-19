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मोदी कैबिनेट ने चार रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, 410 किमी बढ़ जाएगा रेल नेटवर्क

मोदी कैबिनेट ने चार रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, 410 किमी बढ़ जाएगा रेल नेटवर्क ( IANS )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बुधवार को चार रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी. इन प्रोजेक्ट्स की कुल अनुमानित लागत 9,450 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है और 2030-31 तक पूरे होने का लक्ष्य रखा गया है. पहला प्रोजेक्ट खड़गपुर-भद्रक (रानीताल) चौथी रेल लाइन है. पश्चिम बंगाल और ओडिशा को जोड़ने वाले इस रेलखंड की लंबाई 173 किमी है. दूसरा प्रोजेक्ट ओडिशा में भद्रक से हरिदासपुर तक 75 किमी तक फैली चौथी रेल लाइन है. तीसरा प्रोजेक्ट गुम्मिडिपुंडी-गुदुर तीसरी और चौथी रेल लाइन है. आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच फैले इस रेलखंड की लंबाई 90 किमी है. चौथा प्रोजेक्ट ओडिशा में कटक से पारादीप (बड़ाबंधा) तीसरी और चौथी लाइन है, जिसकी लंबाई 72 किमी है. कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नए प्रोजेक्ट्स से इंडियन रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता बेहतर होगी. ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स परिचालन को आसान बनाने और भीड़ कम करने के लिए हैं. बयान में कहा गया है कि ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री के नया भारत दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जो बड़े पैमाने पर विकास के जरिये क्षेत्र के लोगों को "आत्मनिर्भर" बनाएगा, जिससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे. 6,448 गांवों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी

प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ जिलों को कवर करने वाले इन चार प्रोजेक्ट्स के पूरा होने पर भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क करीब 410 किमी बढ़ जाएगा. बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स करीब 60 लाख की आबादी वाले लगभग 6,448 गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे.