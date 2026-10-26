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Explainer : बच्चे के हाथ में आप मोबाइल नहीं बीमारी दे रहे.. एक्सपर्ट ने किये चौंकाने वाले खुलासे

मोबाइल से खराब हो रही बच्चों की सेहत ( ETV Bharat )

पटना: आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन बच्चों की दिनचर्या का एक बेहद अनिवार्य हिस्सा बन गया है. खाना खाते वक्त, पढ़ाई के दौरान और सोने से पहले भी बच्चे लगातार स्क्रीन पर व्यस्त रहते हैं. इसका सीधा प्रतिकूल असर उनकी शारीरिक गतिविधियों, स्वास्थ्य, नींद और आंखों पर पड़ रहा है. वर्तमान में अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण बच्चों में गंभीर भेंगापन की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है.

राजेंद्र नगर अति विशिष्ट नेत्र विज्ञान केंद्र, पटना के निदेशक डॉ. अजीत कुमार द्विवेदी के मुताबिक, बच्चों में मोबाइल का इस्तेमाल पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है. बच्चे बाहर खेलने के बजाय घर में ही मोबाइल पर अधिक समय बिताते हैं. इसके पीछे अभिभावकों की व्यस्त दिनचर्या भी एक वजह है. कई बार माता-पिता अपने काम में व्यस्त रहने के कारण बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, जिससे वे लंबे समय तक स्क्रीन में उलझे रहते हैं.

मोबाइल यूज करती महिला (ETV Bharat)

मोबाइल से ही नहीं होता भेंगापन- नेत्र विशेषज्ञ

डॉ. द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि बच्चों में भेंगापन दिखाई देने का मतलब यह नहीं है कि इसकी वजह सिर्फ मोबाइल ही है. कई बार बच्चे को पहले से कोई आंख संबंधी समस्या हो सकती है, जो समय के साथ सामने आती है. वहीं, कुछ ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं, जिनकी सही जांच किए बिना उन्हें मोबाइल के इस्तेमाल से जोड़ दिया जाता है. इसलिए भेंगापन और मोबाइल के बीच संबंध को समझने के लिए प्रत्येक बच्चे की स्थिति का अलग-अलग आकलन करना जरूरी है.

नियर वर्क और मायोपिया का बढ़ता जोखिम

डॉ. अजीत कुमार द्विवेदी के अनुसार, दुनियाभर में हुए अध्ययनों में पास से लगातार देखने वाले काम यानी नियर वर्क और बच्चों में मायोपिया की समस्या के बीच संबंध देखा गया है. मोबाइल को पास से देखना भी नियर वर्क का हिस्सा है. ऐसे में लंबे समय तक स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करने से बच्चों में नजर संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है. बच्चों में आंखों की लंबाई बढ़ने और मायोपिया यानी निकट दृष्टिदोष जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

"हालांकि, भेंगापन का कारण भी यही है, ऐसा मान लेना सही नहीं होगा. कुछ बच्चों में जन्मजात भेंगापन हो सकता है, जबकि कुछ मामलों में नजर के दोष या आंखों की फोकस करने की क्षमता से जुड़ी समस्या हो सकती है. इसलिए आंखों की पुतलियों का असामान्य रूप से घूमना या दोनों आंखों का एक दिशा में ठीक से केंद्रित नहीं होना दिखाई दे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए."- डॉ. अजीत कुमार द्विवेदी, निदेशक, राजेंद्र नगर अति विशिष्ट नेत्र विज्ञान केंद्र पटना

दूर से स्क्रीन देखने की डॉक्टरों की सलाह (ETV Bharat)

कब कराएं जांच?

डॉ. द्विवेदी ने अभिभावकों को सलाह दी कि यदि बच्चे की आंखों में भेंगापन दिखाई देता है या दोनों आंखें एक दिशा में केंद्रित नहीं हो रही हैं, तो किसी अच्छे नेत्र चिकित्सक या नेत्र संस्थान में उसकी पूरी जांच करानी चाहिए. केवल मोबाइल का इस्तेमाल कम करा देना हर मामले में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि समस्या की असली वजह जानना जरूरी है.

उन्होंने बताया कि जांच के बाद बच्चे की स्थिति के अनुसार चश्मा, दवाइयां या अन्य उपचार की जरूरत हो सकती है. कुछ बच्चों में डिजिटल स्क्रीन के इस्तेमाल को नियंत्रित करने से भी मदद मिल सकती है. लेकिन उपचार का तरीका समस्या के कारण और उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है.

विशेषज्ञों के मुताबिक, बच्चों में भेंगापन दिखाई देने पर घरेलू उपायों या अपने स्तर पर इलाज करने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है. खासकर छोटी उम्र में आंखों की समस्या का पता लगने पर समय पर जांच और उपचार से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना रहती है.

आंखों में हो रही समस्या (ETV Bharat)

पारिवारिक संवाद में मोबाइल का बढ़ता दखल

बच्चों में मोबाइल की बढ़ती आदत पर डॉ. द्विवेदी ने अभिभावकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया. उनका कहना है कि पहले घर के ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में परिवार के लोग एक-दूसरे से बातचीत करते थे और अपनी समस्याएं साझा करते थे. लेकिन अब कई घरों में सभी लोग अपने-अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं.

उन्होंने इस स्थिति को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि डिजिटल स्क्रीन की आदत पर नियंत्रण के लिए अभिभावकों को खुद भी उदाहरण पेश करना होगा. केवल बच्चों को मोबाइल से दूर रहने की सलाह देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि घर में सभी के लिए स्क्रीन इस्तेमाल के कुछ नियम बनाने होंगे.

पैरेंटल कंट्रोल और बड़ी स्क्रीन का विकल्प

डॉ. द्विवेदी ने सुझाव दिया कि मोबाइल में उपलब्ध चाइल्ड लॉक और पैरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर का इस्तेमाल किया जा सकता है. बच्चों को मोबाइल सीधे हाथ में देने के बजाय, जरूरत पड़ने पर बड़ी स्क्रीन पर सामग्री दिखाने का विकल्प अपनाया जा सकता है, ताकि अभिभावक यह देख सकें कि बच्चा क्या देख रहा है.

उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को होमवर्क, ड्राइंग या अन्य निर्धारित गतिविधियां पूरी करने के बाद सीमित समय के लिए स्क्रीन इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है. हालांकि, इसे रोजाना लंबे समय तक मोबाइल देने का आधार नहीं बनाना चाहिए. आज कई स्कूलों में पढ़ाई और होमवर्क डिजिटल माध्यम से भी दिए जाते हैं. ऐसे में जहां संभव हो, प्रिंटआउट या कंप्यूटर जैसी वैकल्पिक व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता है.

साथ में बैठकर मोबाइल यूज करते लोग (ETV Bharat)

रात 9 से सुबह के 7 बजे तक स्क्रीन से दूरी की सलाह

डॉ. अजीत कुमार द्विवेदी ने बच्चों की दिनचर्या में बदलाव और रात में मोबाइल इस्तेमाल को भी महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने सुझाव दिया कि परिवार में रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करने का नियम बनाया जा सकता है. इससे बच्चों की स्क्रीन देखने की आदत पर नियंत्रण रखने और सोने-जागने की दिनचर्या को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.

उनके मुताबिक, देर रात तक मोबाइल देखने से नींद प्रभावित हो सकती है, इसलिए बच्चों के सभी जरूरी काम समय पर पूरे कराने और रात में पर्याप्त आराम का माहौल बनाने की जरूरत है. आंखों को भी दिनभर के काम के बाद आराम मिलना चाहिए.

आंखों की बेहतर सेहत के लिए संतुलित पोषण

उन्होंने बच्चों को संतुलित आहार देने पर भी जोर दिया. उनके मुताबिक, विटामिन ए और हरी पत्तेदार सब्जियां आंखों की सेहत के लिए महत्वपूर्ण हैं. बच्चों के भोजन में संतुलित पोषण होना चाहिए, ताकि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें. उन्होंने कृमि संक्रमण से बचाव के लिए भी समय-समय पर चिकित्सकीय सलाह के अनुसार उपाय करने की बात कही.

बदल गई है बच्चों की दिनचर्या- राजीव कुमार

बच्चों की आंखों की समस्याओं को लेकर अभिभावक भी मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल और शारीरिक गतिविधियों में कमी पर चिंता जता रहे हैं. राजीव कुमार ने बताया कि बच्चों का खेलना-कूदना पहले की तुलना में कम हुआ है. बच्चे सोते-जागते, खाते-पीते और दिनभर की दूसरी गतिविधियों के दौरान भी मोबाइल देखते रहते हैं.

डॉक्टर के पास पहुंच रहे लोग (ETV Bharat)

राजीव कुमार के मुताबिक, कई बच्चों की आदत ऐसी हो गई है कि वे मोबाइल देखे बिना खाना नहीं खाते हैं. सोने के समय भी वे देर तक फोन में लगे रहते हैं. इससे उनकी दिनचर्या बदल रही है. उन्होंने कहा कि बच्चों के समग्र विकास के लिए शारीरिक गतिविधियां, उचित नींद और संतुलित जीवनशैली जरूरी है.

"अभिभावकों की व्यस्तता भी इस समस्या का एक पहलू है. कई बार बच्चों को व्यस्त रखने के लिए मोबाइल दे दिया जाता है, ताकि वे उसमें लगे रहें और माता-पिता अपना काम कर सकें. लेकिन लंबे समय में यह आदत बच्चों की दिनचर्या और व्यवहार को प्रभावित कर सकती है. अभिभावकों को बच्चों को मोबाइल देने के बजाय उनके साथ समय बिताने और खेलकूद के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है."- राजीव कुमार,अभिभावक

विज्ञापनों का भी असर

अभिभावक नूपुर ने बच्चों की खान-पान की आदतों और डिजिटल कंटेंट के प्रभाव पर अपनी चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि आज बच्चों की पसंद केवल घर के माहौल से तय नहीं होती, बल्कि मोबाइल पर दिखने वाले विज्ञापनों और मार्केटिंग का भी उन पर असर पड़ता है.

नूपुर के मुताबिक, कई बार अभिभावक बच्चों को किसी खास तरह के जंक फूड के बारे में नहीं बताते, लेकिन बच्चे मोबाइल पर देखकर ही पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता और नूडल्स जैसी चीजों की मांग करने लगते हैं. इसका असर उनके टिफिन और रोजाना के खान-पान पर भी दिखाई देता है.

बढ़ रही मायोपिया की समस्या (ETV Bharat)

"अब कई बच्चे रोटी-सब्जी या पराठा खाने के बजाय रोज कुछ नया खाने की मांग करते हैं. उनके टिफिन में भी अलग-अलग तरह के फास्ट फूड की मांग बढ़ रही है. बच्चों की बदलती पसंद के पीछे डिजिटल कंटेंट और विज्ञापनों की भूमिका को भी समझने की जरूरत है. हालांकि, बच्चों की खान-पान की आदतों को बेहतर बनाने में अभिभावकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है."- नूपुर,अभिभावक

सावधानी बरतने की अपील

शिक्षक व अभिभावक सुधांशु अभिषेक ने बच्चों की आंखों की सेहत के लिए पोषण और स्क्रीन इस्तेमाल के दौरान सावधानी बरतने पर भी जोर दिया है. उन्होंने कहा कि बच्चों को आंखों के लिए जरूरी पोषक तत्वों से युक्त संतुलित आहार देना चाहिए. यदि पढ़ाई के लिए डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल जरूरी हो, तो अभिभावकों को बच्चों की उम्र और जरूरत के अनुसार स्क्रीन का चुनाव करना चाहिए.