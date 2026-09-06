ETV Bharat / bharat

राज ठाकरे की नागरिकों से अपील, दंगे भड़काने के लिए बनाए गए जाल में न फंसें

मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को दावा किया कि गणेशोत्सव के दौरान सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की जा सकती है. ठाणे में एमएनएस पदाधिकारियों की बैठक में बोलते हुए ठाकरे ने कहा कि देश के सामने जो हालात हैं, वे बहुत गंभीर हैं. इस हालात से लोगों का ध्यान हटाने के लिए धर्म के नाम पर दंगे भड़काने की कोशिश की जा सकती है- खासकर गणेशोत्सव के दौरान.

राज ठाकरे ने समझदार नागरिकों से सावधान रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है; धर्म को सबसे आगे लाया जा रहा है. ऐसे में हमें धार्मिक कट्टरता में खुद को अंधा नहीं होने देना चाहिए. मौजूदा हालात को देखते हुए, उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में पूरा देश सड़कों पर उतर सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को धर्म और जाति के मुद्दों में उलझाए रखा जा रहा है.

उन्होंने बताया कि सरकार धर्म के नाम पर कई काम कर रही है, और इस चक्कर में अक्सर वोटरों को किनारे कर रही है. इसलिए, उन्होंने देश के मौजूदा हालात को देखते हुए सभी को सावधान रहने की जरूरत पर जोर दिया.

ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक मुद्दा उठाया गया: राज ठाकरे

एमएनएस चीफ ने दावा किया कि 2021 से 2026 के बीच, देश में 503 विदेशी कंपनियों ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है. देश बेरोजगारी समेत कई गंभीर संकटों का सामना कर रहा है. राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि इन संकटों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए धर्म का मुद्दा सामने लाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि देश कई संकटों का सामना कर रहा है: अमेरिका और यूरोप में पढ़े छात्र वापस नहीं आते; 13,000 उद्यमी देश छोड़ चुके हैं; हर 48 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है; युवाओं में आत्महत्या की दर बढ़ रही है; और युवाओं के पास नौकरी के मौके नहीं हैं.