बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले बाजार में आया 'मोदी भोग' और 'जॉय बांग्ला' रसगुल्ला, भारी डिमांड से हलवाई भी हैरान!
4 मई राज्य के लिए ऐतिहासिक दिन होगा. इसका गवाह बनने के लिए मिठाई दुकानदारों ने खास तैयारी की है. पढ़ें- विस्तार से.
Published : May 3, 2026 at 7:19 PM IST|
Updated : May 3, 2026 at 7:58 PM IST
मोनोजीत दास
कोलकाता: बंगालियों के लिए मिठाई सिर्फ खाना नहीं, एक एहसास है. और जब बात लोकतंत्र के सबसे बड़े दिन यानी चुनाव नतीजों की हो, तो यह एहसास दोगुना हो जाता है. सोमवार 4 मई को आने वाले परिणामों के लिए कोलकाता के मिठाई बाजार सज-धज कर तैयार हैं. राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हैं, लेकिन हलवाइयों के हाथों में रफ्तार है. कल जीत का रंग- चाहे केसरिया हो या हरा- मिठाई के स्वाद में जरूर नजर आए.
चुनावी स्पेशल मिठाइयां
बंगाल में क्या सत्ता बदलेगी या पुरानी सरकार ही वापस आएगी? हर कोई इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहा है. इस बीच, मिठाई दुकानदारों ने भी अलग-अलग राजनीतिक दलों की उम्मीदों को पूरा करने की तैयारी कर ली है. केसरिया से लेकर हरे खेमे तक, जीत की खुशी में मिठाई बांटने की तैयारियां आखिरी दौर में हैं.
कोलकाता की पुरानी मिठाई दुकान, 'नबीन चंद्र दास' ने एक केसरिया रंग का राजभोग बनाया है, जिसे 'मोदी भोग' नाम दिया गया है. वहीं, राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए हरे रंग का रसगुल्ला तैयार किया जा रहा है, जिसे 'जॉय बांग्ला' नाम दिया गया है. इसके अलावा और भी कई तरह की मिठाइयां बाजार में उपलब्ध हैं.
सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा?
इस सस्पेंस ने कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता तक की नींद उड़ा रखी है. इस बीच, दोनों ही खेमों के कार्यकर्ता अपनी-अपनी जीत की उम्मीद में मिठाई के साथ जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने अपनी पसंद के हिसाब से ऑर्डर दे दिए हैं और 'नबीन चंद्र दास' दुकान इन्हें पूरा करने के लिए तैयार है.
दुकान के मालिक धीमान दास ने बताया, "जब मोदीजी कोलकाता आए थे, तो उन्हें इसी दुकान का केसरिया राजभोग भेंट किया गया था. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में उस खास राजभोग का नाम आधिकारिक तौर पर 'मोदी भोग' रख दिया गया है. वहीं दूसरी ओर, हरे रंग के रसगुल्ले का नाम 'जॉय बांग्ला रसगुल्ला' रखा गया है."
चुनावी स्पेशल मिठाइयों की कीमत
मिठाई कारोबार से जुड़े सूत्रों के अनुसार, चुनाव नतीजे घोषित होते ही जीतने वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा मिठाई बांटकर जश्न मनाने का रिवाज है. पिछले चुनावों में मिले ऑर्डर्स को देखते हुए, मिठाई की दुकान ने इस बार भी करीब 10,000 से 12,000 पीस राजभोग और रसगुल्ला बनाने के लिए कच्चा माल जमा कर लिया है. प्रत्येक राजभोग और रसगुल्ले की न्यूनतम कीमत बीस रुपये प्रति पीस रखी गई है.
मिठाई दुकानदारों की रणनीति
वहीं, एक दूसरी दुकान के हलवाई सौतिक मोयरा ने बताया कि हालांकि अभी तक कोई पक्का ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन स्थानीय "केसरिया खेमे" (भाजपा) और "घास-फूल खेमे" (तृणमूल) दोनों के प्रतिनिधियों के साथ शुरुआती बातचीत हो चुकी है. कई दुकानों ने जीतने वाली पार्टियों के चुनाव चिन्ह वाले 'संदेश' बनाने की भी योजना बनाई है. हालांकि, इन मिठाइयों का असली उत्पादन 4 तारीख को चुनाव के रुझान साफ होने के बाद ही शुरू होगा.
एक अन्य मिठाई दुकान के मालिक सोमनाथ दत्ता ने कहा, "हमें दो या तीन अलग-अलग तरह की मिठाइयां तैयार करनी होंगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो भी पार्टी जीतेगी, वह स्वाभाविक रूप से अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए मिठाइयों का ऑर्डर देगी. वहीं दूसरी ओर, अगर पड़ोस के इलाके में किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार जीतता है, तो वे भी ऑर्डर देंगे. इसलिए, हम किसी एक पक्ष के लिए खास तौर पर मिठाइयां तैयार नहीं कर रहे हैं. हमारी तैयारियां सभी पक्षों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं."
दोनों खेमों की तैयारियां
सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों के कार्यकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने रंग-बिरंगे संदेश, रसगुल्ले और राजभोग तैयार करने के लिए स्थानीय मिठाई की दुकानों के साथ पहले ही स्वतंत्र रूप से शुरुआती बातचीत कर ली है. जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा और चुनाव के रुझान साफ होंगे, फाइनल ऑर्डर दे दिए जाएंगे. दिन के अंत में, देर दोपहर और शाम के बीच- सभी को उनके ऑर्डर के अनुसार मिठाइयां मिलने की उम्मीद है. इसके बाद पार्टी कार्यकर्ता और नेता गरमा-गरम रसगुल्ले खाकर अपनी जीत का जश्न मनाएंगे.
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