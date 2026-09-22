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देवघर पहुंचे बिहार के विधायक रोहित पांडे, बोले- झारखंड में भी NDA सरकार बनाने की जरूरत

देवघर में विधायक रोहित पांडे ने निशिकांत दुबे से मुलाकात की. इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

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रोहित पांडे और सांसद निशिकांत दुबे की मुलाकात (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2026 at 5:40 PM IST

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देवघर: भागलपुर के भाजपा विधायक रोहित पांडे मंगलवार को देवघर पहुंचे. यहां उन्होंने सांसद निशिकांत दुबे के आवास पर उनसे मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच क्षेत्र के विकास, संगठन को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई. मुलाकात के बाद विधायक रोहित पांडे ने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे मूल रूप से भागलपुर जिले के रहने वाले हैं और उनका भागलपुर से विशेष लगाव रहा है. इसी वजह से वह समय-समय पर पार्टी के वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे से मुलाकात करने पहुंचते हैं.

भागलपुर और देवघर का गहरा रिश्ता

रोहित पांडे ने कहा कि देवघर और भागलपुर का आपस में गहरा रिश्ता है. दोनों शहरों के बीच प्रतिदिन हजारों लोगों की आवाजाही होती है. देवघर के लोग भागलपुर जाते हैं, जबकि भागलपुर समेत आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग देवघर आते हैं. उन्होंने कहा कि देवघर आने के दौरान उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों से भी मुलाकात करने का अवसर मिलता है.

विधायक रोहित पांडे का बयान (ETV BHARAT)

झारखंड में एनडीए सरकार बनाने की जरूरत: रोहित पांडे

उन्होंने कहा कि संथाल परगना बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है और यहां बिहार से आकर बड़ी संख्या में लोग बसे हुए हैं. ऐसे में वह बिहार के विकास और सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने बिहार में एनडीए सरकार के कामकाज का उल्लेख करते हुए कहा कि झारखंड में भी एनडीए की सरकार बनने से राज्य के विकास को गति मिल सकती है.

विक्रमशिला पुल को लेकर दी जानकारी

भागलपुर विधायक ने आगामी 1 अक्टूबर से विक्रमशिला पुल की मरम्मत शुरू होने की जानकारी देते हुए कहा कि मरम्मत कार्य के कारण करीब दो महीने तक पुल पर आवागमन प्रभावित रहेगा. उन्होंने कहा कि विक्रमशिला पुल भागलपुर और नवगछिया समेत आसपास के इलाकों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है. प्रतिदिन हजारों लोग इस पुल के माध्यम से गंगा के आर-पार आवागमन करते हैं.

उन्होंने कहा कि आम लोगों की परेशानी को देखते हुए गंगा पार आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है. इसके तहत नाव के साथ-साथ पानी के जहाज भी चलाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि लोग सुरक्षित तरीके से आवागमन कर सकें. रोहित पांडे ने कहा कि राज्य सरकार के मंत्री भी इसी क्षेत्र से आते हैं, इसलिए पुल से जुड़ा निर्माण और मरम्मत कार्य जल्द से जल्द और मजबूती के साथ पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा.

लोगों की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की व्यवस्था

विधायक ने कहा कि उनके क्षेत्र की बड़ी आबादी रोजाना गंगा नदी पार कर नवगछिया और अन्य इलाकों में जाती है. पुल पर आवाजाही बंद होने की स्थिति में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार से एनडीआरएफ टीम की व्यवस्था भी कराई गई है. उन्होंने कहा कि वैकल्पिक जल परिवहन के दौरान लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता होगी. बता दें कि रोहित पांडे भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं. वह झारखंड में भी पार्टी के संगठन को मजबूत करने से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते रहे हैं.

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