गुजरात: जेल में बंद नारायण साईं की बैरक से मिला मोबाइल और सिम, सुरक्षा पर उठे सवाल
जेल में सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साई की बैरक से एक मोबाइल और SIM कार्ड बरामद हुआ है.
Published : November 29, 2025 at 1:49 PM IST
सूरत (गुजरात) : रेप के मामले में सूरत की लाजपोर जेल में सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं की बैरक मे से फिर एक बार मोबाइल और सिम कार्ड बरामद हुआ है. जेल प्रशासन की शिकायत के आधार पर सचिन पुलिस थाने ने नारायण साई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
पुलिस ने बताया कि नारायण साईं ने मोबाइल को लोहे के दरवाजे के पीछे चुंबक से चिपका रखा था और सिम को इनहेलर में छिपा रखा था.
जेल प्रशासन ने बताया कि 27 नवंबर को जेलर दीपक भाभोर को गोपनीय सूचना मिली थी कि अलग बैरक नंबर-1 में बंद नारायण साई के पास मोबाइल फोन है. सूचना के आधार पर जेल सर्च स्क्वॉड ने तुरंत छापेमारी की. तलाशी के दौरान बैरक के लोहे के दरवाजे के पीछे एक मोबाइल फोन चुंबक (मैग्नेट) से चिपकाकर छिपाया हुआ था. फोन से बैटरी और सिम कार्ड पहले ही निकाल लिए गए थे. जांच में पता चला कि नारायण साईं फोन पर बात करने के बाद बैटरी और सिम कार्ड को अलग-अलग निकालकर छिपा देता था.
तलाशी के दौरान नारायण साई के बैग से सिम कार्ड बरामद कर लिया गया. उन्होंने बताया कि फोन इस्तेमाल करने के बाद वह बैटरी और सिम अलग-अलग रखता था. नारायण साई की बैरक से मोबाइल व सिम कार्ड बरामद किए जाने के बाद लाजपोर जेल की सुरक्षा प्रणाली पर फिर सवाल उठने लगे हैं. फिलहाल पुलिस जांच तेज है और कड़े कदम उठाने की तैयारी हो रही है.
11 महीनों में 12 फोन बरामद किए गए
बता दें कि पिछले 11 महीनों में लाजपोर जेल से 12 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं. हाई-प्रोफाइल कैदी नारायण साईं जैसे दोषी के पास भी मोबाइल पहुंच जाना जेल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है.सूत्रों के मुताबिक मोबाइल फोन अक्सर विजिटर्स, नए आने वाले कैदियों या कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से अंदर पहुंचाए जाते हैं. इस मामले में भी जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है.
ये भी पढ़ें- गुजरात हाई कोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत: बलात्कार मामले में 6 महीने की जमानत