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क्या एमके स्टालिन विधानसभा में लौटेंगे? इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की संभावना

तमिलनाडु में, छह विधानसभा सीटें, त्रिची ईस्ट, पेरुंदुरई, मदुरंथकम, धारापुरम, अंबासमुद्रम और विरालीमलाई अभी खाली हैं.

MK Stalin to Return to the Assembly? Possibility of Contesting from Sirkazhi Constituency
एमके स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्री (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 27, 2026 at 10:50 PM IST

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चेन्नई: तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के मुखिया एम के स्टालिन आने वाले विधानसभा उपचुनाव में त्रिची ईस्ट या सिरकाजी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं.

हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में, तमलिगा वेत्री कझगम (TVK) ने 108 सीटें जीतीं और कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों, वीसीके और IUML के समर्थन से सरकार बनाई. टीवीके नेता जोसेफ विजय ने दो सीटों पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की.

वहीं, डीएमके नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, जो अपने गढ़ कोलाथुर से चौथी बार चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें अचानक हार का सामना करना पड़ा. इस हार से डीएमके कैडर में बहुत सदमा और निराशा फैल गई.

इस बीच, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय, जिन्होंने त्रिची ईस्ट और पेरम्बूर दोनों सीटें जीती थीं, ने त्रिची ईस्ट विधायक पद से इस्तीफा दे दिया. इसके अलावा, अन्नाद्रमुक के चार विधायक टीवीके में शामिल होने के लिए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया. वहीं, एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री सी विजयभास्कर ने भी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया. ऐसे में छह विधानसभा सीटें खाली घोषित कर दी गईं.

इन खाली सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने की उम्मीद है, इसलिए राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि एम.के. स्टालिन त्रिची ईस्ट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं.

हाल ही में त्रिची में हुई एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में, पूर्व मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें डीएमके नेता एम.के. स्टालिन से उपचुनाव लड़ने की अपील की गई.

विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय की आलोचना का जवाब देते हुए, जो उन्होंने एक 'छोटी कहानी' के किस्से के जरिए की थी, पूर्व मंत्री के.एन. नेहरू ने कहा कि एम.के. स्टालिन वाकई विधानसभा में वापस आएंगे. हालांकि, स्टालिन ने कहा था कि त्रिची ईस्ट सीट से चुनाव लड़ने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. तमिलनाडु में, छह विधानसभा सीटें, त्रिची ईस्ट, पेरुंदुरई, मदुरंथकम, धारापुरम, अंबासमुद्रम और विरालीमलाई अभी खाली हैं.

इसके बीच, उम्मीद है कि एम.के. स्टालिन त्रिची ईस्ट विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे. अटकलें हैं कि उनके वहां से चुनाव लड़ने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि इस चुनाव क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की अच्छी-खासी आबादी है और स्थानीय डीएमके सचिव के एन नेहरू और अंबिल महेश डीएमके नेता की जीत पक्की करने के लिए अपने असर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं.

साथ ही, राजनीतिक हलकों से संकेत मिल रहे हैं कि मयिलादुथुराई जिले के सिरकाजी विधानसभा क्षेत्र से एम.के. स्टालिन को मैदान में उतारने की योजना है. सिरकाजी के मौजूदा विधायक सेंथिल सेलवन ने 'राइजिंग सन' सिंबल पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. ​​खबरें आ रही हैं कि वह एमडीएमके छोड़कर डीएमके में शामिल होने का इरादा रखते हैं. अफवाह है कि अगर वह पार्टी बदलते हैं, तो प्लान के तहत उन्हें अपनी सीट से इस्तीफा देना होगा ताकि एम.के. स्टालिन उस सीट पर अगला उपचुनाव लड़ सकें.

इसके अलावा, क्योंकि सिरकाज़ी एम के स्टालिन की पत्नी दुर्गा स्टालिन का होमटाउन है, इसलिए स्थानीय मतदाताओं के वोट पाने की उम्मीद में उन्हें वहां से चुनाव लड़ाने की बात हो रही है.

(इनपुट: एस. शिवकुमार)

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