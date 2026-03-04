ETV Bharat / bharat

विधायक रोहित पवार ने अजित पवार के विमान हादसे की आपराधिक जांच की मांग की

मुंबई : बारामती में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन क्रैश मामले में केस दर्ज न होने पर विधायक रोहित पवार ने मीडिया से बात की. उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत से पहले कुछ लोगों ने दुर्घटनास्थल की रेकी की थी.

अजित पवार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दावोस दौरे के दौरान वीआरएस कंपनी की लापरवाही पर गंभीर आरोप लगाए थे. पहले तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, गुरुवार को चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ नए, गंभीर मुद्दे उठाए.

पवार ने कहा कि शक है कि हादसे से पहले एयरपोर्ट का इंस्पेक्शन किया गया था. इस बारे में हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है. रोहित पवार ने कहा कि इस संभावना की भी क्रिमिनल विंग को पूरी तरह से जांच करनी चाहिए. रोहित पवार ने वीएसआर कंपनी के काम करने के तरीकों पर भी सवाल उठाए.

उन्होंने आरोप लगाया कि दावोस दौरे के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की फ्लाइट में नियमों का उल्लंघन किया गया था. उनकी जानकारी के अनुसार, शिंदे 16 से 20 जनवरी 2023 के बीच दावोस गए थे. इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए ‘फ्लाइट प्लान’ जमा करना और संबंधित देशों से अनुमति लेना जरूरी है.

ईरान ने प्लेन को मार गिराने की धमकी दी थी- विधायक पवार ने दावा किया कि अगर प्लेन बिना इजाजत के किसी देश में जाता है, तो उसे मार गिराया जा सकता है. शिंदे के दौरे के दौरान ऐसी गंभीर स्थिति पैदा हुई.

इस बारे में विस्तार से बताते हुए रोहित पवार ने कहा, “प्लेन में फ्यूल भरने के बाद, प्लेन ज्यूरिख के लिए रवाना हुआ. हालांकि, उड़ान के दौरान, प्लेन ईरानी क्षेत्र में घुस गया. उस समय ईरान ने चेतावनी दी थी कि “अगर तुरंत रास्ता नहीं बदला गया तो प्लेन को मार गिराया जाएगा.”

उस समय प्लेन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कुछ वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. ईरान के एतराज के बाद प्लेन को इराक की तरफ मोड़ दिया गया. हालांकि, कहा गया कि इराक से भी इजाजत नहीं मिली. आखिरकार, जरूरी अनुमति नहीं मिलने की वजह से प्लेन को फिर से डायवर्ट कर दिया गया. विधायक रोहित पवार ने दावा किया कि सभी संबंधित देशों से उड़ान की अनुमति मिलने के बाद ही वे ज्यूरिख के लिए रवाना हुए.