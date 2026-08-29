ETV Bharat / bharat

प्रेसिडेंसी जेल में बंद आतंकी आफताब अंसारी के सेल से 3 मोबाइल फोन बरामद, वाई-फाई डिवाइस...31 हजार रुपये कैश बरामद

आफताब अहमद अंसारी को 2002 में कोलकाता में अमेरिकन सेंटर पर हुए हमले के सिलसिले में दोषी ठहराया गया था.

Mobile phone found from American Center attack mastermind Aftab Ansari cells at Presidency Jail
प्रेसिडेंसी जेल (फाइल फोटो) (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 3:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंसी जेल में एक गंभीर सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है. 2003 में कोलकाता स्थित अमेरिकन सेंटर पर हुए हमले का मास्टरमाइंड और आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुख्यात आतंकी आफताब अहमद अंसारी के सेल से छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन और कई इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए.

गुप्त खुफिया सूचना के आधार पर जेल विभाग के अधिकारियों ने आफताब के 14 नंबर सेल की गहन तलाशी ली. तलाशी के दौरान, आफताब के कपड़ों और बिस्तर के बीच से एक-एक करके तीन मोबाइल फोन मिले. इसके अलावा, दो राउटर, एक वाई-फाई डिवाइस, एक कार्ड रीडर, एक पेन ड्राइव और ईयरफोन मिले. सेल के अंदर से 31,000 रुपये कैश भी मिला. जांच करने वाले अब यह पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान और कैश उसके पास कैसे पहुंचा.

नाम न बताने की शर्त पर, प्रेसीडेंसी करेक्शनल होम के एक अधिकारी ने कहा कि, यहां पुलिस समय-समय पर इस तरह के खास सर्च ऑपरेशन करती है. उन्होंने कहा, अब, यह देखना बाकी है कि कैदी इन चीजों का इस्तेमाल करके किससे और किन मामलों पर बातचीत कर रहा था. इस घटना के बाद जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

इस घटना के बाद, जेल अधिकारियों ने हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. इस शिकायत के आधार पर, पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की. पुलिस सूत्रों ने बताया कि खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि आफताब अंसारी जेल के अंदर से नियमित तौर पर मोबाइल फोन कॉल कर रहा था.

ऐसी खबरें थीं कि कॉल करने के अलावा, आफताब अंसारी जेल में इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर रहा था. इस कारण से जेल अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है. पुलिस से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, हाल ही में प्रेसीडेंसी करेक्शनल होम के सेल नंबर 14 में तलाशी ली गई.

प्रेसीडेंसी करेक्शनल होम में कैदियों तक मोबाइल फोन पहुंचने के आरोप, बेशक, कोई नई बात नहीं है. 15 मई को, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जेल के अंदर चल रहे गैर-कानूनी नेटवर्क पर कार्रवाई की घोषणा के बाद जेल प्रशासन के बारे में एक कड़ा संदेश भेजा था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले सत्ताधारी समूह ने कैदियों तक मोबाइल फोन की स्मगलिंग में मदद की थी.

इसके बाद, पूरे जेल में सर्च ऑपरेशन चलाए गए, और कई मोबाइल फोन बरामद किए गए. घटना के बाद, प्रेसीडेंसी करेक्शनल होम के अधीक्षक और मुख्य नियंत्रक को सस्पेंड कर दिया गया. इसके अलावा, सीआईडी को मामले की जाँच सौंपी गई.

इधर, आफताब पर लगातार खास नजर रखी गई है. उसे 2002 में कोलकाता में अमेरिकन सेंटर पर हुए हमले के सिलसिले में दोषी ठहराया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया.

ये भी पढ़ें: कश्मीरी पंडितों को फिर से आतंकी धमकी, एक चिट्ठी में निजी जानकारी सार्वजनिक की गई

TAGGED:

AFTAB ANSARI
आफताब अंसारी
MOBILE PHONE IN PRESIDENCY JAIL
AFTAB ANSARI IN PRESIDENCY JAI
AMERICAN CENTER ATTACK CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.