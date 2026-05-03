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बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले बाजार में आया 'मोदी भोग' और 'जॉय बांग्ला' रसगुल्ला, भारी डिमांड से हलवाई भी हैरान!

केसरिया रंग का राजभोग और 'जॉय बांग्ला' रसगुल्ला. ( ETV Bharat )