पीएम मोदी और अडानी की डॉक्यूमेंट्री को 'X' पर मिले 48 लाख व्यूज; फिर क्यों राज ठाकरे ने इसे किया डिलीट?
मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने खुद यह जानकारी दी. कहा- 'जो आग लगनी थी, वह लग चुकी है.'
Published : October 25, 2026 at 10:57 PM IST
मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स से हटा दिया. मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने खुद यह जानकारी दी. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने यह कदम मुंबई पुलिस कमिश्नर के विशेष अनुरोध के बाद उठाया है, जिनका वह बेहद सम्मान करते हैं.
अपने सोशल मीडिया से पोस्ट हटाने पर राज ठाकरे ने कहा, "इस डॉक्यूमेंट्री को अकेले ट्विटर (X) पर ही 48 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे और फेसबुक पर भी इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी. यह तो सिर्फ मेरे निजी सोशल मीडिया अकाउंट के आंकड़े हैं, इसके अलावा दूसरे लोगों द्वारा इसे जो शेयर किया गया, उसके व्यूज की तो कोई गिनती ही नहीं है." उन्होंने आगे कहा, "इसलिए मैं अब इस डॉक्यूमेंट्री की पोस्ट को हटा रहा हूं. जो आग लगनी थी, वह लग चुकी है."
क्या था उस डॉक्यूमेंट्री में?
मनसे प्रमुख ने बताया कि हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया द्वारा बनाई गई यह डॉक्यूमेंट्री इस बात की पूरी जानकारी देती है कि गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती कितनी पुरानी है. राज ठाकरे के मुताबिक, इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे इस दोस्ती के जरिए भारतीय उद्योग जगत को जबरन अडानी के गले मढ़ा जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह वीडियो किसी और ने बनाया था और उनका मकसद इसे सिर्फ जनता तक पहुंचाना था, जो पूरा हो चुका है.
पुलिस के सम्मान में लिया फैसला
पोस्ट हटाने की वजह बताते हुए ठाकरे ने कहा, "मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस देश की सबसे कुशल पुलिस फोर्स है और मेरे दिल में हमेशा उनके लिए सम्मान रहा है. मैंने मुंबई पुलिस के मुखिया द्वारा किए गए अनुरोध का मान रखते हुए इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल से हटाया है."
गौतम अदानी आणि नरेंद्र मोदी यांचा दोस्ताना कसा जुना आहे, आणि यातून अदानींच्या घशात भारतीय उद्योग विश्व कसं घातलं जात आहे याची पूर्ण माहिती देणारी सबीर भाटिया यांची डॉक्युमेंट्री मी माझ्या सोशल मीडियावर शेअर केली. त्याला ४८ लाखांपेक्षा जास्त व्ह्यूज फक्त ट्विटरवर मिळाले, फेसबुकवर देखील प्रचंड रिस्पॉन्स मिळाला. हे झाले माझ्या सोशल मीडियावरचे व्ह्यूज, बाकी लोकांनी शेअर केलं ते वेगळं आणि त्यातून मिळालेले व्ह्यूज याची मोजदादच नाही. थोडक्यात हा गंभीर विषय लोकांपर्यंत पोहचला पाहिजे ही माझी इच्छा होती, तो हेतू साध्य झाला. अर्थात सबीर भाटियांनी ही डॉक्युमेंट्री आत्ता बनवली. पण त्याच्या आधीच जानेवारी २०२६ ला मुंबईतील शिवतिर्थ येथून मी एक मोठं प्रेझेंटेशन केलं होतं, ज्यात अदानीं समूह शब्दशः हा देश कसा गिळंकृत करायला निघाला आहे हे दाखवलं होतं. त्याला अद्वितीय असा प्रतिसाद मिळाला. ते व्हिडीओज आजही माझ्या सोशल मीडियावर आहेत. आम्ही जे सादरीकरण केलं त्यातल्याच काही क्लिप्स या डॉक्युमेंट्रीत पण वापरल्या गेल्या. असो. या विषयाच्या बाबत मी माझी भूमिका या आधी अनेकदा स्पष्ट केली आहे. माझा व्यक्तीला विरोध नाही तर एकाधिकारशाहीला विरोध आहे. मी माझ्या भाषणातून अनेकवेळा सांगितलं की पंतप्रधानांनी देशातील अनेक उद्योगपती मोठे करावेत आणि ज्यातून प्रचंड रोजगार या देशात निर्माण करावा आणि प्रचंड पैसा या देशात निर्माण व्हावा! तसेच या देशातील अनेक उद्योगपतींना जग पादाक्रांत करण्याची शक्ती द्यावी. पण ते सोडून जर एकाचेच लाड करणार असाल आणि त्याने देशाला धोका निर्माण होणार असेल तर आमचा त्याला विरोध आहे आणि यापुढेही राहील. त्यामुळे अदानीच काय कोणाच्याही एकाधिकारशाहीला विरोध असणारच आहे. आत्ता देखील आपल्या भीमाशंकर येथील काहीशे हेक्टर वनजमीन गुजरात मधल्या टोरेंट कंपनीच्या घशात घालायला राज्य सरकारला केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक वनजमिनी या सरकारने ठरावीक मित्र मंडळी उद्योगपतींच्या घशात घातल्या आहेत आणि अजुन घालायच्या ठरवल्या आहेत ! आज कोण कुठच्या पक्षात आहे याच्याशी मला काही देणे घेणं नाही, परंतु आपण या महाराष्ट्राचे नागरिक आहोत आणि आपल्या डोळ्यांदेखत महाराष्ट्र विकला जातोय हे बघताना तुमची तळपायाची आग मस्तकात कशी जात नाही याचंच मला आश्चर्य वाटतं ! महाराष्ट्रातल्या आपल्या मराठी खासदारांना , आमदारांना, मंत्र्यांना हे आपल्या डोळ्यांसमोर घडतंय याचा राग सुद्धा येत नाही ? सत्तेसमोर इतकं शरण जाणं हे महाराष्ट्राच्या इतिहासाला, परंपरेला आणि संस्कृतीला शोभणारे नाही. कशाला मग आपल्या शिवछत्रपतींच्या घोषणा देता आणि महाराष्ट्र गीत गाण्याचा फार्स करता ? असो.. पण सबीर भाटिया यांची डॉक्युमेंट्री शेअर केल्यावर तिला इतका प्रचंड प्रतिसाद आला की, वरच्यांच्या पोटात गोळा उत्पन्न होणे आणि आपलं गुपित फुटलं याची भीती निर्माण होणं हे स्वाभाविक होतं. पण ती इतकी तीव्र असावी की मला मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांच्या मार्फत ही डॉक्युमेंट्री काढावी अशी विनंती केली गेली असावी. मुळात मला जे म्हणायचं होतं ते जानेवारी २०२६ च्या सभेत आणि पुन्हा या डॉक्युमेंट्रीला पोस्ट करण्याच्या निमित्ताने केलं गेलं; यातून देशाचं प्रबोधन होणं हाच उद्देश होता आणि आहे ! पण मला आलेली विनंती ही मुंबई पोलीस आयुक्तांची आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलीस हे देशातील सर्वात कार्यक्षम पोलीस दल आहे आणि माझ्या मनात नेहमीच त्यांच्याबद्दल आदर राहिला आहे. अशा मुंबई पोलिसांच्या प्रमुखाने केलेल्या विनंतीचा मान राखतोय इतकंच. म्हणून ही डॉक्युमेंट्रीची पोस्ट मी डिलीट करतोय. बाकी जी आग लागायची ती लागली आहे. जानेवारी २०२६ ला शिवतीर्थावरून मी या देशातील एकाधिकारशाहीच्या विरोधात ठिणगी टाकली तिचा वणवा पेटला आहे. आमचा लढा सुरु आहे. जानेवारी २०२६ ची आमची पोस्ट अजून तिथेच आहे आणि तिथेच राहील.आम्ही शेअर केलेली डॉक्युमेंट्री दुसऱ्यांनी बनवली होती ती पण लोकांपर्यंत पोहचावी हा उद्देश होता जो साध्य झाला. या विषयावर आम्ही केलेली अभ्यासपूर्ण मांडणी ही या निमित्ताने पुन्हा समोर आणतोय. आमच्या जानेवारी २०२६ च्या प्रेझेंटेशनचा भाग परत इथे देतोय. परत एकदा नक्की बघा..— Raj Thackeray (@RajThackeray) October 25, 2026
'मैं किसी व्यक्ति नहीं, एकाधिकार के खिलाफ हूं'
राज ठाकरे ने साफ किया कि वह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि व्यापार में एकाधिकारवाद के खिलाफ हैं. उन्होंने कहा, "मैंने अपने भाषणों में कई बार कहा है कि प्रधानमंत्री को देश के कई उद्योगपतियों को बड़ा बनाना चाहिए, ताकि उसके जरिए देश में बड़े पैमाने पर रोजगार और धन-संपदा का निर्माण हो. लेकिन अगर आप सिर्फ किसी एक को ही बढ़ावा देंगे और उससे देश को खतरा पैदा होगा, तो हम उसका विरोध करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे. "
ठाकरे ने यह भी याद दिलाया कि वह इस डॉक्यूमेंट्री के आने से पहले, जनवरी 2026 से ही अडानी और पीएम मोदी के करीबी रिश्तों का मुद्दा उठा रहे हैं और उनकी जनवरी 2026 की वह पुरानी पोस्ट सोशल मीडिया पर हमेशा मौजूद रहेगी.
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