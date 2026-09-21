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Explainer: क्यों अपनी ही पार्टी के नीरज कुमार को हराना चाहते हैं अनंत सिंह? 11 साल के अदावत की इनसाइड स्टोरी समझिए

"पिछले मुकाबले से अधिक वोटों से नीरज कुमार पटना स्नातक से 2014 में चुनाव जीते थे. इस बार भी अनंत सिंह तो विरोध में है और ललन सिंह ने चुप्पी साथ रखी है. इसके बावजूद नीरज कुमार को बहुत अधिक नुकसान करेंगे, इसकी संभावना कम है. क्योंकि ललन सिंह और अनंत सिंह का प्रभाव स्नातक वोटरों पर बहुत ज्यादा नहीं है. पंचायत चुनाव में असर डाल सकते हैं." - प्रोफेसर चंद्रभूषण राय,राजनीतिक विशेषज्ञ

राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर चंद्रभूषण राय का कहना है कि अनंत सिंह पहली बार नीरज कुमार का विरोध नहीं कर रहे हैं. साल 2014 में भी अनंत सिंह और ललन सिंह ने मिलकर नीरज कुमार को हराने की कोशिश की थी. उस समय उन्होंने डब्ल्यू नामक एक उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था. ललन सिंह तब खुलकर सामने नहीं आए थे, लेकिन वे चाहते थे कि नीरज कुमार चुनाव हार जाएं.

"अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच अदावत बहुत पुरानी है, लेकिन अनंत सिंह का सीमित क्षेत्र में प्रभाव है. इसलिए पटना स्नातक में अनंत सिंह कोई बहुत ज्यादा असर डालेंगे, इसकी संभावना कम है, वहीं नीरज कुमार लगातार तीन बार से चुनाव जीत रहे हैं, पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं. "- प्रवीण बागी, राजनीतिक विशेषज्ञ

राजनीतिक विशेषज्ञ प्रवीण बागी का मानना है कि अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच की यह अदावत बेहद पुरानी है. हालांकि, वे स्पष्ट करते हैं कि बाहुबली अनंत सिंह का राजनीतिक प्रभाव केवल एक सीमित क्षेत्र तक ही सिमटा हुआ है. यही वजह है कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के बड़े सियासी समीकरणों पर अनंत सिंह कोई बहुत बड़ा असर डाल पाएंगे, इसकी संभावना बेहद कम नजर आती है.

"आरजेडी 8 में से 6 सीटों पर उम्मीदवार उतर चुके हैं. सभी सीट हम लोग जीतेंगे. जदयू में अभी बीजेपी का लोटस अभियान चल रहा है. आज नहीं तो छह महीने बाद जदयू में टूट होकर रहेगी." - आरजू खान, आरजेडी प्रवक्ता

"अनंत सिंह के मामले में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देख रहा है. हमारी पार्टी के नेता सभी एक प्लेटफार्म पर हैं. हम लोग 100% पटना स्नातक का सीट जीतेंगे. अभी हम लोग घोषणा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सीटों पर फैसला नहीं हुआ है." - उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जदयू

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि अनंत सिंह के मामले को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गंभीरता से देख रहा है. उन्होंने दावा किया कि संगठन के सभी नेता पूरी तरह एक मंच पर एकजुट हैं. पटना स्नातक सीट पर पार्टी शत-प्रतिशत चुनाव जीतेगी. कुछ सीटों पर अभी अंतिम निर्णय न होने के कारण उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा रोकी गई है, जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा. वहीं आरजेडी ने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा किया है.

नीरज कुमार ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि मोकामा की तकदीर पर टेटन लग गया है. यह बयान सीधे तौर पर अनंत सिंह की छवि और उनकी राजनीति पर एक बड़ा तंज था. इसका सीधा अर्थ यह निकाला गया कि मोकामा के भविष्य पर एक बाहुबली का साया मंडरा रहा है. हालांकि अनंत सिंह चुनाव जीत गए, लेकिन वे इस राजनीतिक अपमान को कभी भूल नहीं पाए.

वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह की जदयू में वापसी हुई और उन्हें मोकामा से टिकट मिला. लेकिन जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उनके प्रचार में जाने से साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार के लिए प्रचार करके अपने माथे पर कलंक नहीं लगाना चाहते. इस बयान ने दल के भीतर भारी राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी.

मोकामा से 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके बाहुबली नेता अनंत सिंह ने कभी विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ा है. हालांकि, वे पटना स्नातक सीट पर दूसरों का समर्थन करते रहे हैं. इस बार वे जदयू के नीरज कुमार के खिलाफ डॉ. अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं. अनुज सिंह पूर्व में नवादा से चुनाव लड़ चुके हैं. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है.

"मेरे घर में एक-47 नीरज ने ही प्लांट करवाया था इसके कारण मुझे जेल जाना पड़ा था. नीरज ने हमारा पैर पकड़ा, हमने नीतीश कुमार और ललन सिंह का पैर पकड़ा. तब नीरज को पहली बार विधान परिषद का टिकट मिला. महावीर मंदिर में डिबेट करें. हम बताएंगे कि नीरज ने मेरा कितना विरोध किया, कितनी गाली दी. नीरज ही बताएंगे कि मैंने उनका कब अहित किया." - अनंत सिंह, मोकामा विधायक

अनंत सिंह का दावा है कि नीरज कुमार ने उन्हें हराने की चार बार कोशिश की, लेकिन जनता के समर्थन के कारण वे कभी सफल नहीं हो सके. उन्होंने नीरज कुमार पर पहली बार विधान परिषद का टिकट पाने के लिए पैर पकड़ने का भी आरोप लगाया. अनंत सिंह ने सीधी चुनौती देते हुए कहा कि नीरज कुमार पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में आकर उनके साथ सार्वजनिक डिबेट करें, ताकि सच सामने आ सके.

दोनों नेताओं के बीच का यह विवाद करीब डेढ़ दशक पुराना है, जो साल 2015 के बाद से और ज्यादा बढ़ गया. इससे पहले वर्ष 2005 और 2010 के चुनावों में नीरज कुमार ने अनंत सिंह के लिए प्रचार किया था. लेकिन 2015 में समीकरण बदले और अनंत सिंह बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े. उस समय जेल में रहते हुए भी उन्होंने नीरज कुमार को 18,348 वोटों के अंतर से करारी शिकस्त दी थी.

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अतीत में नीरज कुमार ने भी कई मौकों पर अनंत सिंह का कड़ा विरोध किया था. अब अनंत सिंह उसी का पुराना बदला ले रहे हैं. हालांकि, जानकारों का कहना है कि वे अपनी ही पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ बहुत आगे तक नहीं जा सकेंगे. बहरहाल, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चुनावी जंग ने सूबे के राजनीतिक गलियारे में भारी हलचल पैदा कर दी है.

विधायक अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि नीरज कुमार की वजह से ही उन्हें पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाना पड़ा था. उन्होंने दावा किया कि उनके घर से जो एके-47 बरामद हुई थी, वह नीरज कुमार द्वारा ही प्लांट कराई गई थी. इसी साजिश के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था. हालांकि, नीरज कुमार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कोर्ट में सबूत पेश करने की चुनौती दी है.

जदयू नेता नीरज कुमार चौथी बार पटना स्नातक क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. दूसरी तरफ, मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह ने पार्टी में रहते हुए भी एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी का खुलकर समर्थन कर दिया है. वे सार्वजनिक मंचों से नीरज कुमार को हराने का दावा कर रहे हैं. दोनों नेताओं के बीच यह अदावत कई वर्षों पुरानी है. अब चुनावी बहस में एके-47 से लेकर लालू प्रसाद तक का जिक्र होने लगा है.

पटना : बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की आठ सीटों पर चुनाव होना है. कई सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने फिलहाल आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है. इसके बावजूद, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है. यहां जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के दो दिग्गज नेताओं के बयानों ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है.

राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में जीत-हार इस बात पर तय होती है कि कौन सा उम्मीदवार कितने नए मतदाता बनवाता है. नीरज कुमार लगातार तीन बार से पटना स्नातक सीट से विधान पार्षद हैं और उनकी क्षेत्र में गहरी पकड़ है. इस बार भी उन्होंने बड़े पैमाने पर मतदाता पंजीकरण कराया है, जिससे वे अपने प्रतिद्वंद्वियों से काफी आगे दिख रहे हैं.

प्रतिद्वंद्वियों की जमीनी स्थिति

विशेषज्ञों के अनुसार, नीरज कुमार के मुकाबले दूसरे उम्मीदवारों की स्थिति वैसी नहीं है. राष्ट्रीय जनता (राजद) के उम्मीदवार दिलीप कुमार कुछ क्षेत्रों में असर डाल सकते हैं, लेकिन पूरे निर्वाचन क्षेत्र में उनका प्रभाव कम है. यही स्थिति अनंत सिंह की भी है, जिनका राजनीतिक दबदबा केवल मोकामा और उसके आस-पास के क्षेत्रों तक सीमित है. स्नातक वोटरों के बीच उनका ज्यादा असर होने की संभावना नहीं है.

"अनंत सिंह मोकामा के आसपास ही अपना प्रभाव दिखा सकते हैं. वह भी स्नातक वोटर में बहुत ज्यादा असर होगा इसकी संभावना कम है और नीरज कुमार के साथ प्लस पॉइंट यह है कि उन्हें नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के साथ एनडीए के अन्य घटक दल का साथ मिलेगा."- भोलानाथ,राजनीतिक विशेषज्ञ

पुश्तैनी मकान पर छापेमारी

एके-47 बरामदगी मामले को लेकर बाहुबली नेता अनंत सिंह एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. पूरा विवाद तब शुरू हुआ था, जब 16 अगस्त 2019 को पुलिस ने मोकामा के तत्कालीन विधायक अनंत सिंह के बाढ़ अनुमंडल स्थित नदवां (लदमा) गांव के पुश्तैनी आवास पर छापेमारी की थी. वहां से एक प्रतिबंधित एके-47 राइफल, दो हैंड ग्रेनेड और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे.

गिरफ्तारी और अदालत का फैसला

इस घटना के तुरंत बाद अनंत सिंह भूमिगत हो गए थे और आखिरकार अगस्त 2019 में उन्होंने दिल्ली की साकेत कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. जून 2022 में पटना की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने मैराथन सुनवाई के बाद उन्हें दोषी करार देते हुए 10 साल जेल की सजा सुनाई थी. इस अदालती फैसले के तुरंत बाद नियमतः उनकी बिहार विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी.

हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

अधीनस्थ न्यायालय के इस कड़े फैसले के खिलाफ अनंत सिंह ने ऊपरी अदालत का रुख किया था. लगभग दो साल जेल में बिताने के बाद, अगस्त 2024 में पटना हाईकोर्ट ने इस गंभीर मामले में बहुत बड़ा फैसला सुनाया. उच्च न्यायालय ने पर्याप्त और पुख्ता सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए निचली अदालत की सजा को पूरी तरह खारिज कर दिया और बाहुबली नेता अनंत सिंह को ससम्मान बरी कर दिया.

आरसीपी सिंह पर लगाया था आरोप

साल 2019 में एके-47 बरामदगी के समय अनंत सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और उनकी आईपीएस बेटी लिपि सिंह पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया था. हालांकि, अब वे इस मामले में सीधे जदयू नेता नीरज कुमार को घसीट रहे हैं. उनका दावा है कि नीरज कुमार ने ही उनके घर में हथियार रखवाया था. दूसरी तरफ, नीरज कुमार ने चुनौती दी है कि यदि उनके पास कोई सबूत है तो कोर्ट में पेश करें.

बेऊर जेल के कैदी नहीं हो सकते रोल मॉडल- नीरज

जदयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि अनंत सिंह कभी भी भूमिहार समाज के आइकॉन नहीं हो सकते. उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं के लिए रोल मॉडल बेऊर जेल के कैदी नहीं हो सकते. नई पीढ़ी के लिए पूर्व डीजीपी अभयानंद, वर्तमान डीजीपी विनय कुमार जैसी सम्मानित हस्तियां ही असली रोल मॉडल हो सकती हैं.

अदालत में सबूत देने की चुनौती

नीरज कुमार ने एके-47 प्लांट कराने के आरोपों को पूरी तरह सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि यदि अनंत सिंह के पास इस बात का कोई भी ठोस सबूत है, तो वे उसे मीडिया में उछालने के बजाय सीधे अदालत के सामने पेश करें. उन्होंने साफ किया कि वे किसी भी बाहुबली की गीदड़भभकी से डरने वाले नहीं हैं और कानून के राज से कभी समझौता नहीं करेंगे. पटना स्नातक में कोई लड़ाई नहीं है. पहले भी मेरे खिलाफ काम कर चुके हैं. इस बार और अधिक मतों से जीतेंगे.

नीरज कुमार का चुनावी राजनीतिक सफरनामा

नीरज कुमार ने पहली बार साल 2002 में विधान परिषद का चुनाव लड़ा था, लेकिन तब उन्हें राजद के आजाद गांधी से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद वर्ष 2008 में उन्होंने आजाद गांधी को 5,026 वोटों से हराकर पहली जीत दर्ज की. वे साल 2014 में भी विजयी रहे. फिर 2020 में आजाद गांधी को 8,252 मतों से हराकर उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई. अब वे पांचवीं बार चुनावी मैदान में हैं.

आतंक के दौर में हारा चुनाव- नीरज कुमार

टेलीफोन पर हुई बातचीत में जब नीरज कुमार से अनंत सिंह द्वारा जमानत जब्त कराने के दावे पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया. उन्होंने कहा कि बिहार की आठ सीटों पर होने जा रहा यह विधान परिषद चुनाव एक तरह से 'बौद्धिक जनादेश' का प्रतीक है. उन्होंने याद दिलाया कि साल 2002 में जब राज्य में 'आतंक राज' चरम पर था, केवल उसी दौर में वे चुनाव हारे थे.

अकस्मात अस्पताल में रहकर भी बड़ी जीत

नीरज कुमार ने कहा कि पार्टी ने अभी आधिकारिक रूप से टिकट की घोषणा नहीं की है, फिर भी वे लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं. उन्होंने साल 2020 के चुनाव का जिक्र करते हुए बताया कि तब वे बेहद बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे और उनका मोबाइल तक बंद था. इसके बावजूद, कार्यकर्ताओं की निस्वार्थ मेहनत की बदौलत वे पूरे सूबे में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने में सफल रहे थे.

"यह नीतीश कुमार का प्रभाव क्षेत्र रहा है. मेरे समझ से कोई शक की गुंजाइश नहीं है. कार्यकर्ताओं का संकल्प है और निशांत कुमार का नेतृत्व है. ऐसे में विजयी होने में कहां कोई दिक्कत है. पार्टी इस चुनाव में सिंबल जारी नहीं करता, ऐसा कहने का मतलब है ति अनंत सिंह को कोई जानकारी नहीं है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतदान पत्र में नाम होता है. हम इस मामले में इतना ही कह सकते हैं कि प्रभु उनको माफ कर दो इनको जानकारी नहीं है."- नीरज कुमार, जदयू विधान पार्षद

ललन सिंह की खामोशी पर क्या बोले नीरज?

पार्टी के आप अधिकृत उम्मीदवार होंगे तो आपको नहीं लगता है कि पार्टी के लोग ही विरोध कर रहे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं क्योंकि पटना, नवादा, नालंदा के कार्यकर्ता एकजुट हैं और कार्यकर्ता के बल पर हम विधायक सांसद बनते हैं. ललन सिंह की चुप्पी और अतीत में उनके खिलाफ काम करने के अनंत सिंह के आरोपों पर नीरज कुमार ने साफ कहा कि उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे पहले भी उनके खिलाफ सीधे चुनाव लड़ चुके हैं.

सिद्धांतों की लड़ाई

जब उनसे पूछा गया कि क्या यह चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, तो उन्होंने कहा कि वे प्रतिष्ठा की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन क्षेत्र में नीतीश कुमार की अपार लोकप्रियता का सीधा लाभ उन्हें जरूर मिलेगा. अनंत सिंह से पुरानी अदावत के सवाल पर नीरज कुमार ने स्पष्ट किया कि उनका कोई व्यक्तिगत, पारिवारिक या कटीली जमीन का विवाद नहीं है.

वे हमेशा राजनीति के अपराधीकरण, बाहुबल और धनबल के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे हैं. पार्टी नेता संजय झा द्वारा मामले के जल्द सुलझने के बयान पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व पूरे घटनाक्रम को करीब से देख रहा है और वह अपने स्तर पर इस पर सही निर्णय लेगा. जीत को लेकर उन्होंने कहा कि 100% हम जीतेंगे.

तीन जिलों के 26 विधानसभा सीटों के होंगे वोटर

पटना स्नातक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र में तीन जिले पटना, नवादा और नालंदा आते हैं और इसमें 26 विधानसभा क्षेत्र शामिल होता है. सबसे अधिक पटना में 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि नालंदा में 7 और नवादा में पांच विधानसभा क्षेत्र. इस बार 88,000 स्नातक वोटर बनाए गये हैं.

मतदाता और जातीय समीकरण

ऐसे जाति के आधार पर तो वोट का बटवारा नहीं हुआ है लेकिन नीरज कुमार के नजदीकियों का कहना है सबसे अधिक 25000 के आसपास वोटर पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के हैं. 15000 से अधिक वोटर लव कुश से होंगे. वहीं 15000 वोटर भूमिहार जाति के भी हैं. ब्राह्मण राजपूत के भी वोटर 10000 से अधिक होंगे. दलित के वोटर भी 5000 से अधिक हैं. इसी तरह अन्य जातियों के भी वोटर हैं.

सियासी टकराव का भविष्य

बाहुबली नेता अनंत सिंह के कारण पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हमेशा सुर्खियों में आ जाता है. इस बार भी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने साफ कहा है कि पूरे मामले पर संगठन की पैनी नजर है और इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा. हालांकि, अनंत सिंह के कड़े तेवर देखकर इसकी संभावना कम लगती है. वे अंदरखाने नीरज कुमार को शिकस्त देने की पूरी कोशिश में जुटे हैं.

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