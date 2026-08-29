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प्रेसिडेंसी जेल में बंद आतंकी आफताब अंसारी के सेल से 3 मोबाइल फोन बरामद, वाई-फाई डिवाइस...31 हजार रुपये कैश बरामद

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंसी जेल में एक गंभीर सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है. 2003 में कोलकाता स्थित अमेरिकन सेंटर पर हुए हमले का मास्टरमाइंड और आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुख्यात आतंकी आफताब अहमद अंसारी के सेल से छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन और कई इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए.

गुप्त खुफिया सूचना के आधार पर जेल विभाग के अधिकारियों ने आफताब के 14 नंबर सेल की गहन तलाशी ली. तलाशी के दौरान, आफताब के कपड़ों और बिस्तर के बीच से एक-एक करके तीन मोबाइल फोन मिले. इसके अलावा, दो राउटर, एक वाई-फाई डिवाइस, एक कार्ड रीडर, एक पेन ड्राइव और ईयरफोन मिले. सेल के अंदर से 31,000 रुपये कैश भी मिला. जांच करने वाले अब यह पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान और कैश उसके पास कैसे पहुंचा.

नाम न बताने की शर्त पर, प्रेसीडेंसी करेक्शनल होम के एक अधिकारी ने कहा कि, यहां पुलिस समय-समय पर इस तरह के खास सर्च ऑपरेशन करती है. उन्होंने कहा, अब, यह देखना बाकी है कि कैदी इन चीजों का इस्तेमाल करके किससे और किन मामलों पर बातचीत कर रहा था. इस घटना के बाद जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

इस घटना के बाद, जेल अधिकारियों ने हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. इस शिकायत के आधार पर, पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की. पुलिस सूत्रों ने बताया कि खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि आफताब अंसारी जेल के अंदर से नियमित तौर पर मोबाइल फोन कॉल कर रहा था.

ऐसी खबरें थीं कि कॉल करने के अलावा, आफताब अंसारी जेल में इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर रहा था. इस कारण से जेल अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है. पुलिस से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, हाल ही में प्रेसीडेंसी करेक्शनल होम के सेल नंबर 14 में तलाशी ली गई.