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ओडिशा: बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने प्रवासी युवक की पिटाई की, पुलिस ने बचाया

ओडिशा: बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने प्रवासी युवक की पिटाई की, पुलिस ने बचाया ( ETV Bharat )

संबलपुर (ओडिशा): पहले भुवनेश्वर, फिर कल्याणसिंहपुर, रायगड़ा और अब संबलपुर में भीड़ की हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं. रायगड़ा हिंसा के कुछ घंटे बाद ही पश्चिमी ओडिशा के बीचों-बीच ऐसी ही घटनाएं देखने को मिली हैं. बच्चा चोर होने के शक में गुस्साए लोगों के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है. उसे पुलिस ने बचा लिया है. युवक राज्य के बाहर का बताया जा रहा है.

संबलपुर की घटना के सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि कुछ युवक एक ऐसे व्यक्ति की पिटाई कर रहे हैं जो गंभीर रूप से घायल है और जमीन पर पड़ा है. वे उसे लात-घूंसे मार रहे हैं. इसके साथ ही, कुछ लोग युवक का बैग खोलकर चेक करते और उसे पीट-पीटकर मारते हुए दिख रहे हैं. कुछ गुस्साए लोग भी युवक को घेरे हुए दिख रहे हैं.

जब स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी मिली और वे युवक को बचाकर थाने ले गए. पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि युवक की पहचान हो गई है.

खेतराजपुर थाने के पुलिस अधिकारी अनिल प्रधान ने बताया, "बड़ाबाजार के धुबापाड़ा इलाके से कुछ लोगों ने एक युवक को बच्चा चोर समझकर पहले पकड़ा. जब बातचीत शुरू हुई तो स्थानीय लोगों में गलतफहमी हो गई क्योंकि वे उसकी भाषा नहीं समझ पाए. बाद में लोगों ने युवक पर हमला कर दिया. इस घटना में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है. बचाए गए व्यक्ति से उसके एक दोस्त का संपर्क कराया गया है."

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि युवक केरल का रहने वाला है और उसका नाम विष्णु एस है. वह बरगढ़ इलाके में एक एस्बेस्टस शेड में वेल्डर का काम करता है. वह पहले बरगढ़ जिले में काम करता था. हालांकि, पिछले कुछ महीनों से वह बेरोजगार है और उसे कोई काम नहीं मिल रहा है. इसलिए पता चला है कि वह काम की तलाश में संबलपुर आया था. उसकी दिमागी हालत ठीक है.