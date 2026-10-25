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पीएम मोदी और अडानी की डॉक्यूमेंट्री को 'X' पर मिले 48 लाख व्यूज; फिर क्यों राज ठाकरे ने इसे किया डिलीट?

मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने खुद यह जानकारी दी. कहा- 'जो आग लगनी थी, वह लग चुकी है.'

Raj Thackeray
राज ठाकरे. (File) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 25, 2026 at 10:57 PM IST

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मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स से हटा दिया. मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने खुद यह जानकारी दी. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने यह कदम मुंबई पुलिस कमिश्नर के विशेष अनुरोध के बाद उठाया है, जिनका वह बेहद सम्मान करते हैं.

अपने सोशल मीडिया से पोस्ट हटाने पर राज ठाकरे ने कहा, "इस डॉक्यूमेंट्री को अकेले ट्विटर (X) पर ही 48 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे और फेसबुक पर भी इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी. यह तो सिर्फ मेरे निजी सोशल मीडिया अकाउंट के आंकड़े हैं, इसके अलावा दूसरे लोगों द्वारा इसे जो शेयर किया गया, उसके व्यूज की तो कोई गिनती ही नहीं है." उन्होंने आगे कहा, "इसलिए मैं अब इस डॉक्यूमेंट्री की पोस्ट को हटा रहा हूं. जो आग लगनी थी, वह लग चुकी है."

क्या था उस डॉक्यूमेंट्री में?

मनसे प्रमुख ने बताया कि हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया द्वारा बनाई गई यह डॉक्यूमेंट्री इस बात की पूरी जानकारी देती है कि गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती कितनी पुरानी है. राज ठाकरे के मुताबिक, इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे इस दोस्ती के जरिए भारतीय उद्योग जगत को जबरन अडानी के गले मढ़ा जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह वीडियो किसी और ने बनाया था और उनका मकसद इसे सिर्फ जनता तक पहुंचाना था, जो पूरा हो चुका है.

पुलिस के सम्मान में लिया फैसला

पोस्ट हटाने की वजह बताते हुए ठाकरे ने कहा, "मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस देश की सबसे कुशल पुलिस फोर्स है और मेरे दिल में हमेशा उनके लिए सम्मान रहा है. मैंने मुंबई पुलिस के मुखिया द्वारा किए गए अनुरोध का मान रखते हुए इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल से हटाया है."

'मैं किसी व्यक्ति नहीं, एकाधिकार के खिलाफ हूं'

राज ठाकरे ने साफ किया कि वह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि व्यापार में एकाधिकारवाद के खिलाफ हैं. उन्होंने कहा, "मैंने अपने भाषणों में कई बार कहा है कि प्रधानमंत्री को देश के कई उद्योगपतियों को बड़ा बनाना चाहिए, ताकि उसके जरिए देश में बड़े पैमाने पर रोजगार और धन-संपदा का निर्माण हो. लेकिन अगर आप सिर्फ किसी एक को ही बढ़ावा देंगे और उससे देश को खतरा पैदा होगा, तो हम उसका विरोध करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे. "

ठाकरे ने यह भी याद दिलाया कि वह इस डॉक्यूमेंट्री के आने से पहले, जनवरी 2026 से ही अडानी और पीएम मोदी के करीबी रिश्तों का मुद्दा उठा रहे हैं और उनकी जनवरी 2026 की वह पुरानी पोस्ट सोशल मीडिया पर हमेशा मौजूद रहेगी.

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