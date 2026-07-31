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पुलिस स्टेशन पर भीड़ का हमला: सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा मामले में UAPA लागू होने पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) ( IANS )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सार्वजनिक आदेश और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच फर्क बताते हुए पूछा कि क्या भीड़ का पुलिस स्टेशन जलाना गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के दायरे में आएगा. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली और जस्टिस जॉयमाल्या बागची, वी मोहना की बेंच ने यह बात उत्तराखंड सरकार की उस अर्जी पर सुनवाई करने से मना करते हुए कही, जिसमें 2024 के हल्द्वानी हिंसा मामले के आरोपी अब्दुल मलिक को मिली बेल को चुनौती दी गई थी. सुनवाई के दौरान, बेंच ने मामले में यूएपीए लगाने पर नाराजगी जताई, जबकि मलिक को बेल देने वाले उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया. बेंच ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामले में दखल देने की कोई वजह नहीं है. राज्य के वकील ने दलील दी कि मलिक की 'मुख्य साजिशकर्ता' के तौर पर भूमिका ने मौके से उनकी शारीरिक अनुपस्थिति को बेमतलब बना दिया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हाई कोर्ट ने उन्हें एक नॉन-स्पीकिंग ऑर्डर के जरिए बेल दी थी. वकील ने जोर देकर कहा कि इस मामले में पुलिस स्टेशन में आगजनी और पेट्रोल बम फेंके गए थे. साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि यूएपीए के सेक्शन 43डी (5) के तहत सख्त शर्तों पर विचार नहीं किया गया. हालांकि, बेंच इस बात से सहमत नहीं थी और उसने आरोपों पर यूएपीए के लागू होने के बारे में एक सवाल पूछा. जस्टिस बागची ने पूछा, "अगर भीड़ जाकर पुलिस स्टेशन जला देती है, तो क्या उस पर अपने आप यूएपीए लगेगा." वकील ने जवाब दिया कि अगर सार्वजनिक आदेश को खतरा हो तो यूएपीए लगता है.