दिल्ली में एयर रेड अलर्ट और ब्लैकआउट के बीच मेगा मॉक ड्रिल, सैनिक फार्म के कंट्री क्लब में चला रेस्क्यू ऑपरेशन
मॉक ड्रिल में एयर रेड के दौरान कंट्री क्लब में आग लगने की स्थिति दिखाई गई. इस दौरान कई टीमें सक्रीय रहीं. पढ़ें पूरी खबर..
Published : November 27, 2026 at 10:29 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में युद्ध जैसी परिस्थितियों, हवाई हमले और अन्य आपातकालीन घटनाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए शुक्रवार शाम राजधानी के सभी 13 जिलों में मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई. दक्षिण दिल्ली के सैनिक फार्म स्थित कंट्री क्लब और वसंत कुंज मॉल में भी इस अभ्यास के तहत आपातकालीन स्थिति का काल्पनिक परिदृश्य तैयार किया गया. सैनिक फार्म के कंट्री क्लब में एयर रेड अलर्ट, ब्लैकआउट और इसके बाद राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया. इस दौरान दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस, सिविल डिफेंस, CATS एंबुलेंस समेत विभिन्न विभागों की टीमें मौके पर मौजूद रहीं.
दिल्ली सिविल डिफेंस निदेशालय के निर्देश पर 27 नवंबर को शाम 7 बजे से राजधानी के सभी 13 जिलों में यह अभ्यास किया गया. दक्षिण दिल्ली में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर से सैनिक फार्म के कंट्री क्लब तथा वसंत कुंज मॉल को मॉक ड्रिल के लिए चुना गया था. इसका उद्देश्य किसी वास्तविक आपातकालीन स्थिति में विभिन्न विभागों की तैयारियों और उनके बीच तालमेल को परखना था.
Delhi: A Civil Defence mock drill was conducted across all 13 districts of the national capital on Friday evening to assess preparedness for emergency situations, including potential air raids and wartime scenarios. Several agencies, including Delhi Police, Fire Services and… pic.twitter.com/h2LERioGds— IANS (@ians_india) November 27, 2026
येलो अलर्ट के बाद रेड अलर्ट, पूरे इलाके में हुआ ब्लैकआउट
सैनिक फार्म स्थित कंट्री क्लब में मॉक ड्रिल के दौरान शाम 7 बजे सबसे पहले येलो अलर्ट जारी किया गया. इसके पांच मिनट बाद यानी 7 बजकर 5 मिनट पर रेड अलर्ट जारी होते ही पूरे इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया. इसके बाद शाम 7 बजकर 17 मिनट पर ग्रीन अलर्ट जारी किया गया और राहत एवं बचाव अभियान शुरू हुआ. इस पूरी प्रक्रिया के जरिए यह दिखाया गया कि हवाई हमले जैसी स्थिति में चेतावनी मिलने से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने तक प्रशासनिक एजेंसियां किस तरह काम करेंगी.
कंट्री क्लब में आग लगने का बनाया काल्पनिक दृश्य
मॉक ड्रिल में एयर रेड के दौरान कंट्री क्लब में आग लगने की स्थिति दिखाई गई. इसमें करीब 8 से 10 लोगों के इमारत के भीतर फंसे होने की आशंका मानकर बचाव अभियान चलाया गया. सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस, CATS एंबुलेंस, PWD, MCD, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, BSES और सिविल डिफेंस की टीमें सक्रिय हुईं. अधिकारियों के मुताबिक, सभी संबंधित टीमें करीब 10 से 12 मिनट के भीतर स्टेजिंग एरिया से घटनास्थल पर पहुंच गईं. इसके बाद आग की स्थिति से निपटने, फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया.
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आपसी तालमेल और रिस्पॉन्स टाइम परखा गया
SDM जितेंद्र कुमार ने बताया कि मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि वास्तविक आपदा या आपातकालीन स्थिति में अलग-अलग विभाग कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से एक साथ काम कर सकते हैं. इस अभ्यास के माध्यम से एजेंसियों का रिस्पॉन्स टाइम, आपसी तालमेल और राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखा गया. उन्होंने बताया कि इस तरह के अभ्यास का उद्देश्य प्रशासन और संबंधित विभागों को किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रखना है, ताकि वास्तविक घटना होने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके और जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके. कंट्री क्लब सैनिक फार्म के प्रेसिडेंट आशिम वधवार भी इस मॉक ड्रिल के दौरान मौजूद रहे.
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