ETV Bharat / bharat

'सीएम पद की गरिमा तो रखिए...' विधानसभा में मजाक उड़ाए जाने पर स्टालिन का विजय पर 'वीडियो वार'!

चेन्नईः तमिलनाडु विधानसभा में मीसा (MISA) कानून के बारे में बोलते समय मुख्यमंत्री विजय ने कथित रुप से इसका मजाक उड़ाया है. दरअसल, सदन में बोलते समय उनके हाव-भाव को लेकर यह आरोप लग रहे हैं. इसको लेकर तमिलनाडु की सियासी गलियारे में सरगर्मी मची है. इस बीच द्रमुक (DMK) नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री विजय को जवाब दिया. कहा- 'मुख्यमंत्री पद की गरिमा बनाये रखिये.'

द्रमुक नेता एम.के. स्टालिन ने गुरुवार 10 सितंबर को अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया. इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के भाषण और मीसा (MISA) के दौरान हुए अत्याचारों के बारे में बात की.

इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, "मैं समझता हूं कि हाल ही में विधानसभा में हुए कुछ विवादों के कारण तमिल लोगों और हमारे भाइयों-बहनों में गुस्सा और असंतोष पैदा हुआ है. चूंकि मेरा जेल का इतिहास इस विवाद का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ी स्थिति साफ करना चाहता हूं." उन्होंने कहा- "लाठियों के वार के निशान आज भी मौजूद हैं और संघर्ष करने वाले योद्धाओं के लिए यह कोई नई बात नहीं है."

एम.के. स्टालिन अपने वीडियो संदेश में आगे कहते हैं-

"भाई विजय, आपने जो कहा वह सच है. इसमें कुछ भी झूठ नहीं है. आपातकाल के दौरान, हमारे नेता करुणानिधि ने इसका विरोध करने के लिए मरीना बीच पर एक विशाल रैली बुलाई थी और मीसा कानून की कड़ी आलोचना की थी, जिसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने 30 जनवरी 1976 को द्रमुक सरकार को बर्खास्त कर दिया था.

जैसे ही सरकार भंग हुई, पुलिस मुझे मीसा कानून के तहत गिरफ्तार करने के लिए मेरे गोपालपुरम वाले घर आ गई. उस दिन मैं घर पर नहीं था. मेरे पिता करुणानिधि ने पुलिस से कहा, 'लड़का प्रचार के लिए गया है, वह कल आएगा. जब वह आ जाएगा तो मैं आपको फोन कर दूंगा, आकर उसे गिरफ्तार कर लेना' और पुलिस को वापस भेज दिया. जब मैं अगले दिन पहुंचा, तो उन्होंने खुद पुलिस को फोन किया और उन्हें मुझे गिरफ्तार करने के लिए कहा.

जेल में मुझ पर कई अत्याचार किए गए. वे हमें ले गए और कुष्ठ रोगियों वाले कैदियों के साथ जेल में बंद कर दिया. उन्होंने एक छोटे से कमरे में 10 लोगों को बंद कर दिया था. उस कमरे के अंदर, हर किसी को एक बर्तन में पेशाब करना पड़ता था. उस जगह से बहुत बदबू आती थी. हमें वहीं सोना पड़ता था.

पुलिस हमें रात में सोने नहीं देती थी, डंडों से पीटती थी और जूतों से कुचलती थी. दूसरी तरफ, वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को लाते थे और हमसे बेरहमी से मारपीट करवाते थे. मेरे प्रिय भाई और सांसद चिट्टी बाबू, जो वहीं मौजूद थे, की जेल में इसी पिटाई के कारण मौत हो गई थी."

स्टालिन वीडियो में अपनी पिटाई के निशान की चर्चा करते हुए कहते हैं-

"जब उन्होंने मुझे पीटा, तो मेरे जबड़े की हड्डियां टूट गई थीं. क्या आपने भी अपने हाथों से अपना जबड़ा इस तरह नहीं दिखाया था? वह बिल्कुल सही है. आज भी, मेरे ऊपर हुए उस अत्याचार के निशान मौजूद हैं, और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे नहीं हैं. सार्वजनिक जीवन में कई लोगों ने, खासकर तमिलों और तमिलनाडु के लिए लड़ने वालों ने, इस तरह के दमन का सामना किया है। हम सभी योद्धा इस दौर से गुजरकर ही यहां तक आए हैं.

संघर्ष करना और उसके परिणामों का सामना करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है. अरीगनर अन्ना के समय से ही द्रमुक का यही इतिहास रहा है, जिन्हें आप नीतिगत नेता कहते हैं. मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मैं भी उस इतिहास का हिस्सा हूं. कोई कुछ भी कहे, इतिहास बदला नहीं जा सकता. यह समय के साथ हमेशा वैसा ही रहेगा."

सरकारिया आयोग पर पलटवार

स्टालिन आगे कहते हैं- "आपने सरकारिया आयोग को लेकर – हमारे नेता करुणानिधि के बारे में गलत जानकारी दी है. आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. जब से सरकारिया आयोग का गठन हुआ है, तब से केंद्र और राज्य में कई बार सरकारें बदली हैं. अगर इन आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई होती, तो अब तक कार्रवाई हो चुकी होती. आप सालों से करुणानिधि के खिलाफ राजनीतिक एजेंडा चलाने वालों द्वारा लगाए गए उन्हीं झूठे आरोपों को दोबारा दोहरा रहे हैं."