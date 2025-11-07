ETV Bharat / bharat

अभी जेल में ही रहेंगे डोडा से आप MLA मेहराज मलिक, 20 नवंबर को होगी सुनवाई

जम्मू-कश्मीर के डोडा से AAP विधायक मेहराज मलिक. ( फोटो-पीटीआई (फाइल) )

जम्मू: जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने डोडा से विधायक मेहराज मलिक की जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर 20 नवंबर को अंतिम विचार के लिए सुनवाई की तिथि मुकर्रर कर दी है. न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल ने मेहराज की नजरबंदी मामले में आज यह फैसला सुनाया. उनकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उनकी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी. विधायक के वकील और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया के मुताबिक, विधायक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल पंत, अधिवक्ता एस.एस. अहमद, अधिवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया, अधिवक्ता एम. तारिक मुगल और अधिवक्ता एम. जुल्करनैन चौधरी ने मामले की सुनवाई की. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार द्वारा अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है और सरकार के उदासीन रवैये के कारण एक मौजूदा विधायक अब भी जेल में है, जिससे उसके निर्वाचन क्षेत्र के लोग परेशान हैं. स्लाथिया ने कहा, "इसके अलावा, सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी और वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) मोनिका कोहली ने दलील दी कि उन्होंने कल अपने जवाब दाखिल कर दिए थे, लेकिन हलफनामे में त्रुटि के कारण, वे रिकॉर्ड में नहीं हैं. खुली अदालत में, प्रतिवादी के वकीलों ने याचिकाकर्ता के वकीलों को जवाब की प्रतियां सौंपीं."