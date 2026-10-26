Explainer : बच्चे के हाथ में आप मोबाइल नहीं बीमारी दे रहे.. एक्सपर्ट ने किये चौंकाने वाले खुलासे
मोबाइल बच्चों के आंखों को कमजोर बना रहा. यह छोटे बच्चों के लिए साइलेंट खतरा बनता जा रहा है. रिपोर्ट- धर्मेंद्र सिन्हा/ आलोक कुमार
Published : October 26, 2026 at 7:42 PM IST
पटना: आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन बच्चों की दिनचर्या का एक बेहद अनिवार्य हिस्सा बन गया है. खाना खाते वक्त, पढ़ाई के दौरान और सोने से पहले भी बच्चे लगातार स्क्रीन पर व्यस्त रहते हैं. इसका सीधा प्रतिकूल असर उनकी शारीरिक गतिविधियों, स्वास्थ्य, नींद और आंखों पर पड़ रहा है. वर्तमान में अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण बच्चों में गंभीर भेंगापन की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है.
क्यों मोबाइल बन रहा साइलेंट खतरा?
राजेंद्र नगर अति विशिष्ट नेत्र विज्ञान केंद्र, पटना के निदेशक डॉ. अजीत कुमार द्विवेदी के मुताबिक, बच्चों में मोबाइल का इस्तेमाल पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है. बच्चे बाहर खेलने के बजाय घर में ही मोबाइल पर अधिक समय बिताते हैं. इसके पीछे अभिभावकों की व्यस्त दिनचर्या भी एक वजह है. कई बार माता-पिता अपने काम में व्यस्त रहने के कारण बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, जिससे वे लंबे समय तक स्क्रीन में उलझे रहते हैं.
मोबाइल से ही नहीं होता भेंगापन- नेत्र विशेषज्ञ
डॉ. द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि बच्चों में भेंगापन दिखाई देने का मतलब यह नहीं है कि इसकी वजह सिर्फ मोबाइल ही है. कई बार बच्चे को पहले से कोई आंख संबंधी समस्या हो सकती है, जो समय के साथ सामने आती है. वहीं, कुछ ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं, जिनकी सही जांच किए बिना उन्हें मोबाइल के इस्तेमाल से जोड़ दिया जाता है. इसलिए भेंगापन और मोबाइल के बीच संबंध को समझने के लिए प्रत्येक बच्चे की स्थिति का अलग-अलग आकलन करना जरूरी है.
नियर वर्क और मायोपिया का बढ़ता जोखिम
डॉ. अजीत कुमार द्विवेदी के अनुसार, दुनियाभर में हुए अध्ययनों में पास से लगातार देखने वाले काम यानी नियर वर्क और बच्चों में मायोपिया की समस्या के बीच संबंध देखा गया है. मोबाइल को पास से देखना भी नियर वर्क का हिस्सा है. ऐसे में लंबे समय तक स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करने से बच्चों में नजर संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है. बच्चों में आंखों की लंबाई बढ़ने और मायोपिया यानी निकट दृष्टिदोष जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
"हालांकि, भेंगापन का कारण भी यही है, ऐसा मान लेना सही नहीं होगा. कुछ बच्चों में जन्मजात भेंगापन हो सकता है, जबकि कुछ मामलों में नजर के दोष या आंखों की फोकस करने की क्षमता से जुड़ी समस्या हो सकती है. इसलिए आंखों की पुतलियों का असामान्य रूप से घूमना या दोनों आंखों का एक दिशा में ठीक से केंद्रित नहीं होना दिखाई दे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए."- डॉ. अजीत कुमार द्विवेदी, निदेशक, राजेंद्र नगर अति विशिष्ट नेत्र विज्ञान केंद्र पटना
कब कराएं जांच?
डॉ. द्विवेदी ने अभिभावकों को सलाह दी कि यदि बच्चे की आंखों में भेंगापन दिखाई देता है या दोनों आंखें एक दिशा में केंद्रित नहीं हो रही हैं, तो किसी अच्छे नेत्र चिकित्सक या नेत्र संस्थान में उसकी पूरी जांच करानी चाहिए. केवल मोबाइल का इस्तेमाल कम करा देना हर मामले में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि समस्या की असली वजह जानना जरूरी है.
उन्होंने बताया कि जांच के बाद बच्चे की स्थिति के अनुसार चश्मा, दवाइयां या अन्य उपचार की जरूरत हो सकती है. कुछ बच्चों में डिजिटल स्क्रीन के इस्तेमाल को नियंत्रित करने से भी मदद मिल सकती है. लेकिन उपचार का तरीका समस्या के कारण और उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है.
विशेषज्ञों के मुताबिक, बच्चों में भेंगापन दिखाई देने पर घरेलू उपायों या अपने स्तर पर इलाज करने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है. खासकर छोटी उम्र में आंखों की समस्या का पता लगने पर समय पर जांच और उपचार से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना रहती है.
पारिवारिक संवाद में मोबाइल का बढ़ता दखल
बच्चों में मोबाइल की बढ़ती आदत पर डॉ. द्विवेदी ने अभिभावकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया. उनका कहना है कि पहले घर के ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में परिवार के लोग एक-दूसरे से बातचीत करते थे और अपनी समस्याएं साझा करते थे. लेकिन अब कई घरों में सभी लोग अपने-अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं.
उन्होंने इस स्थिति को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि डिजिटल स्क्रीन की आदत पर नियंत्रण के लिए अभिभावकों को खुद भी उदाहरण पेश करना होगा. केवल बच्चों को मोबाइल से दूर रहने की सलाह देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि घर में सभी के लिए स्क्रीन इस्तेमाल के कुछ नियम बनाने होंगे.
पैरेंटल कंट्रोल और बड़ी स्क्रीन का विकल्प
डॉ. द्विवेदी ने सुझाव दिया कि मोबाइल में उपलब्ध चाइल्ड लॉक और पैरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर का इस्तेमाल किया जा सकता है. बच्चों को मोबाइल सीधे हाथ में देने के बजाय, जरूरत पड़ने पर बड़ी स्क्रीन पर सामग्री दिखाने का विकल्प अपनाया जा सकता है, ताकि अभिभावक यह देख सकें कि बच्चा क्या देख रहा है.
उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को होमवर्क, ड्राइंग या अन्य निर्धारित गतिविधियां पूरी करने के बाद सीमित समय के लिए स्क्रीन इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है. हालांकि, इसे रोजाना लंबे समय तक मोबाइल देने का आधार नहीं बनाना चाहिए. आज कई स्कूलों में पढ़ाई और होमवर्क डिजिटल माध्यम से भी दिए जाते हैं. ऐसे में जहां संभव हो, प्रिंटआउट या कंप्यूटर जैसी वैकल्पिक व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता है.
रात 9 से सुबह के 7 बजे तक स्क्रीन से दूरी की सलाह
डॉ. अजीत कुमार द्विवेदी ने बच्चों की दिनचर्या में बदलाव और रात में मोबाइल इस्तेमाल को भी महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने सुझाव दिया कि परिवार में रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करने का नियम बनाया जा सकता है. इससे बच्चों की स्क्रीन देखने की आदत पर नियंत्रण रखने और सोने-जागने की दिनचर्या को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.
उनके मुताबिक, देर रात तक मोबाइल देखने से नींद प्रभावित हो सकती है, इसलिए बच्चों के सभी जरूरी काम समय पर पूरे कराने और रात में पर्याप्त आराम का माहौल बनाने की जरूरत है. आंखों को भी दिनभर के काम के बाद आराम मिलना चाहिए.
आंखों की बेहतर सेहत के लिए संतुलित पोषण
उन्होंने बच्चों को संतुलित आहार देने पर भी जोर दिया. उनके मुताबिक, विटामिन ए और हरी पत्तेदार सब्जियां आंखों की सेहत के लिए महत्वपूर्ण हैं. बच्चों के भोजन में संतुलित पोषण होना चाहिए, ताकि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें. उन्होंने कृमि संक्रमण से बचाव के लिए भी समय-समय पर चिकित्सकीय सलाह के अनुसार उपाय करने की बात कही.
बदल गई है बच्चों की दिनचर्या- राजीव कुमार
बच्चों की आंखों की समस्याओं को लेकर अभिभावक भी मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल और शारीरिक गतिविधियों में कमी पर चिंता जता रहे हैं. राजीव कुमार ने बताया कि बच्चों का खेलना-कूदना पहले की तुलना में कम हुआ है. बच्चे सोते-जागते, खाते-पीते और दिनभर की दूसरी गतिविधियों के दौरान भी मोबाइल देखते रहते हैं.
राजीव कुमार के मुताबिक, कई बच्चों की आदत ऐसी हो गई है कि वे मोबाइल देखे बिना खाना नहीं खाते हैं. सोने के समय भी वे देर तक फोन में लगे रहते हैं. इससे उनकी दिनचर्या बदल रही है. उन्होंने कहा कि बच्चों के समग्र विकास के लिए शारीरिक गतिविधियां, उचित नींद और संतुलित जीवनशैली जरूरी है.
"अभिभावकों की व्यस्तता भी इस समस्या का एक पहलू है. कई बार बच्चों को व्यस्त रखने के लिए मोबाइल दे दिया जाता है, ताकि वे उसमें लगे रहें और माता-पिता अपना काम कर सकें. लेकिन लंबे समय में यह आदत बच्चों की दिनचर्या और व्यवहार को प्रभावित कर सकती है. अभिभावकों को बच्चों को मोबाइल देने के बजाय उनके साथ समय बिताने और खेलकूद के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है."- राजीव कुमार,अभिभावक
विज्ञापनों का भी असर
अभिभावक नूपुर ने बच्चों की खान-पान की आदतों और डिजिटल कंटेंट के प्रभाव पर अपनी चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि आज बच्चों की पसंद केवल घर के माहौल से तय नहीं होती, बल्कि मोबाइल पर दिखने वाले विज्ञापनों और मार्केटिंग का भी उन पर असर पड़ता है.
नूपुर के मुताबिक, कई बार अभिभावक बच्चों को किसी खास तरह के जंक फूड के बारे में नहीं बताते, लेकिन बच्चे मोबाइल पर देखकर ही पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता और नूडल्स जैसी चीजों की मांग करने लगते हैं. इसका असर उनके टिफिन और रोजाना के खान-पान पर भी दिखाई देता है.
"अब कई बच्चे रोटी-सब्जी या पराठा खाने के बजाय रोज कुछ नया खाने की मांग करते हैं. उनके टिफिन में भी अलग-अलग तरह के फास्ट फूड की मांग बढ़ रही है. बच्चों की बदलती पसंद के पीछे डिजिटल कंटेंट और विज्ञापनों की भूमिका को भी समझने की जरूरत है. हालांकि, बच्चों की खान-पान की आदतों को बेहतर बनाने में अभिभावकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है."- नूपुर,अभिभावक
सावधानी बरतने की अपील
शिक्षक व अभिभावक सुधांशु अभिषेक ने बच्चों की आंखों की सेहत के लिए पोषण और स्क्रीन इस्तेमाल के दौरान सावधानी बरतने पर भी जोर दिया है. उन्होंने कहा कि बच्चों को आंखों के लिए जरूरी पोषक तत्वों से युक्त संतुलित आहार देना चाहिए. यदि पढ़ाई के लिए डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल जरूरी हो, तो अभिभावकों को बच्चों की उम्र और जरूरत के अनुसार स्क्रीन का चुनाव करना चाहिए.
उन्होंने बड़ी स्क्रीन पर उचित दूरी से सामग्री देखने और लगातार स्क्रीन देखने के बजाय बीच-बीच में आंखों को आराम देने की सलाह भी दी. उन्होंने कहा कि बच्चों को लगातार कई घंटे मोबाइल पर गेम खेलने या वीडियो देखने से बचाना चाहिए. इसके बजाय उन्हें आउटडोर खेलों, खिलौनों और दूसरी रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना जरूरी है.
"बच्चों की दिनचर्या में बदलाव लाने के लिए अभिभावकों को खुद भी मोबाइल के इस्तेमाल पर नियंत्रण रखना होगा. हालांकि, बच्चों में आंखों का असामान्य रूप से घूमना या भेंगापन दिखाई देने पर केवल मोबाइल को कारण मानने के बजाय नेत्र विशेषज्ञ से जांच कराना जरूरी है."- सुधांशु अभिषेक, शिक्षक सह अभिभावक
युवाओं के दांपत्य जीवन पर बढ़ता संकट
सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि युवाओं में भी मोबाइल के इस्तेमाल से साइलेंट खतरा देखने को मिलता है. युवाओं में भी मोबाइल पर बढ़ती निर्भरता का असर केवल पढ़ाई या काम तक सीमित नहीं है. लगातार मोबाइल इस्तेमाल से चिड़चिड़ापन बढ़ने और वास्तविक सामाजिक गतिविधियों में रुचि कम होने जैसी समस्याएं आ रही हैं. पति-पत्नी एक ही घर में होते हुए भी अपने-अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, जिससे उनका आपसी संवाद और भावनात्मक जुड़ाव प्रभावित होता है.
रिश्तों में बढ़ता तनाव
एक साथ रहते हुए भी बातचीत का समय कम होने से दांपत्य जीवन में दूरियां आ रही हैं. लंबे समय में यह स्थिति पारिवारिक रिश्तों में भारी तनाव और बिखराव का मुख्य कारण बन सकती है. लोग आभासी दुनिया के चक्कर में अपने वास्तविक और अनमोल रिश्तों को दांव पर लगा रहे हैं, जो समाज के लिए एक बेहद चिंताजनक संकेत है.
तकनीक के उपयोग में अनुशासन की जरूरत
क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट एवं मानसिक आरोग्यशाला के विभागाध्यक्ष विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि डिजिटल तकनीक को जीवन से पूरी तरह अलग करना व्यावहारिक नहीं है. आज जरूरत तकनीक छोड़ने की नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल को लेकर अनुशासन और आत्मनियंत्रण विकसित करने की है. जीवन को संतुलित बनाने के लिए खुद पर नियंत्रण रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कदम है.
तकनीक से कम अंक की संभावना
उन्होंने बताया कि एक शोध में तकनीक के माध्यम से पढ़ने वाले और बिना तकनीक के पढ़ने वाले बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन में अंतर देखा गया. तकनीक का अत्यधिक इस्तेमाल करने वाले बच्चों के अंक अपेक्षाकृत कम रहे. इसके विपरीत पारंपरिक तरीके से पढ़ाई करने वाले बच्चों का प्रदर्शन बेहतर रहा. यह शोध साबित करता है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित करता है.
"हमारा मस्तिष्क भी एक तरह की मशीन की तरह है, जिसे सक्रिय रखने के लिए अलग-अलग गतिविधियों में भागीदारी जरूरी है. पहले किसी का नाम या मोबाइल नंबर लिखने के लिए कागज और पेन का इस्तेमाल होता था. इस दौरान आंख, हाथ और मस्तिष्क समेत शरीर के कई हिस्से सक्रिय रहते थे. लेकिन अब मोबाइल पर एक क्लिक में कई काम हो जाते हैं. इससे हमारी कई प्राकृतिक मानसिक गतिविधियों का इस्तेमाल कम हुआ है."- विनोद कुमार पांडेय, साइकोलॉजिस्ट
ओपीडी में आ रहे अत्यधिक स्क्रीन टाइम के मामले
साइकोलॉजिस्ट विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि मनोचिकित्सकों के पास आने वाले मरीजों के परिजन अक्सर एक जैसी शिकायत करते हैं. उनके बच्चे दिनभर में करीब आठ से नौ घंटे तक मोबाइल चलाते हैं. वे घर की किसी जिम्मेदारी या दूसरी रचनात्मक गतिविधि में बिल्कुल रुचि नहीं लेते हैं. ऐसे गंभीर मामले अस्पतालों की ओपीडी में अब बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं.
मोबाइल की लत के पीछे छिपे मुख्य कारण
ऐसे मामलों में मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दूसरी गंभीर समस्याओं के कारण भी हो सकता है. इसलिए केवल बच्चे से जबरन मोबाइल छीन लेना इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं है. यह समझना सबसे जरूरी है कि बच्चा आखिर मोबाइल पर इतना समय क्यों बिता रहा है, ताकि उसकी जगह स्वस्थ विकल्प तैयार किए सकें.
बिहार में मोबाइल एडिक्शन क्लीनिक की जरूरत
विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि बेंगलुरु स्थित NIMHANS जैसे प्रतिष्ठित मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में मोबाइल एडिक्शन से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेष क्लीनिक संचालित हैं. जहां बड़ी संख्या में बच्चे पहुंचते हैं. उनके अनुसार बिहार में भी मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल से जुड़ी बढ़ती समस्या को देखते हुए इस तरह की विशेष क्लीनिक की जरूरत है. ओपीडी में प्रतिदिन करीब 100 मरीज पहुंचते हैं. उनके अनुसार, मोबाइल से जुड़ी समस्या से प्रभावित लोगों की संख्या भी बढ़ रही है.
पाठ्यक्रम में मोबाइल के संतुलित उपयोग की शिक्षा
साइकोलॉजिस्ट विनोद कुमार पांडेय ने सुझाव दिया कि कक्षा सातवीं, आठवीं और नौवीं के विद्यार्थियों को मोबाइल के फायदे, नुकसान और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी स्कूल स्तर पर ही दी जानी चाहिए. इसके लिए विशेष छोटे बुकलेट तैयार किए जा सकते हैं. पाठ्यक्रम में डिजिटल तकनीक के संतुलित इस्तेमाल से जुड़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए.
सरकार चलाए जागरूकता अभियान
सरकार की ओर से भी व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर आम लोगों को यह समझाने की बेहद जरूरत है कि मोबाइल एक उपयोगी तकनीक मात्र है. इसका जरूरत से ज्यादा उपयोग मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक हो सकता है. विशेषज्ञ ने बच्चों और युवाओं की इस खतरनाक आदत पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए 'मोबाइल फास्टिंग' जैसे व्यावहारिक उपाय अपनाने की सलाह दी है.
मोबाइल फास्टिंग और डिजिटल डिटॉक्स के उपाय
मोबाइल फास्टिंग के तहत सप्ताह में कम से कम एक दिन सोशल मीडिया से दूरी बनाकर फोन का इस्तेमाल केवल जरूरी कॉल के लिए करना चाहिए. इसके अलावा स्क्रीन की ब्राइटनेस कम रखना, काम के ऐप्स को होम स्क्रीन से हटाना और अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद करना भी उपयोग घटाने में मदद करता है. रात में मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.
मेलाटोनिन हार्मोन और नींद की प्राकृतिक प्रक्रिया
सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाने और शाम के बाद मोबाइल का इस्तेमाल कम करने से नींद की दिनचर्या बेहतर होती है. रात में स्क्रीन की कृत्रिम रोशनी शरीर की नींद-जागने की प्राकृतिक प्रक्रिया को बाधित करती है. शरीर में बनने वाला मेलाटोनिन हार्मोन नींद की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है. देर रात तक फोन चलाने से इस हार्मोन का स्राव रुक जाता है, जिससे अनिद्रा होती है.
खुद पर नियंत्रण मजबूत करने की जरूरत
उन्होंने कहा कि मोबाइल को छिपा देने या पूरी तरह दूर कर देने से इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं होगा. जरूरत इस बात की है कि व्यक्ति तकनीक के प्रति अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करना सीखे. उनके अनुसार हम बारिश को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन छाता लेकर निकल सकते हैं. उसी प्रकार मोबाइल को रोकना तो संभव नहीं है, परंतु स्वयं पर नियंत्रण मजबूत किया जा सकता है.
मायोपिया के लक्षणों को बिल्कुल भी नजर अंदाज न करें. स्क्रीन टाइम कम करने से न तो बच्चों को नए चश्मे की जरूरत पड़ेगी और न ही चश्मे का नंबर बढ़ेगा. जरूरत है कि माता-पिता अपने बच्चों को प्यार से समझाएं और इस साइलेंट खतरे से दूर रखें. क्योंकि आज के दौर में मोबाइल एक टाइम पास करने वाला साधन न बनकर बीमारी बांटने वाला उपकरण बनता जा रहा है.
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