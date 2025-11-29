ETV Bharat / bharat

गुजरात: जेल में बंद नारायण साईं की बैरक से मिला मोबाइल और सिम, सुरक्षा पर उठे सवाल

सूरत (गुजरात) : रेप के मामले में सूरत की लाजपोर जेल में सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं की बैरक मे से फिर एक बार मोबाइल और सिम कार्ड बरामद हुआ है. जेल प्रशासन की शिकायत के आधार पर सचिन पुलिस थाने ने नारायण साई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बताया कि नारायण साईं ने मोबाइल को लोहे के दरवाजे के पीछे चुंबक से चिपका रखा था और सिम को इनहेलर में छिपा रखा था. जेल प्रशासन ने बताया कि 27 नवंबर को जेलर दीपक भाभोर को गोपनीय सूचना मिली थी कि अलग बैरक नंबर-1 में बंद नारायण साई के पास मोबाइल फोन है. सूचना के आधार पर जेल सर्च स्क्वॉड ने तुरंत छापेमारी की. तलाशी के दौरान बैरक के लोहे के दरवाजे के पीछे एक मोबाइल फोन चुंबक (मैग्नेट) से चिपकाकर छिपाया हुआ था. फोन से बैटरी और सिम कार्ड पहले ही निकाल लिए गए थे. जांच में पता चला कि नारायण साईं फोन पर बात करने के बाद बैटरी और सिम कार्ड को अलग-अलग निकालकर छिपा देता था.