ETV Bharat / bharat

ओडिशा: बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने प्रवासी युवक की पिटाई की, पुलिस ने बचाया

संबलपुर पुलिस ने बताया कि पीड़ित युवक केरल का रहने वाला है, स्थानीय लोगों ने भाषा की दिक्कत की वजह से उसपर हमला किया.

Mob Violence Kerala Youth Beaten Up On Suspicion Of Being Child Thief In Sambalpur Odisha
ओडिशा: बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने प्रवासी युवक की पिटाई की, पुलिस ने बचाया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 21, 2026 at 10:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

संबलपुर (ओडिशा): पहले भुवनेश्वर, फिर कल्याणसिंहपुर, रायगड़ा और अब संबलपुर में भीड़ की हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं. रायगड़ा हिंसा के कुछ घंटे बाद ही पश्चिमी ओडिशा के बीचों-बीच ऐसी ही घटनाएं देखने को मिली हैं. बच्चा चोर होने के शक में गुस्साए लोगों के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है. उसे पुलिस ने बचा लिया है. युवक राज्य के बाहर का बताया जा रहा है.

संबलपुर की घटना के सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि कुछ युवक एक ऐसे व्यक्ति की पिटाई कर रहे हैं जो गंभीर रूप से घायल है और जमीन पर पड़ा है. वे उसे लात-घूंसे मार रहे हैं. इसके साथ ही, कुछ लोग युवक का बैग खोलकर चेक करते और उसे पीट-पीटकर मारते हुए दिख रहे हैं. कुछ गुस्साए लोग भी युवक को घेरे हुए दिख रहे हैं.

जब स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी मिली और वे युवक को बचाकर थाने ले गए. पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि युवक की पहचान हो गई है.

खेतराजपुर थाने के पुलिस अधिकारी अनिल प्रधान ने बताया, "बड़ाबाजार के धुबापाड़ा इलाके से कुछ लोगों ने एक युवक को बच्चा चोर समझकर पहले पकड़ा. जब बातचीत शुरू हुई तो स्थानीय लोगों में गलतफहमी हो गई क्योंकि वे उसकी भाषा नहीं समझ पाए. बाद में लोगों ने युवक पर हमला कर दिया. इस घटना में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है. बचाए गए व्यक्ति से उसके एक दोस्त का संपर्क कराया गया है."

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि युवक केरल का रहने वाला है और उसका नाम विष्णु एस है. वह बरगढ़ इलाके में एक एस्बेस्टस शेड में वेल्डर का काम करता है. वह पहले बरगढ़ जिले में काम करता था. हालांकि, पिछले कुछ महीनों से वह बेरोजगार है और उसे कोई काम नहीं मिल रहा है. इसलिए पता चला है कि वह काम की तलाश में संबलपुर आया था. उसकी दिमागी हालत ठीक है.

खेतराजपुर थाने के एसएचओ अनिल प्रधान ने कहा कि चूंकि युवक ने घर लौटने के लिए कहा है, इसलिए उसे उसके घर भेजने का इंतजाम किया जा रहा है. उसे ट्रेन से उसके शहर भेजा जाएगा.

कल्याणसिंहपुर भीड़ हिंसा की जांच के आदेश
उधर, रायगड़ा जिले के कल्याणसिंहपुर में भीड़ की हिंसा की घटना को राज्य पुलिस ने गंभीरता से लिया है. दिल्ली से रिसर्च के लिए आए एक स्टूडेंट के साथ हुई क्रूरता के मामले को 'रेड फ्लैग' कैटेगरी में शामिल किया गया है. इस बारे में डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया ने आदेश दिया है. घटना की जांच क्राइम ब्रांच की अपराध रोकथाम एवं नियंत्रण शाखा (CAW & CW) की देखरेख में की जाएगी. CAW & CW के ADG एस. सैनी को जांच की प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है.

ADG सैनी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम जल्द ही घटना स्थल पर जाकर जांच करेगी. CAW & CW टीम पीड़ित से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पूछताछ भी करेगी. अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस टीम पीड़ित से पूछताछ करने दिल्ली भी जाएगी.

20 आरोपी हिरासत में
इस बीच, कल्याणसिंहपुर थाना इलाके में हाल ही में बच्चा चोरी की अफवाहों और हमलों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने इस संवेदनशील मामले में अब तक 20 आरोपियों को हिरासत में लिया है. रायगड़ा जिले के SP राज प्रसाद ने बताया कि इस संबंध में 3 अलग-अलग आपराधिक केस दर्ज किए गए हैं.

यह भी पढ़ें- त्रिशूर : ओडिशा के युवक की पीट-पीटकर हत्या, छह गिरफ्तार

TAGGED:

KERALA YOUTH BEATEN UP IN SAMBALPUR
SUSPICION OF CHILD THIEF
MOB VIOLENCE IN ODISHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.