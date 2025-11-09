ETV Bharat / bharat

जेल में कैदियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का वीडियो सही साबित, जांच के आदेश

कारागार महानिदेशक बी दयानंद ने कहा कि कथित तौर पर हाई-प्रोफाइल कैदियों को दिखाने वाले फुटेज की जांच के निर्देश जारी किए गए हैं.

Mobile phone
जेल में कैदियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करते वीडिया सही साबित (Screengrab from viral video)
November 9, 2025

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल और विशेष सुविधाओं का लाभ उठाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं.

कारागार महानिदेशक बी दयानंद ने कहा कि कथित तौर पर हाई-प्रोफाइल कैदियों को दिखाने वाले फुटेज की जांच के निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें तेलुगु अभिनेता तरुण राजू, अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े सनसनीखेज सोने की तस्करी मामले में सह-आरोपी;, आतंकवादी समूह ISIS के लिए कुख्यात भर्तीकर्ता जुहाद हमीद शकील मन्ना और सीरियल बलात्कारी और हत्यारे उमेश रेड्डी शामिल हैं, जिन्हें अपनी कोठरी में टेलीविजन देखते हुए भी देखा गया था.

टीम ने जेल का निरीक्षण किया
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में अतिरिक्त कारागार महानिरीक्षक पीवी आनंद रेड्डी ने कहा कि फुटेज ऑनलाइन सामने आने के बाद एक टीम ने जेल का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा, "वीडियो, जिनमें से कुछ कथित तौर पर 2023 में और अन्य 2025 में रिकॉर्ड किए गए थे, सतही तौर पर असली साबित हुए हैं."

रेड्डी ने बताया कि मुख्य कारागार अधीक्षक को परप्पना अग्रहारा पुलिस स्टेशन में अलग-अलग मामले दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जेल में मोबाइल फोन कैसे पहुंचे, कैदियों को ये किसने उपलब्ध कराए और वीडियो किसने बनाए और प्रसारित किए.

प्रारंभिक विभागीय जांच के आदेश
रेड्डी ने विज्ञप्ति में कहा, "दक्षिणी क्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक को प्रारंभिक विभागीय जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया है, जिसके आधार पर जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी."

इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें इस स्थिति की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा, "मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है. जानकारी मिलने के बाद मैं इस बारे में बात करूंगा."

जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल अस्वीकार्य
इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ जी. परमेश्वर ने कहा कि जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल और इस तरह की सुविधाएं अस्वीकार्य हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "किसी को भी, खासकर कैदियों को जेल के अंदर मोबाइल फोन या इसी तरह की सुविधाओं तक पहुंच नहीं होनी चाहिए."

उन्होंने पुष्टि की कि जेल की सुरक्षा मज़बूत करने के लिए तत्काल कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, "हमने कुछ इलाकों में सीसीटीवी कैमरे और जैमर पहले ही लगा दिए हैं, लेकिन हम इनकी समीक्षा करेंगे और इन्हें पूरे परिसर में लागू करेंगे." डॉ. परमेश्वर ने आगे कहा कि जेल प्रबंधन में बार-बार हो रही खामियों का अध्ययन करने और सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा.

अभिनेता दर्शन की एक तस्वीर आई थी सामने
यह विवाद अगस्त 2024 में हुई एक ऐसी ही घटना के बाद शुरू हुआ है, जब एक हत्या के मामले में आरोपी अभिनेता दर्शन की एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें उन्हें उसी जेल के अंदर कथित बदमाश विल्सन गॉर्डन नागर के साथ सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था.

इस तस्वीर ने सार्वजनिक रूप से हंगामा मचा दिया था और एक अलग आंतरिक जांच शुरू कर दी थी. अधिकारियों ने अभी तक यह जानकारी नहीं दी है कि मौजूदा जाँच कब पूरी होगी.

यह भी पढ़ें- 'हाउ टू किल ओल्ड लेडी?', यूट्यूब वीडियो देखकर बहू ने की सास की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

