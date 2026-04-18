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गुजरात : मोबाइल की बैटरी फटने से घर में लगी भीषण आग, दंपती की मौत

सुरेंद्रनगर (गुजरात) : गुजरात के सुरेंद्रनगर की लिंबडी वोरा सोसाइटी में मोबाइल बैटरी फटने से आग लग जाने से दंपती की मौत हो गई. घटना में लिंबडी फायर ब्रिगेड की लापरवाही को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

बताया जाता है कि वोरा सोसाइटी में साबिरभाई वोरा और उनकी पत्नी रशीदाबेन वोरा एक ही घर में रहते थे. साबिरभाई वोरा ने देर रात अपना मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगाया था. रात करीब 2 बजे मोबाइल की बैटरी फट गई, जिससे सबसे पहले घर के सोफे और फर्नीचर में आग लग गई. उस समय घर के सदस्य सो रहे थे और उन्हें आग लगने का पता नहीं चला. जैसे-जैसे आग फैली, पूरे घर में आग फैल गई.

परिवार ने तुरंत लिंबडी फायर ब्रिगेड से संपर्क किया, लेकिन लिंबडी फायर ब्रिगेड के पास पर्याप्त उपकरण और व्यवस्थाओं की कमी के कारण टीम घंटों तक मौके पर नहीं पहुंच पाई. आखिरकार, सुरेंद्रनगर नगर निगम की फायर ब्रिगेड से संपर्क किया गया. एक घंटे बाद, सुरेंद्रनगर की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक साबिरभाई वोरा और रशीदाबेन वोरा की मौत हो चुकी थी. दोनों के शवों को सिविल अस्पताल ले जाया गया.