2026 तक पूरे देश में लागू होगा MLFF टोल सिस्टम, गडकरी ने राज्यसभा में दी जानकारी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ( IANS )

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि 2026 के आखिर तक मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोल सिस्टम और AI-संचालित हाईवे मैनेजमेंट पूरे देश में पूरा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि इस तकनीक के लागू होने के बाद यात्रियों को टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा. प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने कहा कि नई तकनीक AI-आधारित होगी. यात्रियों को टोल प्लाजा पर अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और इससे 1,500 करोड़ रुपये का ईंधन बचेगा और सरकार के राजस्व में 6,000 करोड़ रुपये आएंगे. उन्होंने कहा, "मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल एक बहुत अच्छी सुविधा है. पहले, हमें टोल पर भुगतान करना पड़ता था, और इसमें 3 से 10 मिनट लगते थे; फिर, FastTag की वजह से यह समय घटकर 60 सेकंड या उससे कम हो गया. हमारी आय में कम से कम 5,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है. MLFF आने के बाद, जो FastTag की जगह लेगा, अब गाड़ियां टोल को अधिकतम 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पार कर सकती हैं, और किसी को भी टोल पर रोका नहीं जाएगा." उन्होंने आगे कहा, "हमारा उद्देश्य इसे जीरो मिनट तक लाना है, और इसमें एआई और FastTag के साथ सैटेलाइट के जरिये नंबर प्लेट पहचान शामिल होगी." आय में 6000 करोड़ रुपये की होगी बढ़ोतरी

नितिन गडकरी ने सदन को बताया, "2026 तक, हम यह काम 100 प्रतिशत पूरा कर लेंगे, और जब यह काम पूरा हो जाएगा, तो हमारी आय से 1,500 करोड़ रुपये की बचत होगी, और हमारी आय में 6,000 करोड़ रुपये की और बढ़ोतरी होगी, और टोल चोरी खत्म हो जाएगी. कोई दिक्कत नहीं होगी, और लोगों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा."