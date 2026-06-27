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क्या एमके स्टालिन विधानसभा में लौटेंगे? इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की संभावना

एमके स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्री (फाइल फोटो) ( ANI )

चेन्नई: तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के मुखिया एम के स्टालिन आने वाले विधानसभा उपचुनाव में त्रिची ईस्ट या सिरकाजी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में, तमलिगा वेत्री कझगम (TVK) ने 108 सीटें जीतीं और कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों, वीसीके और IUML के समर्थन से सरकार बनाई. टीवीके नेता जोसेफ विजय ने दो सीटों पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. वहीं, डीएमके नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, जो अपने गढ़ कोलाथुर से चौथी बार चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें अचानक हार का सामना करना पड़ा. इस हार से डीएमके कैडर में बहुत सदमा और निराशा फैल गई. इस बीच, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय, जिन्होंने त्रिची ईस्ट और पेरम्बूर दोनों सीटें जीती थीं, ने त्रिची ईस्ट विधायक पद से इस्तीफा दे दिया. इसके अलावा, अन्नाद्रमुक के चार विधायक टीवीके में शामिल होने के लिए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया. वहीं, एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री सी विजयभास्कर ने भी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया. ऐसे में छह विधानसभा सीटें खाली घोषित कर दी गईं. इन खाली सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने की उम्मीद है, इसलिए राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि एम.के. स्टालिन त्रिची ईस्ट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. हाल ही में त्रिची में हुई एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में, पूर्व मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें डीएमके नेता एम.के. स्टालिन से उपचुनाव लड़ने की अपील की गई.