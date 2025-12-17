ETV Bharat / bharat

2026 तक पूरे देश में लागू होगा MLFF टोल सिस्टम, गडकरी ने राज्यसभा में दी जानकारी

नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को 7 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपये तक की कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलेगी.

MLFF toll collection system to be implemented across country by 2026 end Nitin Gadkari
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (IANS)
By PTI

Published : December 17, 2025 at 3:10 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि 2026 के आखिर तक मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोल सिस्टम और AI-संचालित हाईवे मैनेजमेंट पूरे देश में पूरा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि इस तकनीक के लागू होने के बाद यात्रियों को टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने कहा कि नई तकनीक AI-आधारित होगी. यात्रियों को टोल प्लाजा पर अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और इससे 1,500 करोड़ रुपये का ईंधन बचेगा और सरकार के राजस्व में 6,000 करोड़ रुपये आएंगे.

उन्होंने कहा, "मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल एक बहुत अच्छी सुविधा है. पहले, हमें टोल पर भुगतान करना पड़ता था, और इसमें 3 से 10 मिनट लगते थे; फिर, FastTag की वजह से यह समय घटकर 60 सेकंड या उससे कम हो गया. हमारी आय में कम से कम 5,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है. MLFF आने के बाद, जो FastTag की जगह लेगा, अब गाड़ियां टोल को अधिकतम 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पार कर सकती हैं, और किसी को भी टोल पर रोका नहीं जाएगा." उन्होंने आगे कहा, "हमारा उद्देश्य इसे जीरो मिनट तक लाना है, और इसमें एआई और FastTag के साथ सैटेलाइट के जरिये नंबर प्लेट पहचान शामिल होगी."

आय में 6000 करोड़ रुपये की होगी बढ़ोतरी
नितिन गडकरी ने सदन को बताया, "2026 तक, हम यह काम 100 प्रतिशत पूरा कर लेंगे, और जब यह काम पूरा हो जाएगा, तो हमारी आय से 1,500 करोड़ रुपये की बचत होगी, और हमारी आय में 6,000 करोड़ रुपये की और बढ़ोतरी होगी, और टोल चोरी खत्म हो जाएगी. कोई दिक्कत नहीं होगी, और लोगों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा."

गडकरी ने कहा कि यह नई तकनीक निश्चित रूप से लोगों की मदद करेगी, और यात्रा का समय भी जरूर कम होगा. उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ नेशनल हाईवे के लिए जिम्मेदार है, न कि स्टेट हाईवे या शहर की सड़कों के लिए. लेकिन, उन्होंने कहा कि कई बार सोशल मीडिया पर राज्य और शहर की सड़कों पर होने वाली समस्याओं को ऐसे दिखाया जाता है जैसे वे नेशनल हाईवे पर हुई हों. सड़क परिवहन मंत्री ने कहा, "हम सिस्टम को पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं."

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1.5 लाख रुपये तक की मेडिकल सुविधा
नितिन गडकरी ने राज्यसभा में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज कार्यक्रम के विस्तार के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती होने के शुरुआती सात दिनों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना 1.5 लाख रुपये तक की कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलेगी, जिसमें सरकार तुरंत इलाज में आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए भुगतान की सुविधा देगी.

उन्होंने घोषणा की कि सरकार एक ऐसे मॉडल पर काम कर रही है जिससे विशेष एम्बुलेंस 10 मिनट में दुर्घटना स्थल पर पहुंच सकें. उन्होंने अपग्रेडेड एम्बुलेंस सेवाओं के साथ एकीकृत एक केंद्रीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन की योजनाओं की रूपरेखा बताई. उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ समझौतों के जरिये, दुर्घटना स्थलों पर तेजी से पहुंचने के लिए आधुनिक एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी, जिसका लक्ष्य प्रमुख क्षेत्रों में 10 मिनट तक का रिस्पॉन्स टाइम होगा.

गडकरी ने सदन को बताया कि 2025 में पहले शुरू की गई 'राह-वीर' योजना के तहत, जो लोग दुर्घटना पीड़ितों को अस्पतालों में पहुंचाते हैं, उन्हें 'राहवीर' की उपाधि और 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार (जो पहले 5,000 रुपये था) देकर सम्मानित किया जाएगा. इस पहल का मकसद दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण 'गोल्डन आवर' के दौरान आसपास मौजूद लोगों को मदद के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना है.

