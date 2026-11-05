रांची की सड़कों पर अब दिखाई देंगे आधुनिक टॉयलेट, डिजिटल फीडबैक भी दे सकेंगे शहरवासी
मॉड्यूलर टॉयलेट को हटाने के बाद रांची शहर में 135 न्यू सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 5, 2026 at 4:03 PM IST
रांची: राजधानी की सड़कों, चौक-चौराहों और बाजारों में दिखाई देने वाले पीले नीले रंग के मॉड्यूलर टॉयलेट आने वाले दिनों में धीरे-धीरे इतिहास बन जाएंगे. इनकी जगह अब आधुनिक और स्थाई सार्वजनिक शौचालय लेंगे. नगर निगम ने शहर की सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था को नए सिरे से विकसित करने की योजना तैयार की है. इसके तहत शहर में कुल 135 नए टॉयलेट बनाए जाएंगे. इनमें पब्लिक टॉयलेट, कम्युनिटी टॉयलेट और एस्पिरेशनल टॉयलेट शामिल होंगे.
खास बात यह है कि अब तक अस्थाई ढांचे में संचालित होने वाली इन सुविधाओं की जगह पक्के निर्माण होंगे, जहां साफ-सफाई और रखरखाव के लिए नियमित कर्मचारियों की व्यवस्था भी रहेगी.
3 श्रेणियों में बनेंगे 135 टॉयलेट
नगर निगम की योजना के मुताबिक, शहर में 135 स्थाई शौचालयों का निर्माण कराया जाना है. इसमें 50 कम्युनिटी टॉयलेट, 65 पब्लिक टॉयलेट और 20 एस्पिरेशनल टॉयलेट शामिल हैं. इसके अलावा सभी वार्डों में 5-5 व्यक्तिगत शौचालय बनाने की भी योजना है. इन निर्माणों का उद्देश्य केवल शौचालयों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि शहर के सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों को बेहतर और सम्मानजनक सुविधाएं उपलब्ध कराना है.
पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट
इसके लिए नगर निगम ने डिजाइन और प्राक्कलन तैयार कर नगर विकास विभाग को भेजा है. योजना के लिए विभागीय स्तर पर फंड जारी किए जाने की जानकारी है. पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट के लिए प्रति यूनिट करीब 30 लाख रुपये और एस्पिरेशनल टॉयलेट के लिए करीब 32 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है.
महिलाओं, बच्चों और थर्ड जेंडर के लिए विशेष व्यवस्था
नए टॉयलेट पुराने मॉड्यूलर ढांचे से बिल्कुल अलग होंगे. इन्हें स्थाई भवन के रूप में विकसित किया जाएगा. इनमें महिला, पुरुष और थर्ड जेंडर के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था होगी. महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फीडिंग रूम बनाया जाएगा, जहां माताएं अपने छोटे बच्चों को सुरक्षित तरीके से दूध पिला सकेगी. बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली सुविधाएं भी रहेगी.
एस्पिरेशनल टॉयलेट में कई सुविधाएं
इसके अलावा स्नान करने की व्यवस्था भी होगी यानी बाजार, बस स्टैंड और दूसरे सार्वजनिक जगहों पर आने वाले लोगों को एक ही परिसर में शौचालय, स्नान और दूसरी जरूरी सुविधाएं मिल सकेगी. एस्पिरेशनल टॉयलेट में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन, इस्तेमाल किए गए पैड के सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था और सीसीटीवी जैसी सुविधाएं भी प्रस्तावित हैं.
चोरी और रखरखाव की समस्या से मिलेगी निजात
दरअसल, शहर में पहले से लगाए गए मॉड्यूलर टॉयलेट नगर निगम के लिए लंबे समय से चुनौती बने हुए हैं. विभिन्न चौक-चौराहों, बाजारों और वेंडिंग जोन में लगाए गए इन शौचालयों में कई जगह नल, वाशबेसिन, पाइप, लाइट और दरवाजों के हैंडल तक चोरी हो चुके हैं. रात के अंधेरे में असामाजिक तत्व इनकी फिटिंग उखाड़ ले जाते हैं. कहीं पानी की व्यवस्था प्रभावित है तो कहीं नियमित सफाई नहीं होने से लोग इनका इस्तेमाल करने से बचते हैं.
मॉड्यूलर टॉयलेट में होती है रखरखाव की जरूरत
मॉड्यूलर टॉयलेट की एक बड़ी समस्या यह भी है कि उनकी सफाई के लिए कर्मचारी को स्थाई रूप से तैनात करना आसान नहीं होता. ऐसे में दिन में दो-तीन बार सफाई के बावजूद लगातार रखरखाव की जरूरत पूरी नहीं हो पाती. निगम अब इसी व्यवस्था को बदलना चाहता है. नए टॉयलेट सुलभ शौचालयों की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे, जहां सफाई और संचालन के लिए कर्मचारी की तैनाती होगी.
10 से 12 साल की उम्र के बाद हटेंगे पुराने ढांचे
मॉड्यूलर टॉयलेट एल्युमीनियम कंपोजिट पैनल (एसीपी) से बने होते हैं. इनकी अनुमानित उपयोग अवधि करीब 10 से 12 साल होती है. शहर में कई पुराने मॉड्यूलर टॉयलेट खराब हो चुके हैं और उनकी मरम्मत पर लगातार खर्च करना पड़ रहा है. ऐसे में निगम की योजना इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाकर स्थाई शौचालय विकसित करने की है. हालांकि, जहां मॉड्यूलर टॉयलेट अभी उपयोगी हैं, वहां नई व्यवस्था तैयार होने तक उनका इस्तेमाल जारी रहेगा.
नए साल में दिखेगा बदलाव
नगर विकास विभाग की ओर से इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए तीन से चार महीने की समय-सीमा दिए जाने की जानकारी है. ऐसे में नगर निगम का लक्ष्य नए साल में शहरवासियों को नए शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम पूरा करना है. सभी टॉयलेट में सफाई, पानी और रखरखाव की निगरानी के लिए डिजिटल फीडबैक सिस्टम भी प्रस्तावित है. क्यूआर कोड के माध्यम से लोग साफ-सफाई और सुविधाओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकेंगे.
रांची नगर निगम की हेल्थ ऑफिसर डॉ. किरण कुमारी के मुताबिक, टॉयलेट निर्माण की जिम्मेदारी इंजीनियरिंग सेक्शन की होगी, जबकि तैयार होने के बाद इनके संचालन की जिम्मेदारी निगम का स्वच्छता विभाग संभालेगा. बजट और निर्धारित डिजाइन के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
अब चुनौती सिर्फ निर्माण नहीं, संचालन की भी
रांची में सार्वजनिक शौचालयों की कमी से ज्यादा बड़ी समस्या उनकी नियमित सफाई, पानी और सुरक्षा की रही है. ऐसे में 135 नए स्थाई टॉयलेट की योजना शहर की स्वच्छता व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है, लेकिन इसकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निर्माण के बाद कर्मचारियों की नियमित तैनाती, पानी की उपलब्धता और रखरखाव कितना प्रभावी रहता है. मॉड्यूलर टॉयलेट की बदहाल स्थिति से सबक लेते हुए निगम के सामने अब नई सुविधाओं को लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखने की चुनौती होगी.
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