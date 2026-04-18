गुजरात : मोबाइल की बैटरी फटने से घर में लगी भीषण आग, दंपती की मौत
परिवार वालों ने फायर ब्रिगेड पर समय पर मौके पर न पहुंचने का आरोप लगाया है, जिससे दंपती की मौत हो गई.
Published : April 18, 2026 at 9:56 PM IST
सुरेंद्रनगर (गुजरात) : गुजरात के सुरेंद्रनगर की लिंबडी वोरा सोसाइटी में मोबाइल बैटरी फटने से आग लग जाने से दंपती की मौत हो गई. घटना में लिंबडी फायर ब्रिगेड की लापरवाही को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
बताया जाता है कि वोरा सोसाइटी में साबिरभाई वोरा और उनकी पत्नी रशीदाबेन वोरा एक ही घर में रहते थे. साबिरभाई वोरा ने देर रात अपना मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगाया था. रात करीब 2 बजे मोबाइल की बैटरी फट गई, जिससे सबसे पहले घर के सोफे और फर्नीचर में आग लग गई. उस समय घर के सदस्य सो रहे थे और उन्हें आग लगने का पता नहीं चला. जैसे-जैसे आग फैली, पूरे घर में आग फैल गई.
परिवार ने तुरंत लिंबडी फायर ब्रिगेड से संपर्क किया, लेकिन लिंबडी फायर ब्रिगेड के पास पर्याप्त उपकरण और व्यवस्थाओं की कमी के कारण टीम घंटों तक मौके पर नहीं पहुंच पाई. आखिरकार, सुरेंद्रनगर नगर निगम की फायर ब्रिगेड से संपर्क किया गया. एक घंटे बाद, सुरेंद्रनगर की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक साबिरभाई वोरा और रशीदाबेन वोरा की मौत हो चुकी थी. दोनों के शवों को सिविल अस्पताल ले जाया गया.
मृतक साबिरभाई के एक रिश्तेदार कुतुबुद्दीन वोरा ने कहा, “लिंबडी नगर पालिका से संपर्क करने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम दो घंटे तक नहीं आई. आखिरकार, सुरेंद्रनगर की टीम के पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया. इस लापरवाही के कारण दंपती को अपनी जान गंवानी पड़ी.” उन्होंने मांग की है कि लिंबडी नगर पालिका में अग्निशमन व्यवस्था को अपग्रेड किया जाए.
इस घटना से वोरा समुदाय में शोक है. स्थानीय विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री किरीटसिंह राणा, राजनीतिक नेताओं और वोरा समुदाय के नेताओं के साथ मौके पर पहुंचे. लिंबडी के डिप्टी एसपी विशाल रबारी और प्रांतीय अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे. जांच शुरू कर दी गई है और यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं पोस्टमॉर्टम पूरा होने के बाद शवों को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया है.
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