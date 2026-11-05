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रांची की सड़कों पर अब दिखाई देंगे आधुनिक टॉयलेट, डिजिटल फीडबैक भी दे सकेंगे शहरवासी

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी की सड़कों, चौक-चौराहों और बाजारों में दिखाई देने वाले पीले नीले रंग के मॉड्यूलर टॉयलेट आने वाले दिनों में धीरे-धीरे इतिहास बन जाएंगे. इनकी जगह अब आधुनिक और स्थाई सार्वजनिक शौचालय लेंगे. नगर निगम ने शहर की सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था को नए सिरे से विकसित करने की योजना तैयार की है. इसके तहत शहर में कुल 135 नए टॉयलेट बनाए जाएंगे. इनमें पब्लिक टॉयलेट, कम्युनिटी टॉयलेट और एस्पिरेशनल टॉयलेट शामिल होंगे.

खास बात यह है कि अब तक अस्थाई ढांचे में संचालित होने वाली इन सुविधाओं की जगह पक्के निर्माण होंगे, जहां साफ-सफाई और रखरखाव के लिए नियमित कर्मचारियों की व्यवस्था भी रहेगी.