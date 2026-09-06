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राज ठाकरे की नागरिकों से अपील, दंगे भड़काने के लिए बनाए गए जाल में न फंसें

राज ठाकरे ने नागरिकों से सावधान रहने की अपील की और कहा कि हमें धार्मिक कट्टरता में खुद को अंधा नहीं होने देना चाहिए.

MNS Raj Thackeray urges citizens to avoid falling into traps designed to incite Communal Tensions
ठाणे में एमएनएस पदाधिकारियों की बैठक में बोलते हुए राज ठाकरे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2026 at 5:19 PM IST

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मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को दावा किया कि गणेशोत्सव के दौरान सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की जा सकती है. ठाणे में एमएनएस पदाधिकारियों की बैठक में बोलते हुए ठाकरे ने कहा कि देश के सामने जो हालात हैं, वे बहुत गंभीर हैं. इस हालात से लोगों का ध्यान हटाने के लिए धर्म के नाम पर दंगे भड़काने की कोशिश की जा सकती है- खासकर गणेशोत्सव के दौरान.

राज ठाकरे ने समझदार नागरिकों से सावधान रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है; धर्म को सबसे आगे लाया जा रहा है. ऐसे में हमें धार्मिक कट्टरता में खुद को अंधा नहीं होने देना चाहिए. मौजूदा हालात को देखते हुए, उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में पूरा देश सड़कों पर उतर सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को धर्म और जाति के मुद्दों में उलझाए रखा जा रहा है.

उन्होंने बताया कि सरकार धर्म के नाम पर कई काम कर रही है, और इस चक्कर में अक्सर वोटरों को किनारे कर रही है. इसलिए, उन्होंने देश के मौजूदा हालात को देखते हुए सभी को सावधान रहने की जरूरत पर जोर दिया.

ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक मुद्दा उठाया गया: राज ठाकरे
एमएनएस चीफ ने दावा किया कि 2021 से 2026 के बीच, देश में 503 विदेशी कंपनियों ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है. देश बेरोजगारी समेत कई गंभीर संकटों का सामना कर रहा है. राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि इन संकटों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए धर्म का मुद्दा सामने लाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि देश कई संकटों का सामना कर रहा है: अमेरिका और यूरोप में पढ़े छात्र वापस नहीं आते; 13,000 उद्यमी देश छोड़ चुके हैं; हर 48 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है; युवाओं में आत्महत्या की दर बढ़ रही है; और युवाओं के पास नौकरी के मौके नहीं हैं.

"महान हस्तियों के साथ कोई फोटो नहीं"
राज ठाकरे ने स्पष्ट रूप से कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले की तस्वीर के बगल में किसी और की फोटो नहीं लगाई जानी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगानी है, तो उसे अलग दीवार पर लगाया जाना चाहिए. राज ठाकरे ने जोर देकर कहा कि भले ही प्रधानमंत्री की फोटो दिखाना प्रोटोकॉल का मामला हो, लेकिन इसे इन महान हस्तियों के साथ नहीं लगाना चाहिए.

"अगर जीडीपी 7.8 प्रतिशत है, तो सोना क्यों नहीं खरीदना चाहिए?"
राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हालिया बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने भारतीयों को विदेश यात्रा न करने की सलाह दी थी. उन्होंने कहा कि भारतीयों से कहा जा रहा है कि वे विदेश यात्रा न करें. इसके अलावा, लोगों को सोना न खरीदने की सलाह दी जा रही है. उन्होंने सवाल किया कि अगर भारत की जीडीपी सच में 7.8 प्रतिशत है तो सोना क्यों नहीं खरीदना चाहिए. उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति पर शक जताया और कहा कि बचत तभी शुरू होती है जब कोई घर पैसे की तंगी से गुजरता है.

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