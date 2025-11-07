अभी जेल में ही रहेंगे डोडा से आप MLA मेहराज मलिक, 20 नवंबर को होगी सुनवाई
जम्मू-कश्मीर के डोडा से AAP विधायक मेहराज मलिक की पीएसए के तहत नजरबंदी के खिलाफ याचिका 20 नवंबर को अंतिम विचार के लिए रखी गई.
Published : November 7, 2025 at 4:50 PM IST
जम्मू: जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने डोडा से विधायक मेहराज मलिक की जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर 20 नवंबर को अंतिम विचार के लिए सुनवाई की तिथि मुकर्रर कर दी है.
न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल ने मेहराज की नजरबंदी मामले में आज यह फैसला सुनाया. उनकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उनकी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी.
विधायक के वकील और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया के मुताबिक, विधायक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल पंत, अधिवक्ता एस.एस. अहमद, अधिवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया, अधिवक्ता एम. तारिक मुगल और अधिवक्ता एम. जुल्करनैन चौधरी ने मामले की सुनवाई की.
उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार द्वारा अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है और सरकार के उदासीन रवैये के कारण एक मौजूदा विधायक अब भी जेल में है, जिससे उसके निर्वाचन क्षेत्र के लोग परेशान हैं.
स्लाथिया ने कहा, "इसके अलावा, सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी और वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) मोनिका कोहली ने दलील दी कि उन्होंने कल अपने जवाब दाखिल कर दिए थे, लेकिन हलफनामे में त्रुटि के कारण, वे रिकॉर्ड में नहीं हैं. खुली अदालत में, प्रतिवादी के वकीलों ने याचिकाकर्ता के वकीलों को जवाब की प्रतियां सौंपीं."
उन्होंने कहा, "अदालत ने रजिस्ट्री को सरकार द्वारा दाखिल जवाबों को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया और सरकार के वकीलों को अगली सुनवाई की तारीख पर रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. मामले को अंतिम विचार के लिए 20 नवंबर 2025 को रखा गया है."
मेहराज मलिक पर 8 सितंबर को डोडा के उपायुक्त ने पीएसए के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें कठुआ जिला जेल भेज दिया गया. हाल ही में संपन्न जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सत्र से पहले, विधायक ने सत्र में भाग लेने के लिए उच्च न्यायालय से भी अनुमति मांगी थी, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ और उस आवेदन को भी मुख्य याचिका के साथ जोड़ दिया गया.
अब, आम आदमी पार्टी, जिसके मलिक जम्मू-कश्मीर में एकमात्र विधायक हैं, उनकी नजरबंदी पर उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रही है.
उनके गृह क्षेत्र में, उनके समर्थक भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब पीएसए हटा दिया जाएगा और विधायक रिहा हो जाएंगे.
