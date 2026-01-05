ETV Bharat / bharat

'डरा धमकाकर और पैसे के दम पर जीते 67 पार्षद', राज ठाकरे की पार्टी MNS का आरोप, बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया

मुंबई: महाराष्ट्र में चल रहे नगर निगम चुनावों में 67 पार्षदों ने बिना विरोध चुने जाने का मुद्दा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है. विपक्ष ने अब इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है. राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने इन पार्षदों के बिना विरोध चुने जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

याचिका में एमएनएस का आरोप है कि विपक्षी उम्मीदवारों को राजनीतिक दबाव, डराने-धमकाने और पैसे बांटकर अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया. मनसे नेताओं ने इस मामले को लेकर राज्य चुनाव आयोग को विरोध पत्र भी दिया है. खबर के मुताबिक, कल्याण-डोंबिवली, पिंपरी-चिंचवाड़, जलगांव और छत्रपति संभाजीनगर में राज्य में सत्ताधारी पार्टी के बड़ी संख्या में उम्मीदवार बिना विरोध के चुने गए हैं.

विपक्ष का आरोप है कि कई जगहों पर दबाव के कारण विपक्षी उम्मीदवारों को नाम वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा. चुनाव आयोग से कोई ठोस राहत न मिलने पर मनसे ने आखिरकार आखिरी उपाय के तौर पर हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है.

विपक्ष ने वकील असीम सरोदे के जरिए मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस पर जल्द ही सुनवाई होने की उम्मीद है. मनसे नेता अविनाश जाधव ने सोमवार को हाई कोर्ट के बाहर मीडिया को यह जानकारी दी. उन्होंने और मनसे नेता संदीप देशपांडे ने राज्य चुनाव कमिश्नर दिनेश वाघमारे से मुलाकात की और इन उम्मीदवारों के बिना विरोध के चुने जाने का विरोध करते हुए एक पत्र सौंपा.

बिना विरोध के चुने गए पार्षदों के लिए यह जीत आसान होगी या नहीं, यह देखना बाकी है. बिना विरोध के हुए चुनावों का नगर निगम चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, यह 16 जनवरी को नतीजों के बाद साफ हो जाएगा. हालांकि, सवाल यह उठता है कि क्या ये नतीजे उससे पहले कानूनी पचड़ों में उलझ जाएंगे.

इस साल राज्य में 29 नगर निगमों के चुनावों में एक ऐतिहासिक घटना देखने को मिली है, जहां कुल 67 उम्मीदवार बिना विरोध के चुने गए हैं. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और शिवसेना सांसद संजय राउत ने इसकी कड़ी आलोचना की है. मनसे नेता अविनाश जाधव ने कहा कि, उनकी पार्टी ने नतीजों की रिटायर्ड जजों से जांच की मांग की है.