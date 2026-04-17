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अगर चीजें रखकर भूल रहे हैं...तो आप भी मोबाइल के ट्रैप में हैं! पढ़िए- युवाओं में क्यों हो रही भूलने की बीमारी

लाइफ स्टाइल है बड़ी वजह वहीं इस पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति बताते हैं कि यह जो आज के युवा पीढ़ी भूलने की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम खुद ही हैं हमारा लाइफ स्टाइल है. हम जितने भी बच्चे हैं इस समय मैक्सिमम टाइम मोबाइल पर लगे रहते हैं. ऑन स्क्रीन होते हैं और उनकी जो नींद होनी चाहिए वह कम से कम 8 घंटे की होनी चाहिए जो आज की युवा पीढ़ी अपना सारा समय मोबाइल में बिताते हैं जिससे उनकी 8 घंटे की नींद पूरी नहीं हो रही और जब तक 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होगी तब तक उन्हें भूलने की इस बीमारी से ग्रसित रहना होगा और जो बच्चे 8 घंटे सो रहे हैं उन्हें इस तरह की किसी भी बीमारी से बच रहे हैं.

क्यों 30-40 की उम्र में ही भूल रहे हैं युवा? डॉक्टर इसके पीछे खराब दिनचर्या, नशा, तनाव, कोलेस्ट्रॉल या जेनेटिक को मुख्य कारण मानते हैं. साथ ही डिजिटल मीडिया का प्रयोग भी उनके लिए घातक साबित हो रहा है, आज के युवा दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं इसका असर उनके दिमाग पर काफी पड़ रहा है. उनका कहना है कि इससे दिमाग की नसों में तनाव बढ़ा रहा है और कम उम्र में भूलने की बीमारी बढ़ रही है.

क्या है अल्जाइमर(भूलने की बीमारी) अल्जाइमर रोग एक प्रकार की डिमेंशिया होती है, जिसमें मानसिक क्षमता की हानि होती है और याददाश्त खत्म हो जाती है. समय पर इलाज न किया जाए तो आगे चलकर लोग खुद को ही भूल सकते हैं. यह बीमारी आमतौर पर बुढ़ापे में होती है, लेकिन अब 30-35 की उम्र के युवाओं में भी इसके लक्षण देखे जा रहे हैं.

अल्जाइमर जिसे भूलने की बीमारी कहा जाता है जो पहले 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों में दिखाई देता था लेकिन अब 40 साल से नीचे के युवा पीढ़ी में भी यह बीमारी साफ झलकने लगी है.

नई दिल्ली: कहते हैं उम्र के साथ याददाश्त कमजोर होनी लगती है. अक्सर बड़े बुजुर्गों में भूलने की बीमारी देखी जाती है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन के जिस दौर में हम जी रहे हैं. वहां युवाओं में सबसे ज्यादा भूलने की बीमारी देखी जा रही है.

सोते वक्त बॉडी होती है डिटॉक्स

प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति बताते हैं कि सोते वक्त बॉडी डिटॉक्स होती है. बॉडी रीजेनरेट की कैपेसिटी बढ़ती है इसलिए वहां पर मेमोरी लॉस की कोई भी चांसेस नहीं बनता. इसलिए सबसे पहले हमें ऑनलाइन मीडिया इस्तेमाल करने का समय तय करना चाहिए. जितना समय हमें जरूरत है उतना ही समय यूज करें बाकी समय के लिए हम खुद से मोबाइल को दूर कर दे. अगर आपको लगता है कि मोबाइल के बिना मेरा काम नहीं हो रहा है तो ऐसा करें कि सोने टाइम और उठने के बाद योगासन जरूर करें उसे दौरान शांति से बैठकर ओम का उच्चारण करें या फिर शांति से बैठकर किसी एक चीज पर कंसंट्रेशन करने की कोशिश करें.

ऑफिस में 5-5 मिनट का ब्रेक जरूर लें

प्रोफेसर प्रदीप कुमार ये भी बताते हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो उनके अंदर वह पावर रीजेनरेट होता रहेगा और भूलने की बीमारी से निजात मिल सकता है. वहीं अगर हम ऑफिस में कार्य कर रहे होते हैं तो लगातार कार्य करने से हमारे दिमाग का बोझ बढ़ता जा रहा है. ऐसे में खुद को 5-5 मिनट का रिलैक्स जरूर दे और इसके रिसर्च भी आ गए हैं जिसमें यह प्रूफ हुआ है कि और अगर इसके बावजूद अगर आपको शिकायत है भूलने की बीमारी की तो इसके लिए तुरंत फिजियोलॉजिकल डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए इसके लिए आयुर्वेद में पंचकर्म किया जाता है जो नषक है, शिरोधारा है, अच्छीतर्पण है इसके माध्यम से भी उन बीमारियों से निजात पाया जा सकता है.

डॉक्टर्स ने सुझाए कुछ उपाय (ETV BHARAT)

दिल्ली के युवाओं ने बताया कितनी खतरनाक है भूलने की बीमारी?

वहीं जब इस पर दिल्ली के युवाओं से बात की गईं तो उन्होंने बताया कि आज के समय में सबसे ज्यादा युवाओं के अंदर भूलने की बीमारी होने लगी है हमें ऐसा लगता है, कि जब भी हम कोई चीज करने की कोशिश करते हैं अगर किसी और काम में थोड़ी देर उलझ गए तो उस चीज को हम भूल जाते हैं.

कालकाजी इलाके में रहने वाले पवन कुमार बताते हैं कि वह खुद भी इस बीमारी से ग्रसित है अभी उनकी उम्र 36 वर्ष है और इस उम्र में वह भूलने की बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्होंने कौन सा काम कर लिया है, कई बार वह दुकान चलाने के दौरान लोगों से पैसे लेना भी भूल जाते हैं या फिर कोई लोग पैसा देता है तो उन्हें याद नहीं रहता वह उनसे फिर मांग लेते हैं इसको लेकर वह जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया है कि आप जितना ज्यादा हो उतना मोबाइल से दूरी बनाएं. यही लगता है कि मोबाइल आज के समय में सबसे बड़ा कारण है जो लोगों की मेमोरी को लॉस कर रहा है.

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक की राय (ETV BHARAT)

हितेश कौशिक बताते हैं कि उनकी फर्नीचर की दुकान है और उन्हें ऑनलाइन मोबाइल के जरिए फोटोग्राफ्स कस्टमर को भेजना पड़ता है या फिर हर डिजाइन उन्हें बार-बार मोबाइल में देखना पड़ता है. वह देखते-देखते कई बार इंटरनेट का प्रयोग करते हैं जिसके कारण उनका दिमाग मोबाइल में ज्यादा उलझा रहता है इसकी वजह से उनकी आंखों के नीचे डार्क स्पॉट आने की समस्या होने लगी है. हितेश ने ये भी बताया कि वह कई बार अपने पॉकेट में गाड़ी की चाबी रखते हैं और इसके बाद वह भूल जाते हैं और उसे तलाशना शुरू कर देते हैं. डॉक्टर ने उन्हें भी सलाह दिया है कि मोबाइल का उतना ही प्रयोग करें जितना जरूरत हो बाकी समय आप मोबाइल छोड़ दे तो आपको इस भूलने की बीमारी से निजात मिल सकता है.

वहीं शरणजीत कौर बताती है कि आज की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा मोबाइल में बिजी है मोबाइल में रील्स देखते-देखते लोगों के सर में दर्द होने लगता है. इसका असर आंखों पर भी पड़ता है. साथ ही लोग स्ट्रेस ले रहे हैं जिसकी वजह से उनके दिमाग पर दबाव बढ़ता है और एक ही जगह ध्यान केंद्रित होने की वजह से बाकी चीज भूलने लगते हैं. इसलिए बच्चों को और बड़ों को भी मोबाइल के प्रयोग से ज्यादा से ज्यादा बचना चाहिए जब काम हो तो यूज़ करें अन्यथा उससे दूरी बनाकर रखें.

हेल्थ एक्सपर्ट्स इस विषय पर क्या कहते हैं-जानिए (ETV BHARAT)

दिल्ली की रश्मि ने कहा-यूथ मोबाइल के ट्रैप में फंस चुका है

वहीं रश्मि बताती है कि आज के समय में सबसे ज्यादा यूथ मोबाइल के ट्रैप पर आ चुका है वह जहां भी जाते हैं मोबाइल को लेकर जाते हैं इसलिए उनका सारा ध्यान मोबाइल पर है बाकी चीजों पर ध्यान बंट नहीं रहा इसलिए दिमाग सिर्फ एक जगह वर्क कर रहा है हम हर चीज के लिए मोबाइल का प्रयोग कर लेते हैं तो जो दिमागी कसरत होनी चाहिए. वह नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से लोगों में भूलने की बीमारी बढ़ने लगी है.



वहीं इस पर हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. राजेश पार्थसारथी बताते हैं कि आज की युवा पीढ़ी का खानपान बिगड़ा हुआ है जो वह खाना खा रहे हैं उसमें विटामिन न्यूट्रिशंस की कमी होती है जिसके वजह से जो उनके शरीर में जो पोषण मिलना चाहिए वह मिल नहीं पा रहा है. आज का यूथ सबसे ज्यादा जंक फूड खा रहा है जिसकी वजह से उनके दिमाग का जो विकास होना चाहिए वह हो नहीं पा रहा. उनके शरीर में विटामिन,आयरन कैल्शियम की कमी देखी जा रही है. इसलिए हमारे नर्व सेंस में कमजोरी हो जाती है जिसकी वजह से हमारा मेमोरी सेंस कमजोर हो जाती है. वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात आज की युवा पीढ़ी चाहे बच्चे हो या बड़े सभी मोबाइल की लत से जूझ रहे हैं.

जो लोग मोबाइल सिर्फ काम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा है लेकिन जो लोग बिना वजह मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, गलत चीज देखने में समय बिता रहे हैं उनके लिए उनका दिमाग सिर्फ एक जगह लगा हुआ है जिससे वह बाकी काम को नहीं कर पा रहा. इसलिए उनकी मेमोरी लॉस भी ज्यादा हो रही है. हमारे पास क्लीनिक पर 100 में से 80 परसेंट ऐसे पेशेंट होते हैं जो यह बताते हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता और अगर याद रहता है तो कुछ देर के लिए याद रहता है फिर वह भूल जाते हैं. आज के समय में युवा पीढ़ी के अंदर भूलने की बीमारी बढ़ रही है वह चिंता का विषय है इसलिए लोग सबसे पहले अपने न्यूट्रिशंस पर ध्यान दें और दिमाग को जितना हो उतना रिलैक्स दे. बेवजह की चीजों में उलझा कर ना रखें, स्ट्रेस ना ले तो उनकी मेमोरी सुधर सकती है-डॉ. राजेश पार्थसारथी, हेल्थ एक्सपर्ट

अगर आप भूलने की बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये उपाय करें

दिमागी गतिविधियां करें

व्यायाम या योगा करें

स्वस्थ आहार लें

धूम्रपान और शराब से बचें

ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखें.

लोगों से मिले जुलें, अच्छी नींद लें.

तनाव कम करें, जितना कम हो सके उतना कम ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल करें.

जरूरत पड़ने पर ही मोबाइल का यूज करे, मोबाइल स्क्रीन से दूरी बनाकर रखें.

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