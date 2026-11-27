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दिल्ली में एयर रेड अलर्ट और ब्लैकआउट के बीच मेगा मॉक ड्रिल, सैनिक फार्म के कंट्री क्लब में चला रेस्क्यू ऑपरेशन

दिल्ली में मेगा मॉक ड्रिल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में युद्ध जैसी परिस्थितियों, हवाई हमले और अन्य आपातकालीन घटनाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए शुक्रवार शाम राजधानी के सभी 13 जिलों में मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई. दक्षिण दिल्ली के सैनिक फार्म स्थित कंट्री क्लब और वसंत कुंज मॉल में भी इस अभ्यास के तहत आपातकालीन स्थिति का काल्पनिक परिदृश्य तैयार किया गया. सैनिक फार्म के कंट्री क्लब में एयर रेड अलर्ट, ब्लैकआउट और इसके बाद राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया. इस दौरान दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस, सिविल डिफेंस, CATS एंबुलेंस समेत विभिन्न विभागों की टीमें मौके पर मौजूद रहीं.

दिल्ली सिविल डिफेंस निदेशालय के निर्देश पर 27 नवंबर को शाम 7 बजे से राजधानी के सभी 13 जिलों में यह अभ्यास किया गया. दक्षिण दिल्ली में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर से सैनिक फार्म के कंट्री क्लब तथा वसंत कुंज मॉल को मॉक ड्रिल के लिए चुना गया था. इसका उद्देश्य किसी वास्तविक आपातकालीन स्थिति में विभिन्न विभागों की तैयारियों और उनके बीच तालमेल को परखना था.